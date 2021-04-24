Владельцы "Ливерпуля" отказались продать клуб за 3 миллиарда фунтов

Владеющая "Ливерпулем" компания Fenway Sports Group недавно отказалась продать клуб за почти 3 миллиарда фунтов.

По информации Daily Mirror, соответствующее предложение поступило Джону Генри еще до того, как было объявлено об участии и затем о выходе "Ливерпуля" из проекта Европейской Суперлиги.



Попытку приобрести "красных" предпринял неназванный инвестор с Ближнего Востока, однако FSG, купившая клуб за 300 млн. фунтов в 2010 году, ответила отказом.



Источник допускает, что травматичные события последней недели заставят Генри пересмотреть свою позицию, но чтобы заинтересовать FSG, потенциальному покупателю придется предложить более 3 млрд. фунтов.



"Ливерпуль" продолжает нести финансовые потери, связанные с пандемией коронававируса, вдобавок рискует остаться без Лиги Чемпионов на будущий сезон, и это тоже может подтолкнуть Генри к продаже мерсисайдского клуба.