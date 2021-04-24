Брэйди: "На встрече во вторник звучали слова хуже, чем "предатели"

Каррен Брэйди Вице-президент "Вест Хэма" Каррен Брэйди, рассказала, какой гнев вызвала "большая шестерка" у остальных клубов Премьер-Лиги из-за истории с Европейской Суперлигой.

Решение шести английских грандов тайком организовать Суперлигу вызвало огромное возмущение в футбольном сообществе, в результате чего проект оказался похоронен спустя 48 часов после официального представления.

Во вторник 14 клубов Премьер-Лиги провели видеоконференцию, чтобы обсудить санкции в отношении взбунтовавшихся коллег, и это была крайне эмоциональная встреча, уверяет Брэйди.

"Я видела, как четыре из шести клубов извинились перед своими фанатами и игроками за то, что стали частью денежного картеля, при этом я удивлялась, где же извинения перед их коллегами по Премьер-Лиге, как и перед остальными тренерами, игроками и фанатами".

"Это было великое преступление. Все шесть клубов притворялись, что действуют в лучших интересах Премьер-Лиги, хотя на самом деле пытались разрушить ее".

"Неудивительно, что президент УЕФА Александер Чеферин назвал их предателями. Могу вас заверить, что на встрече оставшихся 14 клубов в минувший вторник звучали слова хуже", — пишет Брэйди в своей колонке в The Sun.


Метки Брэйди, Вест Хэм, Европейская Суперлига, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 24.04.2021 15:00

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  1. vertigo-92 24.04.2021 15:26 # vertigo-92
    Нахуй эта тупая пизда открыла рот?) Только долбаебы не понимают, что ссыный вх никто не смотрит и если бы топ 6 вышла из АПЛ, то вх к хуям закрылся бы через пол сезона. Зная насколько они днища, которые ни на что не вляют так выебываться, ну ну)

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  2. vodila 24.04.2021 15:23 # vodila
    Странно что она еще менеджера не вызвала на разборки, Карен же

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  3. uyga 24.04.2021 15:20 # uyga
    Ой да всем похуй на слова тупорылой бритофемки

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  4. vyrentz 24.04.2021 15:07 # vyrentz
    Она напомнила, почему я хотел, чтобы ВХ вылетел нахуй. Тупым пездам в АПЛ не рады. Курва обоссаная.

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