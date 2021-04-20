"Юнайтед" подтвердил, что Вудворд уйдет в конце года
"Манчестер Юнайтед" официально подтвердил, что вице-президент Эд Вудворд покинет свой пост в конце этого календарного года.
Вудворд присоединился к "Юнайтед" в 2005 году, а с 2012 является вице-президентом, за это время превратив "красных дьяволов" в один из наиболее коммерчески успешных клубов мира. Правда, с тем, чтобы подкрепить это трофеями, и Эда возникли проблемы.
Как утверждает BBC, Вудворд давно планировал покинуть "Юнайтед" в конце 2021 года, однако развал проекта Европейской Суперлиги заставил клуб анонсировать уход Эда без промедления.
"Я крайне горжусь тем, что служил "Юнайтед", и для меня было честью на протяжении 16 лет работать на величайший футбольный клуб в мире. Клуб уверенно смотрит в будущее, и мне будет сложно уйти в конце года", — сообщил Вудворд.
20.04.2021 23:45
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Последние комментарии:
Наконец этот куколд уходит. Тупо плевок ему в лицо, лоху
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как минимум вся эта затея стоила, чтобы этот пидорг съебался)
как делец хорош, но как полез в дела команды - все накрылось тазом
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Тут все ясно, кредит от мыльного пузыря был последней спасательной соломенкой для скама, теперь их кредиторы расформируют их клубишко. Вудворд сбегает с тонущего корабля.
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20.04.2021 22:20 #
true-manc
Жалкая крыса, которая хотела устроить футбольный апокалипсис! На гильотину его!
Источник: http://fapl.ru/posts/85409/#c7330518
+на дыбу всех адептов суперлиги, гнавших на невилла
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Чтобы занять пост президента в конце года, ахахахах
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Скучать не будем
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