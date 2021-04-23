"Арсенал" впервые за четверть века проиграл дома "Эвертону"

"Арсенал" впервые с января 1996 проиграл дома "Эвертону", пропустив единственный гол в результате чудовищного ляпа Бернда Лено.

Относительно 1:1 с "Фулхэмом" в стартовом составе "канониров" появились Бернд Лено, Пабло Мари, Калум Чемберс, Томас Партей, Николя Пепе и Эдди Нкетиа.



В старт "ирисок" вернулись Шеймус Коулмен, Андре Гомеш и Доминик Калверт-Левин.



В начале матча опасные моменты отсутствовали напрочь, если не считать заведомо неточную попытку Калверт-Левина пробить головой.



Первая реальная угроза тем или иным воротам возникла только на 18-й минуте, когда вингер "Арсенала" Букайо Сака пробивал из пределов штрафной площади, однако мяч пошел прямо в руки Джордана Пикфорда.



Собственно, моментом Сака хозяева и ограничились в первом тайме, а вот гости имели еще пару шансов. Обыграв Мари на правом краю штрафной, Ришарлисон пробил, но Бернд Лено справился. Затем Гульфи Сигурдссн, исполняя стандартное положение, попал в перекладину.



Второй тайм начался с того, что Роб Холдинг спас "канониров", заблокировав удар Сигурдссона практически с линии вратарской.



На 52-й минуте рефери Джонатан Мосс назначил пенальти в ворота "Эвертона" за фол Ришарлисона на Дани Себальосе, однако система VAR обнаружила офсайд у Пепе секундами ранее.



"Канониры" не стали отчаиваться и продолжили оказывать давление. "Ириски" были вынуждены уйти в глухую оборону.



Хорошую возможность открыть счет на 64-й минуте имел Калум Чемберс, пробивая ногой с отскоком от газона — рядом со штангой! Затем Себальос выстрелил с дистанции, заставив Пикфорда продемонстрировать свою мастерство.



А на 76-й минуте игра приняла неожиданный оборот. Ришарлисон на правом фланге просто унизил Гранита Джаку, вошел в штрафную и попытался прострелить вдоль ворот. Ничего не предвещало беды для хозяев, но Лено нелепейшим образом отправил мяч в свои ворота — 0:1.



Хозяева пошли из последних сил вперед, но в остатке матча смогли наиграть лишь на момент Габриэля Мартинелли, чей удар с острого угла был отражен Пикфордом.



"Арсенал" пропустил в тот самый момент, когда доминировал над соперником. Но где тонко, там и рвется — в данный момент слабым звеном "канониров" является новоиспеченный крайний защитник Джака и, конечно, Лено.



"Арсенал" — "Эвертон". Отчет о матче