Эд Вудворд покидает "Юнайтед"

Вице-президент "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд покидает свой пост в конце 2021 года после оглушительного провала проекта Европейской Суперлиги.

Отношения Вудворда с "Юнайтед" длятся с 2005 года, когда Эд выступал консультантом семейства Глэйзеров при приобретении клуба с "Олд Траффорд".



Роль вице-президента "красных дьяволов" Вудворд исполнял с 2012 года, однако теперь Эд решил добровольно покинуть клуб.



Во вторник вечером стало понятно, что проект Суперлиги обречен, и Вудворд, будучи одним из главных инициаторов создания закрытого соревнования взамен Лиги Чемпионов, взял ответственность на себя за этот провал и за шквал негатива, что обрушился на "Юнайтед".



BBC и talkSPORT добавляют, что Вудворд покинет "Юнайтед" в конце календарного года. До тех пор ему нужно передать дела и, возможно, найти преемника.