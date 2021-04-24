Владельцы "Ливерпуля" отказались продать клуб за 3 миллиарда фунтов
Владеющая "Ливерпулем" компания Fenway Sports Group недавно отказалась продать клуб за почти 3 миллиарда фунтов.
По информации Daily Mirror, соответствующее предложение поступило Джону Генри еще до того, как было объявлено об участии и затем о выходе "Ливерпуля" из проекта Европейской Суперлиги.
Попытку приобрести "красных" предпринял неназванный инвестор с Ближнего Востока, однако FSG, купившая клуб за 300 млн. фунтов в 2010 году, ответила отказом.
Источник допускает, что травматичные события последней недели заставят Генри пересмотреть свою позицию, но чтобы заинтересовать FSG, потенциальному покупателю придется предложить более 3 млрд. фунтов.
"Ливерпуль" продолжает нести финансовые потери, связанные с пандемией коронававируса, вдобавок рискует остаться без Лиги Чемпионов на будущий сезон, и это тоже может подтолкнуть Генри к продаже мерсисайдского клуба.
24.04.2021 20:00
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Если Мансур купит то два гегемона на десяток лет определены заранее!
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лгбтэшники скорее попец подставят чем продадут
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если шейх купит то с Клоппом и бабками писта АПЛочке будет, ГЕГЕМОНИТЬ лет 10 будем, жаль конечно что не продадут
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Сочувствую фанатам колбасы
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