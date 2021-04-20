Сити" выходит из проекта Европейской Суперлиги
Как и "Челси", "Манчестер Сити" решил отказаться от участия в Европейской Суперлиге.
Буквально за час до вынесенного на вечер вторника матча Премьер-Лиги против "Брайтона" стало известно, что "Челси" начал готовить документацию по выходу из Суперлиги.
Как сообщает Sky Sports, такое решение принял владелец "синих" Роман Абрамович. На "Стэмфорд Бридж" не ожидали столь ошеломительной негативной реакции, да и вообще — лондонский клуб вступил в проект Суперлиги "в последнюю минуту".
Однако первым взять самоотвод решил вовсе не "Челси". Как пишет авторитетный журналист Мартин Липтон, "синие" лишь последовали примеру "Манчестер Сити", который сообщил организаторам Суперлиги, что больше не участвует в проекте.
Sky Sports добавляет, что самыми активными клубами, которые продвигали идею Суперлиги, были "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал", контролируемые американскими бизнесменами.
20.04.2021 21:40
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Последние комментарии:
Саудовских шестерок нагнули, какая неожиданность
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как в пятёрку "американских" бизнесменов попались шейхи, подвела мудрость востока т.е. перемудрили....
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Обо$aнки!
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CFC. MCFC. Запомните эти аббревиатуры. Эти пидорасы украли у нас будущее!
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михайло, ссылки с фапла от пенсов нельзя выдавать за источник, ты чего?
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Значит под сконкой ФИФА И УЕФА и будете по их правилам существовать, конечно жаль что не нагнули этих чертей!
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Sky Sports добавляет, что самыми активными клубами, которые продвигали идею Суперлиги, были "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал", контролируемые американскими бизнесменами.
Источник: http://fapl.ru/posts/85407/
Ваще не удивлен. Но до сих пор кекаю с наличии в списке "суперклубов" заднеприводных и петушар.
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Зря, я считаю, но посмотрим, что будет дальше
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КОРОЛИ!!! КОРОЛИ!!! КОРОЛИ!!!
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даже среди униженных не первые, так и останутся с 0 :)
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