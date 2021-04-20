"Юнайтед" подтвердил, что Вудворд уйдет в конце года

"Манчестер Юнайтед" официально подтвердил, что вице-президент Эд Вудворд покинет свой пост в конце этого календарного года.

Вудворд присоединился к "Юнайтед" в 2005 году, а с 2012 является вице-президентом, за это время превратив "красных дьяволов" в один из наиболее коммерчески успешных клубов мира. Правда, с тем, чтобы подкрепить это трофеями, и Эда возникли проблемы.



Как утверждает BBC, Вудворд давно планировал покинуть "Юнайтед" в конце 2021 года, однако развал проекта Европейской Суперлиги заставил клуб анонсировать уход Эда без промедления.



"Я крайне горжусь тем, что служил "Юнайтед", и для меня было честью на протяжении 16 лет работать на величайший футбольный клуб в мире. Клуб уверенно смотрит в будущее, и мне будет сложно уйти в конце года", — сообщил Вудворд.