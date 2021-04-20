Венгер не удивлен провалом Европейской Суперлиги

Арсен Венгер Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что его не удивила информация о провале проекта Европейской Суперлиги.

Ранее во вторник, спустя два дня после объявления о создании Европейской Суперлиги, стало известно о выходе из проекта "Челси" и "Манчестер Сити".

Эта информация все еще нуждается в официальном подтверждении, однако Венгер с самого начала считал идею закрытого соревнования без соревновательного духа нежизнеспособной.

"Я не удивлен тем, что Суперлига не продержалась долго. Я с самого начала не верил, что она появится".

"Она игнорировала базовые принципы спортивных заслуг. Если ты игнорируешь это, ты убиваешь национальные чемпионаты, так что фанаты никогда бы не смирились с этим", — сообщил Венгер beIN Sports.


Метки Венгер, Европейская Суперлига

Автор mihajlo   

Дата 20.04.2021 23:00

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  1. fc-oil 20.04.2021 23:46 # fc-oil
    Только хомяки могли на полном серьезе поверить в эту картонную лигу. Евреи, мафиози и старый дед из Мадрида в лучшем случае могли создать бордель.

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  2. chelsiukpro 20.04.2021 23:44 # chelsiukpro
    Да было бы всё заебись. Не вижу здесь плохой идей..что ЛЧ смотреть что тотже но качественее бы СУПЕРЛИГУ посмотреть, вот только и смогли запугать отсранением игроков от сборных и так далее... а так сосали бы болт смотря суперлигу по тв....

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  3. sir-alexferguson 20.04.2021 23:39 # sir-alexferguson
    "Она игнорировала базовые принципы спортивных заслуг"
    это когда пенсы себе чемпики и кубки обеспечили влив в команду миллиард?
    это когда сити себе чемпики и кубки обеспечили влив в команду более миллиарда?
    это когда псж с деньгами нагнул французскую лигу?
    это когда фк голливуд, доящий конкурентов минимум с 1989 г ебет бундеслигу по кд почти каждый сезон?
    клоун бля

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  4. mugabe 20.04.2021 23:04 # mugabe
    веня топарь

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  5. alexander-arnold 20.04.2021 23:04 # alexander-arnold
    Старый Маразматик совсем уже ебу дал))
    Где провал Суперлиги?))

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  6. true-manc 20.04.2021 23:00 # true-manc
    "Величайшая футбольный проект, который бы принёс пользу всему футболу и был задуман умнейшими людьми", не продержался и двух дней. Ахахаха.

    Суперлиговское быдло, в стойло!

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