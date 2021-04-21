Клубы "большой шестерки" уже потеряли по 8 млн. фунтов на Суперлиге

Каждый из клубов "большой шестерки" Премьер-Лиге уже потерял 8 миллионов фунтов из-за провала Европейской Суперлиги, и это не предел.

Колоссальное общественное давление заставило "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" выйти из проекта спустя менее 48 часов после объявления о вступлении в Суперлигу.



Английским грандам был нанесен не только огромный репутационный ущерб — они также потеряли и деньги, сообщает Daily Mirror.



Каждый клуб-основатель Суперлиги внес в общий фонд 8 млн. фунтов на решение вопросов по трансляциям, по спонсорам и по юридическим нюансам, и вернуть эти деньги едва ли удастся.



Но и это еще не все. Возглавляемая Флорентино Пересом Суперлига может дополнительно оштрафовать английских грандов, поскольку каждый клуб, подписывая договор о вступлении, брал на себя обязательство насчет того, что не сможет выйти из проекта ранее чем через три года.



Эксперт Sky Sports Гари Невилл выразил надежду, что президент "Реала" так и поступит.



"Перес может оштрафовать их на 100 миллионов фунтов каждого. Я надеюсь на это! Надеюсь, Перес наложит на них огромные штрафы за выход из проекта. Надеюсь, это закончится тем, что они перегрызут друг друга", — сообщил Невилл во вчерашнем эфире.