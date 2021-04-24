Брэйди: "На встрече во вторник звучали слова хуже, чем "предатели"

Вице-президент "Вест Хэма" Каррен Брэйди, рассказала, какой гнев вызвала "большая шестерка" у остальных клубов Премьер-Лиги из-за истории с Европейской Суперлигой.

Решение шести английских грандов тайком организовать Суперлигу вызвало огромное возмущение в футбольном сообществе, в результате чего проект оказался похоронен спустя 48 часов после официального представления.



Во вторник 14 клубов Премьер-Лиги провели видеоконференцию, чтобы обсудить санкции в отношении взбунтовавшихся коллег, и это была крайне эмоциональная встреча, уверяет Брэйди.



"Я видела, как четыре из шести клубов извинились перед своими фанатами и игроками за то, что стали частью денежного картеля, при этом я удивлялась, где же извинения перед их коллегами по Премьер-Лиге, как и перед остальными тренерами, игроками и фанатами".



"Это было великое преступление. Все шесть клубов притворялись, что действуют в лучших интересах Премьер-Лиги, хотя на самом деле пытались разрушить ее".



"Неудивительно, что президент УЕФА Александер Чеферин назвал их предателями. Могу вас заверить, что на встрече оставшихся 14 клубов в минувший вторник звучали слова хуже", — пишет Брэйди в своей колонке в The Sun.