Премьер-Лига выгоняет боссов больших клубов из комитетов и рабочих групп

Премьер-Лига попросила боссов клубов "большой шестерки" покинуть свои посты в комитетах и рабочих группах лиги.

"Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Арсенал", "Тоттенхэм", "Челси" и "Манчестер Сити" расстроили всю футбольную общественность провалившейся попыткой тайно организовать Европейскую Суперлигу.



Этот сговор сильно расстроил оставшиеся 14 клубов Премьер-Лиги, и те теперь чувствуют, что после этого предательства больше не могут доверять своим коллегам из "большой шестерки".



По информации Sky Sports, накануне исполнительный директор Премьер-Лиги Ричард Мастерс связался с боссами клубов "большой шестерки", включая президента "Челси" Брюса Бака и исполнительного директора "Арсенала" Виная Венкатешама, попросив покинуть свои должности за пределами клуба.



В частности, Бак является членом комитета Премьер-Лиги по аудиту и вознаграждениям, а Венкатешам заседает в клубной консультативной группе по стратегии, куда также входит исполнительный директор "Сити" Ферран Сориано. Исполнительный директор "Ливерпуля" Том Вернер и вице-президент "Юнайтед" Эд Вудворд трудятся в клубной консультативной группе по трансляциям.



Всех перечисленных людей Мастерс попросил добровольно освободить свои роли, либо Премьер-Лига сделает это принудительно. На "Тоттенхэм" это не повлияло, потому что "шпоры" не представлены ни в каких комитетах.