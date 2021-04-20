Венгер не удивлен провалом Европейской Суперлиги

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что его не удивила информация о провале проекта Европейской Суперлиги.

Ранее во вторник, спустя два дня после объявления о создании Европейской Суперлиги, стало известно о выходе из проекта "Челси" и "Манчестер Сити".



Эта информация все еще нуждается в официальном подтверждении, однако Венгер с самого начала считал идею закрытого соревнования без соревновательного духа нежизнеспособной.



"Я не удивлен тем, что Суперлига не продержалась долго. Я с самого начала не верил, что она появится".



"Она игнорировала базовые принципы спортивных заслуг. Если ты игнорируешь это, ты убиваешь национальные чемпионаты, так что фанаты никогда бы не смирились с этим", — сообщил Венгер beIN Sports.