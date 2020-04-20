14 клубов Премьер-Лиги осудили идею Европейской Суперлиги

14 клубов Премьер-Лиги осудили инициативу "большой шестерки" по созданию Европейской Суперлиги и пригрозили санкциями своим коллегам по дивизиону.

В четверг клубы Премьер-Лиги, за исключением "Арсенала", "Челси", "Ливерпуля", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма", провели внеплановую видеоконференцию, чтобы обсудить главное событие в футболе последних дней.



Как и ожидалось, остальные участники Премьер-Лиги недовольны намерением больших клубов променять Лигу Чемпионов на закрытое элитное соревнование.



"Во время состоявшейся встречи 14 клубов единодушно и решительно отвергли планы насчет Суперлиги. Премьер-Лига рассматривает все возможные меры, чтобы препятствовать ее созданию, включая привлечение к ответственности задействованных клубов в соответствии с правилами".



"Лига продолжит работать сообща с ключевыми контролирующими организациями, включая объединения фанатов, правительство, УЕФА, FA, Футбольную Лигу, Ассоциацию профессиональных игроков и Ассоциацию тренеров в лучших интересах игры, а также призовет задействованные в создании Суперлиги клубы немедленно завершить свою активность".



"Премьер-Лига хотела бы поблагодарить фанатов и все контролирующие организации за поддержку, которую они проявили на этой неделе по столь важному вопросу. Эта реакция лишь показывает, насколько важны для людей наша открытая пирамида и футбольное сообщество", — гласит заявление.