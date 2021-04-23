Виллиан хочет остаться в "Арсенале" до 2023 года

Виллиан Вингер "Арсенала" Виллиан заявил, что намерен полностью отработать свой контракт с лондонским клубом.

Присоединившись к "Арсеналу" в августе свободным агентом из "Челси", Виллиан заключил роскошный контракт с зарплатой около 250 тысяч фунтов в неделю до 2023 года.

Несмотря на определенный прогресс в последнее время, 32-летний бразилец не блещет в этом сезоне и не дотягивает до того уровня, который он демонстрировал в своем предыдущем клубе.

Тем не менее, Виллиан не собирается быть пассажиром в "Арсенале". Ветеран по-прежнему жаждет трофеев, а также строит планы насчет Чемпионата Мира 2022 года в Катаре.

"Ну, мой план состоит в том, чтобы остаться в "Арсенале", где у меня есть контракт, и выигрывать трофеи".

"У меня есть еще два года здесь, и мой план заключается в том, чтобы остаться, быть успешным, играть и выиграть что-нибудь с клубом".

"Я по-прежнему хочу многого достичь. Я хочу выиграть больше трофеев и хочу поехать на следующий Чемпионат Мира".

"Я буду стараться изо всех сил здесь. Но да, я хочу завоевать трофеи с "Арсеналом" — у меня в голове много вещей, которых я хочу здесь достичь".

"Я хочу выиграть как можно больше с командой, а также вернуться в национальную команду".

"Когда я закончу здесь, я очень хочу вернуться в Америку и поиграть там", — говорит Виллиан в программке к матчу с "Эвертоном".


Метки Арсенал, Виллиан

Автор mihajlo   

Дата 23.04.2021 10:00

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Последние комментарии:




  1. kedr 23.04.2021 11:19 # kedr
    Арсенал, к сожалению, постоянно бросает в крайности. При Венгере молодежь скупали за копейки. В поственгеровский период стариков на избыточные оклады собирают... КПД таких методов комплектации команды заведомо нулевой...
    Нет ума и\или денег на качественные трансферы - наигрывайте академию, хуже точно не будет.

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  2. intellect 23.04.2021 11:05 # intellect
    Р - реципиент

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  3. lancerlancer1 23.04.2021 10:02 # lancerlancer1
    О, Озил

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