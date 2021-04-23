"Арсенал" впервые за четверть века проиграл дома "Эвертону"

Автогол Бернда Лено "Арсенал" впервые с января 1996 проиграл дома "Эвертону", пропустив единственный гол в результате чудовищного ляпа Бернда Лено.

Относительно 1:1 с "Фулхэмом" в стартовом составе "канониров" появились Бернд Лено, Пабло Мари, Калум Чемберс, Томас Партей, Николя Пепе и Эдди Нкетиа.

В старт "ирисок" вернулись Шеймус Коулмен, Андре Гомеш и Доминик Калверт-Левин.

В начале матча опасные моменты отсутствовали напрочь, если не считать заведомо неточную попытку Калверт-Левина пробить головой.

Первая реальная угроза тем или иным воротам возникла только на 18-й минуте, когда вингер "Арсенала" Букайо Сака пробивал из пределов штрафной площади, однако мяч пошел прямо в руки Джордана Пикфорда.

Собственно, моментом Сака хозяева и ограничились в первом тайме, а вот гости имели еще пару шансов. Обыграв Мари на правом краю штрафной, Ришарлисон пробил, но Бернд Лено справился. Затем Гульфи Сигурдссн, исполняя стандартное положение, попал в перекладину.

Второй тайм начался с того, что Роб Холдинг спас "канониров", заблокировав удар Сигурдссона практически с линии вратарской.

На 52-й минуте рефери Джонатан Мосс назначил пенальти в ворота "Эвертона" за фол Ришарлисона на Дани Себальосе, однако система VAR обнаружила офсайд у Пепе секундами ранее.

"Канониры" не стали отчаиваться и продолжили оказывать давление. "Ириски" были вынуждены уйти в глухую оборону.

Хорошую возможность открыть счет на 64-й минуте имел Калум Чемберс, пробивая ногой с отскоком от газона — рядом со штангой! Затем Себальос выстрелил с дистанции, заставив Пикфорда продемонстрировать свою мастерство.

А на 76-й минуте игра приняла неожиданный оборот. Ришарлисон на правом фланге просто унизил Гранита Джаку, вошел в штрафную и попытался прострелить вдоль ворот. Ничего не предвещало беды для хозяев, но Лено нелепейшим образом отправил мяч в свои ворота — 0:1.

Хозяева пошли из последних сил вперед, но в остатке матча смогли наиграть лишь на момент Габриэля Мартинелли, чей удар с острого угла был отражен Пикфордом.

"Арсенал" пропустил в тот самый момент, когда доминировал над соперником. Но где тонко, там и рвется — в данный момент слабым звеном "канониров" является новоиспеченный крайний защитник Джака и, конечно, Лено.

"Арсенал" — "Эвертон". Отчет о матче


Метки Арсенал, обзор матча, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 23.04.2021 23:55

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 24.04.2021 00:46 # mixmaster
    О, рекорд)

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  2. acceptodessa 24.04.2021 00:42 # acceptodessa
    в чемпионате остался 1 матч это игра с членси. меня вообще не интересует остальное.
    Выигрыш лиги Европы-успех. не выигрыш отсос.
    всё. вариков больше нет.

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  3. jirrort 24.04.2021 00:34 # jirrort
    суреригиловцы

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  4. french 24.04.2021 00:29 # french
    Супер лига с таким Арсом была бы феноменальной :) 19 клубов пистонили бы не вынимая

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  5. danilych89 24.04.2021 00:21 # danilych89
    Лено нелепейшим образом отправил мяч в свои ворота

    Источник: http://fapl.ru/posts/85477/

    в это время в Бирмингеме небо озарилось ухмылкой Эмилиано Мартинеса))

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  6. thegodfather 24.04.2021 00:16 # thegodfather
    суперлиговцы

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  7. ensiferum 24.04.2021 00:14 # ensiferum
    Это всё Кроенке виноват.

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  8. anabanana94 24.04.2021 00:13 # anabanana94
    23.04.2021 13:03 #
    mixmaster

    ты следи за своим обоссаным ттх, братишка. Кейн уебет летом и все - ваша мечта будет - 10 место. А про Арсенал - Озила нет уже, Джака после того инцидента заново заслужил доверие команды и болел, играет больше всех в сезоне и ошибок почти уже нет в его игре

    Источник: http://fapl.ru/posts/85459/?c=1#c7333630

    Да братишка, твои слова заиграли новыми красками)))

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  9. reams 24.04.2021 00:13 # reams
    почти, спасибо вару за победу

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  10. sausage 24.04.2021 00:05 # sausage
    Да ну нах. Эве середняк. Даже Анчелотти его не поднять в элиту, это в днк, как и у шпор. Тот же Арсенал через год, два три... пять вернётся. Эвертон останется вечно на подступах.

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  11. brown-ale 24.04.2021 00:03 # brown-ale
    Было бы прикольно играть в Суперлиге, будучи командой Чемпионшипа.

    (ответить)

  12. kukuruzzo 24.04.2021 00:01 # kukuruzzo
    Лене даже смеситель в душевой вставлять в жопу нет смысла - уже прошита,зашита и порвана 3 раза...

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  13. wolfsmensch 24.04.2021 00:01 # wolfsmensch
    Гуд Ебенинг просто изнасилует бывшую

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  14. unclearness 24.04.2021 00:01 # unclearness
    Жаль пацанов, ожидали барсу или баварку уничтожать в суперлиге, а тут какой то евертон, вот и слили....

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  15. cristean2 24.04.2021 00:00 # cristean2
    Почему Артету ещё не уволили? Не знаю как там насчёт игры, но в плане результата прогресса нет никакого, даже наоборот

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  16. gameboy 23.04.2021 23:59 # gameboy
    Артета аут.

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  17. lexa-arsenal 23.04.2021 23:59 # lexa-arsenal
    НОВЫЙ ФОРМАТ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ ВВЕДУТ РАНЬШЕ 2024 ГОДА ИЗ-ЗА СУПЕРЛИГИ

    Аве Суперлига!

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  18. true-manc 23.04.2021 23:58 # true-manc
    Лучшая команда Ливерпула наступает на пятки вонючей колбасе, а Пикфорд - ГЕРОЙ.
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