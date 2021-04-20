Эд Вудворд покидает "Юнайтед"
Вице-президент "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд покидает свой пост в конце 2021 года после оглушительного провала проекта Европейской Суперлиги.
Отношения Вудворда с "Юнайтед" длятся с 2005 года, когда Эд выступал консультантом семейства Глэйзеров при приобретении клуба с "Олд Траффорд".
Роль вице-президента "красных дьяволов" Вудворд исполнял с 2012 года, однако теперь Эд решил добровольно покинуть клуб.
Во вторник вечером стало понятно, что проект Суперлиги обречен, и Вудворд, будучи одним из главных инициаторов создания закрытого соревнования взамен Лиги Чемпионов, взял ответственность на себя за этот провал и за шквал негатива, что обрушился на "Юнайтед".
BBC и talkSPORT добавляют, что Вудворд покинет "Юнайтед" в конце календарного года. До тех пор ему нужно передать дела и, возможно, найти преемника.
20.04.2021 22:15
Просмотров: 1581
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Да и вообще. Источник этой новости манипулирует фактами: всем известно, что его контракт до конца 2021, и просто выкинул это в свете последних событий.
А общественность схавала
(ответить)
Не спешите провожать Вудворда
Возможно после принятия Суперлиги, его оставят! Ведь при нем пришли Глейзеры))
(ответить)
Спасибо за армию вангала! И прощай
(ответить)
Я пошел бутылочку открывать. И Глейзеропидоров с собой забери, плеске.
(ответить)
Года или сезона, мижуйло?
(ответить)
Олега пусть назначают! А Эрика Кантона тренером, Скоулза в штаб, и на всякий случай Кина!
(ответить)
достойно, респект.
(ответить)
Суперлига принесла свои плоды даже не начавшись, браво.
(ответить)
спасибо за все, легенда
(ответить)
Осталось Глейзеров расстрелять в Ипатьевском доме
(ответить)
Жалкая крыса, которая хотела устроить футбольный апокалипсис! На гильотину его!
(ответить)
Менеджер уровня бог. Как он столько времени занимал такое высокое место при такой ахуенной компетентности - загадка десятилетия в футболе)
(ответить)
Ахахахахха ЧТООО?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий