"Юнайтед" подтвердил, что Вудворд уйдет в конце года

Эд Вудворд "Манчестер Юнайтед" официально подтвердил, что вице-президент Эд Вудворд покинет свой пост в конце этого календарного года.

Вудворд присоединился к "Юнайтед" в 2005 году, а с 2012 является вице-президентом, за это время превратив "красных дьяволов" в один из наиболее коммерчески успешных клубов мира. Правда, с тем, чтобы подкрепить это трофеями, и Эда возникли проблемы.

Как утверждает BBC, Вудворд давно планировал покинуть "Юнайтед" в конце 2021 года, однако развал проекта Европейской Суперлиги заставил клуб анонсировать уход Эда без промедления.

"Я крайне горжусь тем, что служил "Юнайтед", и для меня было честью на протяжении 16 лет работать на величайший футбольный клуб в мире. Клуб уверенно смотрит в будущее, и мне будет сложно уйти в конце года", — сообщил Вудворд.


Метки Вудворд, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 20.04.2021 23:45

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  1. kagawa 21.04.2021 00:05 # kagawa
    Наконец этот куколд уходит. Тупо плевок ему в лицо, лоху

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  2. sir-alexferguson 20.04.2021 23:52 # sir-alexferguson
    как минимум вся эта затея стоила, чтобы этот пидорг съебался)
    как делец хорош, но как полез в дела команды - все накрылось тазом

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  3. gerrard08 20.04.2021 23:49 # gerrard08
    Тут все ясно, кредит от мыльного пузыря был последней спасательной соломенкой для скама, теперь их кредиторы расформируют их клубишко. Вудворд сбегает с тонущего корабля.

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  4. true-manc 20.04.2021 23:49 # true-manc
    20.04.2021 22:20 #
    true-manc

    Жалкая крыса, которая хотела устроить футбольный апокалипсис! На гильотину его!

    Источник: http://fapl.ru/posts/85409/#c7330518

    +на дыбу всех адептов суперлиги, гнавших на невилла

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  5. lexa-arsenal 20.04.2021 23:48 # lexa-arsenal
    Чтобы занять пост президента в конце года, ахахахах

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  6. mancunia-planet 20.04.2021 23:48 # mancunia-planet
    Скучать не будем

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