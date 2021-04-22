Премьер-Лига выгоняет боссов больших клубов из комитетов и рабочих групп
Премьер-Лига попросила боссов клубов "большой шестерки" покинуть свои посты в комитетах и рабочих группах лиги.
"Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Арсенал", "Тоттенхэм", "Челси" и "Манчестер Сити" расстроили всю футбольную общественность провалившейся попыткой тайно организовать Европейскую Суперлигу.
Этот сговор сильно расстроил оставшиеся 14 клубов Премьер-Лиги, и те теперь чувствуют, что после этого предательства больше не могут доверять своим коллегам из "большой шестерки".
По информации Sky Sports, накануне исполнительный директор Премьер-Лиги Ричард Мастерс связался с боссами клубов "большой шестерки", включая президента "Челси" Брюса Бака и исполнительного директора "Арсенала" Виная Венкатешама, попросив покинуть свои должности за пределами клуба.
В частности, Бак является членом комитета Премьер-Лиги по аудиту и вознаграждениям, а Венкатешам заседает в клубной консультативной группе по стратегии, куда также входит исполнительный директор "Сити" Ферран Сориано. Исполнительный директор "Ливерпуля" Том Вернер и вице-президент "Юнайтед" Эд Вудворд трудятся в клубной консультативной группе по трансляциям.
Всех перечисленных людей Мастерс попросил добровольно освободить свои роли, либо Премьер-Лига сделает это принудительно. На "Тоттенхэм" это не повлияло, потому что "шпоры" не представлены ни в каких комитетах.
22.04.2021 12:00
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Последние комментарии:
ахаха, какая то белорашка - мстя за выборы)
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Значит будет продолжение СУПЕР ЛИГИ... революция назревает по всем фронтам! Перес не здаваися скоро опять подключатся Аглиские гранды и будет уже точнт пох.й
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дармаеды обиделись... Какая печаль (нет)
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судя по всему, люди на этих должностях особо ничего не решают, лишь дают советы. и если эти ебланы в лиге не заменят их такими же профи, то сами все развалят в скором времени.
но вообщем топ6 сами виноваты, раз решили и все продумали, значит надо было идти до конца. а теперь об этих терпил все будут вытирать ноги
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опять старика Раньери поперли
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Самый эпичный провал в истории футбола.
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маразм. и эти люди управляют правила игры, которую мы любим
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Против суперлиги были? Ухехеххехе теперь сосите хуй днищ и уефа обоссыши ухехехеех
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О каком предательстве молва, если вся Топ 6 вышла оттуда?
Эти обиженки не могут в логику
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Виная Венкатешама, попросив покинуть свои должности за пределами клуба.
Источник: http://fapl.ru/posts/85442/#reply
так их этих индусов, очень толерантно, одобряю:)
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КТО СТОЯЛ ЗА СОЗДАНИЕМ СУПЕРЛИГИ? КТО ХОТЕЛ УБИТЬ ФУТБОЛ?
выжимка из нашумевшего расследования:
1. Реал Мадрид - Перес (еврей, родственник Шимона Переса, бывшего президента Израиля).
2. МЮ - Глейзеры (евреи).
3. Челси - Абрамович (еврей).
4. Тоттенхэм - Леви (еврей).
5. Арсенал - космополит Кронке и всё канонирское ЛГБТ-лобби.
6. Ливерпуль - бисексуал Генри со своим еврейским другом Дэвидом Гинсбергом (вице-председателем его компании Fenway Sports Group) + Леброн Джеймс с BLM движением.
7. Атлетико - спонсор кампания Plus500, которой владеют Ben-Izhak, Shlomi Weizmann, Shimon Sofer и т.д (все евреи).
8. Ювентус - семейка Аньелли (известная жуликоватая династия бизнесменов, веками перенимавшая повадки Ротшильдов).
9. Милан - владелец Пол Зингер (еврей).
10. Интер - китайская кампания Suning Commerce Group на службе у вражеской Коммунистической Партии Китая.
11. Барселона - в долгах у еврейских банкиров, поэтому исполняли волю Переса.
ВЫВОДЫ ДЕЛАЙТЕ САМИ!
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