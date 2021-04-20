Сити" выходит из проекта Европейской Суперлиги

Манчестер Сити Как и "Челси", "Манчестер Сити" решил отказаться от участия в Европейской Суперлиге.

Буквально за час до вынесенного на вечер вторника матча Премьер-Лиги против "Брайтона" стало известно, что "Челси" начал готовить документацию по выходу из Суперлиги.

Как сообщает Sky Sports, такое решение принял владелец "синих" Роман Абрамович. На "Стэмфорд Бридж" не ожидали столь ошеломительной негативной реакции, да и вообще — лондонский клуб вступил в проект Суперлиги "в последнюю минуту".

Однако первым взять самоотвод решил вовсе не "Челси". Как пишет авторитетный журналист Мартин Липтон, "синие" лишь последовали примеру "Манчестер Сити", который сообщил организаторам Суперлиги, что больше не участвует в проекте.

Sky Sports добавляет, что самыми активными клубами, которые продвигали идею Суперлиги, были "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал", контролируемые американскими бизнесменами.


Метки Европейская Суперлига, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 20.04.2021 21:40

Количество просмотров Просмотров: 2312

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. kos9k 20.04.2021 22:25 # kos9k
    Саудовских шестерок нагнули, какая неожиданность

    (ответить)

  2. kojan 20.04.2021 22:24 # kojan
    как в пятёрку "американских" бизнесменов попались шейхи, подвела мудрость востока т.е. перемудрили....

    (ответить)

  3. weorlfc 20.04.2021 21:57 # weorlfc
    Обо$aнки!

    (ответить)

  4. mugabe 20.04.2021 21:48 # mugabe
    CFC. MCFC. Запомните эти аббревиатуры. Эти пидорасы украли у нас будущее!

    (ответить)

  5. sir-alexferguson 20.04.2021 21:48 # sir-alexferguson
    михайло, ссылки с фапла от пенсов нельзя выдавать за источник, ты чего?

    (ответить)

  6. chelsiukpro 20.04.2021 21:46 # chelsiukpro
    Значит под сконкой ФИФА И УЕФА и будете по их правилам существовать, конечно жаль что не нагнули этих чертей!

    (ответить)

  7. lahmatyj 20.04.2021 21:45 # lahmatyj
    Sky Sports добавляет, что самыми активными клубами, которые продвигали идею Суперлиги, были "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал", контролируемые американскими бизнесменами.

    Источник: http://fapl.ru/posts/85407/

    Ваще не удивлен. Но до сих пор кекаю с наличии в списке "суперклубов" заднеприводных и петушар.

    (ответить)

  8. sisyazavr 20.04.2021 21:44 # sisyazavr
    Зря, я считаю, но посмотрим, что будет дальше

    (ответить)

  9. true-manc 20.04.2021 21:43 # true-manc
    КОРОЛИ!!! КОРОЛИ!!! КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  10. alexomck 20.04.2021 21:40 # alexomck
    даже среди униженных не первые, так и останутся с 0 :)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: