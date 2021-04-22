Премьер-Лига выгоняет боссов больших клубов из комитетов и рабочих групп

Брюс Бак Премьер-Лига попросила боссов клубов "большой шестерки" покинуть свои посты в комитетах и рабочих группах лиги.

"Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Арсенал", "Тоттенхэм", "Челси" и "Манчестер Сити" расстроили всю футбольную общественность провалившейся попыткой тайно организовать Европейскую Суперлигу.

Этот сговор сильно расстроил оставшиеся 14 клубов Премьер-Лиги, и те теперь чувствуют, что после этого предательства больше не могут доверять своим коллегам из "большой шестерки".

По информации Sky Sports, накануне исполнительный директор Премьер-Лиги Ричард Мастерс связался с боссами клубов "большой шестерки", включая президента "Челси" Брюса Бака и исполнительного директора "Арсенала" Виная Венкатешама, попросив покинуть свои должности за пределами клуба.

В частности, Бак является членом комитета Премьер-Лиги по аудиту и вознаграждениям, а Венкатешам заседает в клубной консультативной группе по стратегии, куда также входит исполнительный директор "Сити" Ферран Сориано. Исполнительный директор "Ливерпуля" Том Вернер и вице-президент "Юнайтед" Эд Вудворд трудятся в клубной консультативной группе по трансляциям.

Всех перечисленных людей Мастерс попросил добровольно освободить свои роли, либо Премьер-Лига сделает это принудительно. На "Тоттенхэм" это не повлияло, потому что "шпоры" не представлены ни в каких комитетах.


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 22.04.2021 12:00

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 22.04.2021 13:25 # mixmaster
    ахаха, какая то белорашка - мстя за выборы)

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  2. chelsiukpro 22.04.2021 12:59 # chelsiukpro
    Значит будет продолжение СУПЕР ЛИГИ... революция назревает по всем фронтам! Перес не здаваися скоро опять подключатся Аглиские гранды и будет уже точнт пох.й

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  3. jack-4poker 22.04.2021 12:52 # jack-4poker
    дармаеды обиделись... Какая печаль (нет)

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  4. liverfun 22.04.2021 12:25 # liverfun
    судя по всему, люди на этих должностях особо ничего не решают, лишь дают советы. и если эти ебланы в лиге не заменят их такими же профи, то сами все развалят в скором времени.
    но вообщем топ6 сами виноваты, раз решили и все продумали, значит надо было идти до конца. а теперь об этих терпил все будут вытирать ноги

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  5. gerrard08 22.04.2021 12:21 # gerrard08
    опять старика Раньери поперли

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  6. fc-oil 22.04.2021 12:18 # fc-oil
    Самый эпичный провал в истории футбола.

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  7. alexander-arnold 22.04.2021 12:12 # alexander-arnold
    маразм. и эти люди управляют правила игры, которую мы любим

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  8. felix-the-cat 22.04.2021 12:11 # felix-the-cat
    Против суперлиги были? Ухехеххехе теперь сосите хуй днищ и уефа обоссыши ухехехеех

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  9. staryi-eblan 22.04.2021 12:08 # staryi-eblan
    О каком предательстве молва, если вся Топ 6 вышла оттуда?

    Эти обиженки не могут в логику

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  10. alexomck 22.04.2021 12:04 # alexomck
    Виная Венкатешама, попросив покинуть свои должности за пределами клуба.

    Источник: http://fapl.ru/posts/85442/#reply

    так их этих индусов, очень толерантно, одобряю:)

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  11. true-manc 22.04.2021 12:03 # true-manc
    КТО СТОЯЛ ЗА СОЗДАНИЕМ СУПЕРЛИГИ? КТО ХОТЕЛ УБИТЬ ФУТБОЛ?
    выжимка из нашумевшего расследования:

    1. Реал Мадрид - Перес (еврей, родственник Шимона Переса, бывшего президента Израиля).
    2. МЮ - Глейзеры (евреи).
    3. Челси - Абрамович (еврей).
    4. Тоттенхэм - Леви (еврей).
    5. Арсенал - космополит Кронке и всё канонирское ЛГБТ-лобби.
    6. Ливерпуль - бисексуал Генри со своим еврейским другом Дэвидом Гинсбергом (вице-председателем его компании Fenway Sports Group) + Леброн Джеймс с BLM движением.
    7. Атлетико - спонсор кампания Plus500, которой владеют Ben-Izhak, Shlomi Weizmann, Shimon Sofer и т.д (все евреи).
    8. Ювентус - семейка Аньелли (известная жуликоватая династия бизнесменов, веками перенимавшая повадки Ротшильдов).
    9. Милан - владелец Пол Зингер (еврей).
    10. Интер - китайская кампания Suning Commerce Group на службе у вражеской Коммунистической Партии Китая.
    11. Барселона - в долгах у еврейских банкиров, поэтому исполняли волю Переса.

    ВЫВОДЫ ДЕЛАЙТЕ САМИ!

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