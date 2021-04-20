Сити" выходит из проекта Европейской Суперлиги

Как и "Челси", "Манчестер Сити" решил отказаться от участия в Европейской Суперлиге.

Буквально за час до вынесенного на вечер вторника матча Премьер-Лиги против "Брайтона" стало известно, что "Челси" начал готовить документацию по выходу из Суперлиги.



Как сообщает Sky Sports, такое решение принял владелец "синих" Роман Абрамович. На "Стэмфорд Бридж" не ожидали столь ошеломительной негативной реакции, да и вообще — лондонский клуб вступил в проект Суперлиги "в последнюю минуту".



Однако первым взять самоотвод решил вовсе не "Челси". Как пишет авторитетный журналист Мартин Липтон, "синие" лишь последовали примеру "Манчестер Сити", который сообщил организаторам Суперлиги, что больше не участвует в проекте.



Sky Sports добавляет, что самыми активными клубами, которые продвигали идею Суперлиги, были "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал", контролируемые американскими бизнесменами.