Венгер не удивлен провалом Европейской Суперлиги
Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что его не удивила информация о провале проекта Европейской Суперлиги.
Ранее во вторник, спустя два дня после объявления о создании Европейской Суперлиги, стало известно о выходе из проекта "Челси" и "Манчестер Сити".
Эта информация все еще нуждается в официальном подтверждении, однако Венгер с самого начала считал идею закрытого соревнования без соревновательного духа нежизнеспособной.
"Я не удивлен тем, что Суперлига не продержалась долго. Я с самого начала не верил, что она появится".
"Она игнорировала базовые принципы спортивных заслуг. Если ты игнорируешь это, ты убиваешь национальные чемпионаты, так что фанаты никогда бы не смирились с этим", — сообщил Венгер beIN Sports.
20.04.2021 23:00
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Только хомяки могли на полном серьезе поверить в эту картонную лигу. Евреи, мафиози и старый дед из Мадрида в лучшем случае могли создать бордель.
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Да было бы всё заебись. Не вижу здесь плохой идей..что ЛЧ смотреть что тотже но качественее бы СУПЕРЛИГУ посмотреть, вот только и смогли запугать отсранением игроков от сборных и так далее... а так сосали бы болт смотря суперлигу по тв....
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"Она игнорировала базовые принципы спортивных заслуг"
это когда пенсы себе чемпики и кубки обеспечили влив в команду миллиард?
это когда сити себе чемпики и кубки обеспечили влив в команду более миллиарда?
это когда псж с деньгами нагнул французскую лигу?
это когда фк голливуд, доящий конкурентов минимум с 1989 г ебет бундеслигу по кд почти каждый сезон?
клоун бля
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веня топарь
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Старый Маразматик совсем уже ебу дал))
Где провал Суперлиги?))
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"Величайшая футбольный проект, который бы принёс пользу всему футболу и был задуман умнейшими людьми", не продержался и двух дней. Ахахаха.
Суперлиговское быдло, в стойло!
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