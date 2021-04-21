Клубы "большой шестерки" уже потеряли по 8 млн. фунтов на Суперлиге
Каждый из клубов "большой шестерки" Премьер-Лиге уже потерял 8 миллионов фунтов из-за провала Европейской Суперлиги, и это не предел.
Колоссальное общественное давление заставило "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" выйти из проекта спустя менее 48 часов после объявления о вступлении в Суперлигу.
Английским грандам был нанесен не только огромный репутационный ущерб — они также потеряли и деньги, сообщает Daily Mirror.
Каждый клуб-основатель Суперлиги внес в общий фонд 8 млн. фунтов на решение вопросов по трансляциям, по спонсорам и по юридическим нюансам, и вернуть эти деньги едва ли удастся.
Но и это еще не все. Возглавляемая Флорентино Пересом Суперлига может дополнительно оштрафовать английских грандов, поскольку каждый клуб, подписывая договор о вступлении, брал на себя обязательство насчет того, что не сможет выйти из проекта ранее чем через три года.
Эксперт Sky Sports Гари Невилл выразил надежду, что президент "Реала" так и поступит.
"Перес может оштрафовать их на 100 миллионов фунтов каждого. Я надеюсь на это! Надеюсь, Перес наложит на них огромные штрафы за выход из проекта. Надеюсь, это закончится тем, что они перегрызут друг друга", — сообщил Невилл во вчерашнем эфире.
21.04.2021 21:00
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Невилл заебал свою пасть раскрывать, хайпует дёшево. Сидит у себя в студии в скае, как будто уже сам хоть малейшее отношение к футболу имеет.
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Такая же поебень это всё, как и коленно локтевой развод перед свистком
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Да никто там их не оштрафует, кишка тонка. А вот по 8 лямов собрать со всех на решение орг вопросов, когда декларируют гигантскую финансовую поддержку проекта - это норм, чисто развод лохов от топ мошенника. Причём как раз все эти орг вопросы по трансляциям и спонсорам и накрылись медным тазом. Где бабло, а?
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красиво, вот за счет топов и поправят свои финансы
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А все ублюдки из УЕФА подсуетились.
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норм там Перец сейчас решит финансовые проблемы Реала за счёт этих ссыкунов, прост лучший президент!
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Правильно, ибо нехуй кидать пацанов, когда дали согласие, чмошники
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Как аукнется, так и откликнется (c) мудрец Kojan
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Бля, Невилл с Каррагером, как два шакала. Заебали уже говно постить, аукнется им это. Клопп уже манка нахуй послал, а тот стух. Скоро и Каррагеру прилетит от кого-то.
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