"Арсенал" впервые за четверть века проиграл дома "Эвертону"
"Арсенал" впервые с января 1996 проиграл дома "Эвертону", пропустив единственный гол в результате чудовищного ляпа Бернда Лено.
Относительно 1:1 с "Фулхэмом" в стартовом составе "канониров" появились Бернд Лено, Пабло Мари, Калум Чемберс, Томас Партей, Николя Пепе и Эдди Нкетиа.
В старт "ирисок" вернулись Шеймус Коулмен, Андре Гомеш и Доминик Калверт-Левин.
В начале матча опасные моменты отсутствовали напрочь, если не считать заведомо неточную попытку Калверт-Левина пробить головой.
Первая реальная угроза тем или иным воротам возникла только на 18-й минуте, когда вингер "Арсенала" Букайо Сака пробивал из пределов штрафной площади, однако мяч пошел прямо в руки Джордана Пикфорда.
Собственно, моментом Сака хозяева и ограничились в первом тайме, а вот гости имели еще пару шансов. Обыграв Мари на правом краю штрафной, Ришарлисон пробил, но Бернд Лено справился. Затем Гульфи Сигурдссн, исполняя стандартное положение, попал в перекладину.
Второй тайм начался с того, что Роб Холдинг спас "канониров", заблокировав удар Сигурдссона практически с линии вратарской.
На 52-й минуте рефери Джонатан Мосс назначил пенальти в ворота "Эвертона" за фол Ришарлисона на Дани Себальосе, однако система VAR обнаружила офсайд у Пепе секундами ранее.
"Канониры" не стали отчаиваться и продолжили оказывать давление. "Ириски" были вынуждены уйти в глухую оборону.
Хорошую возможность открыть счет на 64-й минуте имел Калум Чемберс, пробивая ногой с отскоком от газона — рядом со штангой! Затем Себальос выстрелил с дистанции, заставив Пикфорда продемонстрировать свою мастерство.
А на 76-й минуте игра приняла неожиданный оборот. Ришарлисон на правом фланге просто унизил Гранита Джаку, вошел в штрафную и попытался прострелить вдоль ворот. Ничего не предвещало беды для хозяев, но Лено нелепейшим образом отправил мяч в свои ворота — 0:1.
Хозяева пошли из последних сил вперед, но в остатке матча смогли наиграть лишь на момент Габриэля Мартинелли, чей удар с острого угла был отражен Пикфордом.
"Арсенал" пропустил в тот самый момент, когда доминировал над соперником. Но где тонко, там и рвется — в данный момент слабым звеном "канониров" является новоиспеченный крайний защитник Джака и, конечно, Лено.
"Арсенал" — "Эвертон". Отчет о матче
23.04.2021 23:55
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О, рекорд)
(ответить)
в чемпионате остался 1 матч это игра с членси. меня вообще не интересует остальное.
Выигрыш лиги Европы-успех. не выигрыш отсос.
всё. вариков больше нет.
(ответить)
суреригиловцы
(ответить)
Супер лига с таким Арсом была бы феноменальной :) 19 клубов пистонили бы не вынимая
(ответить)
Лено нелепейшим образом отправил мяч в свои ворота
Источник: http://fapl.ru/posts/85477/
в это время в Бирмингеме небо озарилось ухмылкой Эмилиано Мартинеса))
(ответить)
суперлиговцы
(ответить)
Это всё Кроенке виноват.
(ответить)
23.04.2021 13:03 #
mixmaster
ты следи за своим обоссаным ттх, братишка. Кейн уебет летом и все - ваша мечта будет - 10 место. А про Арсенал - Озила нет уже, Джака после того инцидента заново заслужил доверие команды и болел, играет больше всех в сезоне и ошибок почти уже нет в его игре
Источник: http://fapl.ru/posts/85459/?c=1#c7333630
Да братишка, твои слова заиграли новыми красками)))
(ответить)
почти, спасибо вару за победу
(ответить)
Да ну нах. Эве середняк. Даже Анчелотти его не поднять в элиту, это в днк, как и у шпор. Тот же Арсенал через год, два три... пять вернётся. Эвертон останется вечно на подступах.
(ответить)
Было бы прикольно играть в Суперлиге, будучи командой Чемпионшипа.
(ответить)
Лене даже смеситель в душевой вставлять в жопу нет смысла - уже прошита,зашита и порвана 3 раза...
(ответить)
Гуд Ебенинг просто изнасилует бывшую
(ответить)
Жаль пацанов, ожидали барсу или баварку уничтожать в суперлиге, а тут какой то евертон, вот и слили....
(ответить)
Почему Артету ещё не уволили? Не знаю как там насчёт игры, но в плане результата прогресса нет никакого, даже наоборот
(ответить)
Артета аут.
(ответить)
НОВЫЙ ФОРМАТ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ ВВЕДУТ РАНЬШЕ 2024 ГОДА ИЗ-ЗА СУПЕРЛИГИ
Аве Суперлига!
(ответить)
Лучшая команда Ливерпула наступает на пятки вонючей колбасе, а Пикфорд - ГЕРОЙ.
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1 КОРОЛИ 33 77
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7 Портовые проститутки 32 53
8 Портовые непроститутки 32 52
Источник: http://fapl.ru/
(ответить)
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