Эд Вудворд покидает "Юнайтед"

Эд Вудворд Вице-президент "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд покидает свой пост в конце 2021 года после оглушительного провала проекта Европейской Суперлиги.

Отношения Вудворда с "Юнайтед" длятся с 2005 года, когда Эд выступал консультантом семейства Глэйзеров при приобретении клуба с "Олд Траффорд".

Роль вице-президента "красных дьяволов" Вудворд исполнял с 2012 года, однако теперь Эд решил добровольно покинуть клуб.

Во вторник вечером стало понятно, что проект Суперлиги обречен, и Вудворд, будучи одним из главных инициаторов создания закрытого соревнования взамен Лиги Чемпионов, взял ответственность на себя за этот провал и за шквал негатива, что обрушился на "Юнайтед".

BBC и talkSPORT добавляют, что Вудворд покинет "Юнайтед" в конце календарного года. До тех пор ему нужно передать дела и, возможно, найти преемника.


Метки Вудворд, Европейская Суперлига, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 20.04.2021 22:15

Количество просмотров Просмотров: 1581

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Последние комментарии:




  1. alexander-arnold 20.04.2021 22:40 # alexander-arnold
    Да и вообще. Источник этой новости манипулирует фактами: всем известно, что его контракт до конца 2021, и просто выкинул это в свете последних событий.
    А общественность схавала

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  2. alexander-arnold 20.04.2021 22:39 # alexander-arnold
    Не спешите провожать Вудворда

    Возможно после принятия Суперлиги, его оставят! Ведь при нем пришли Глейзеры))

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  3. electric 20.04.2021 22:30 # electric
    Спасибо за армию вангала! И прощай

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  4. imf-tau 20.04.2021 22:28 # imf-tau
    Я пошел бутылочку открывать. И Глейзеропидоров с собой забери, плеске.

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  5. keane16 20.04.2021 22:28 # keane16
    Года или сезона, мижуйло?

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  6. mancunia-planet 20.04.2021 22:24 # mancunia-planet
    Олега пусть назначают! А Эрика Кантона тренером, Скоулза в штаб, и на всякий случай Кина!

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  7. alexomck 20.04.2021 22:22 # alexomck
    достойно, респект.

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  8. nemovista 20.04.2021 22:22 # nemovista
    Суперлига принесла свои плоды даже не начавшись, браво.

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  9. liverfun 20.04.2021 22:22 # liverfun
    спасибо за все, легенда

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  10. alex-maradona 20.04.2021 22:20 # alex-maradona
    Осталось Глейзеров расстрелять в Ипатьевском доме

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  11. true-manc 20.04.2021 22:20 # true-manc
    Жалкая крыса, которая хотела устроить футбольный апокалипсис! На гильотину его!

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  12. hachidlo 20.04.2021 22:19 # hachidlo
    Менеджер уровня бог. Как он столько времени занимал такое высокое место при такой ахуенной компетентности - загадка десятилетия в футболе)

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  13. forester 20.04.2021 22:17 # forester
    Ахахахахха ЧТООО?

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