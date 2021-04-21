Клубы "большой шестерки" уже потеряли по 8 млн. фунтов на Суперлиге

Флорентино Перес Каждый из клубов "большой шестерки" Премьер-Лиге уже потерял 8 миллионов фунтов из-за провала Европейской Суперлиги, и это не предел.

Колоссальное общественное давление заставило "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" выйти из проекта спустя менее 48 часов после объявления о вступлении в Суперлигу.

Английским грандам был нанесен не только огромный репутационный ущерб — они также потеряли и деньги, сообщает Daily Mirror.

Каждый клуб-основатель Суперлиги внес в общий фонд 8 млн. фунтов на решение вопросов по трансляциям, по спонсорам и по юридическим нюансам, и вернуть эти деньги едва ли удастся.

Но и это еще не все. Возглавляемая Флорентино Пересом Суперлига может дополнительно оштрафовать английских грандов, поскольку каждый клуб, подписывая договор о вступлении, брал на себя обязательство насчет того, что не сможет выйти из проекта ранее чем через три года.

Эксперт Sky Sports Гари Невилл выразил надежду, что президент "Реала" так и поступит.

"Перес может оштрафовать их на 100 миллионов фунтов каждого. Я надеюсь на это! Надеюсь, Перес наложит на них огромные штрафы за выход из проекта. Надеюсь, это закончится тем, что они перегрызут друг друга", — сообщил Невилл во вчерашнем эфире.


Метки Европейская Суперлига, финансы

Автор mihajlo   

Дата 21.04.2021 21:00

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Последние комментарии:




  1. funkyfresh 21.04.2021 21:32 # funkyfresh
    Невилл заебал свою пасть раскрывать, хайпует дёшево. Сидит у себя в студии в скае, как будто уже сам хоть малейшее отношение к футболу имеет.

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  2. mancunia-planet 21.04.2021 21:27 # mancunia-planet
    Такая же поебень это всё, как и коленно локтевой развод перед свистком

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  3. sausage 21.04.2021 21:23 # sausage
    Да никто там их не оштрафует, кишка тонка. А вот по 8 лямов собрать со всех на решение орг вопросов, когда декларируют гигантскую финансовую поддержку проекта - это норм, чисто развод лохов от топ мошенника. Причём как раз все эти орг вопросы по трансляциям и спонсорам и накрылись медным тазом. Где бабло, а?

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  4. liverfun 21.04.2021 21:17 # liverfun
    красиво, вот за счет топов и поправят свои финансы

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  5. sisyazavr 21.04.2021 21:16 # sisyazavr
    А все ублюдки из УЕФА подсуетились.

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  6. alexomck 21.04.2021 21:14 # alexomck
    норм там Перец сейчас решит финансовые проблемы Реала за счёт этих ссыкунов, прост лучший президент!

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  7. drogba11cool 21.04.2021 21:12 # drogba11cool
    Правильно, ибо нехуй кидать пацанов, когда дали согласие, чмошники

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  8. true-manc 21.04.2021 21:07 # true-manc
    Как аукнется, так и откликнется (c) мудрец Kojan

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  9. sausage 21.04.2021 21:04 # sausage
    Бля, Невилл с Каррагером, как два шакала. Заебали уже говно постить, аукнется им это. Клопп уже манка нахуй послал, а тот стух. Скоро и Каррагеру прилетит от кого-то.

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