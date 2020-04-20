14 клубов Премьер-Лиги осудили идею Европейской Суперлиги

Клубы большой шестерки 14 клубов Премьер-Лиги осудили инициативу "большой шестерки" по созданию Европейской Суперлиги и пригрозили санкциями своим коллегам по дивизиону.

В четверг клубы Премьер-Лиги, за исключением "Арсенала", "Челси", "Ливерпуля", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма", провели внеплановую видеоконференцию, чтобы обсудить главное событие в футболе последних дней.

Как и ожидалось, остальные участники Премьер-Лиги недовольны намерением больших клубов променять Лигу Чемпионов на закрытое элитное соревнование.

"Во время состоявшейся встречи 14 клубов единодушно и решительно отвергли планы насчет Суперлиги. Премьер-Лига рассматривает все возможные меры, чтобы препятствовать ее созданию, включая привлечение к ответственности задействованных клубов в соответствии с правилами".

"Лига продолжит работать сообща с ключевыми контролирующими организациями, включая объединения фанатов, правительство, УЕФА, FA, Футбольную Лигу, Ассоциацию профессиональных игроков и Ассоциацию тренеров в лучших интересах игры, а также призовет задействованные в создании Суперлиги клубы немедленно завершить свою активность".

"Премьер-Лига хотела бы поблагодарить фанатов и все контролирующие организации за поддержку, которую они проявили на этой неделе по столь важному вопросу. Эта реакция лишь показывает, насколько важны для людей наша открытая пирамида и футбольное сообщество", — гласит заявление.


Метки Европейская Суперлига, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 20.04.2021 17:00

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Последние комментарии:




  1. scauzer11 20.04.2021 17:58 # scauzer11
    вот далбичи, они радоваться должны, теперь у них есть реальный шанс в ЛЧ попасть и их по радио послушают))

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  2. chelsiukpro 20.04.2021 17:39 # chelsiukpro
    Вообще не поиму в чем проблема этих 14клубов? Топ6 остается в АПЛ! ЭТО ТОЛЬКО ЛЧ пролетает вместо СУПЕРЛИГА. А в третьих надо им радоватся так как больше смогут нагнуть команды из топ 6 которые раслабятся....если раслабятся! Всегда на победу все играют и за титул.

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  3. felix-the-cat 20.04.2021 17:31 # felix-the-cat
    Как же бичовские клубы горят от того, что больше им доить некого будет ухехехехеххееххе сосать обоссаные

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  4. liverfun 20.04.2021 17:19 # liverfun
    собрались, полили воду и разошлись. пора бы уже этим командам понять всю серьезность ситуации. зачем идти по примеру уефа, переводя все в шутку и не обращая внимания на перемены? это губительный путь, как минимум должен состояться адекватный диалог между топ6 и остальными, и после этого должно быть выпущено совместное заявление. а такие однобокие популистские выкрики только накаляют ситуацию.
    зажрались мелкие английские клубы, как делить деньги богачей так первые, а как идти на ответные уступки, так каждый сам за себя. даже блять простейшую просьбу в 5 замен продинамили эти крысы

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  5. dmitrydon 20.04.2021 17:16 # dmitrydon
    Пусть играют. Все зассали потому, что потеряют бабки. А пацаны вкалывают и зарабатывают деньги для лиг, которые потом делятся между всеми

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  6. kos9k 20.04.2021 17:14 # kos9k
    Доноры осудили отсеивание своего основного источника доходов, какая неожиданность)

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  7. kojan 20.04.2021 17:11 # kojan
    Как и ожидалось, остальные участники Премьер-Лиги недовольны намерением больших клубов променять Лигу Чемпионов на закрытое элитное соревнование.

    Источник: http://fapl.ru/posts/85401/
    недовольство клубов, которые в ЛЧ никогда не играли и вряд ли в ней играть будут.... что предлагаем, братья меньшие, кроме недовольства... позиция типа, я Солженицена не читал, но осуждаю...

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  8. shakur 20.04.2021 17:11 # shakur
    Иждивенцы

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  9. mugabe 20.04.2021 17:09 # mugabe
    Всё что нужно знать о рабском менталитете большинства, так называемом "народном" мнении общественности. Дешевки и завистники, надеюсь все они потеряют профессиональный статус в ближайшее время.

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  10. true-manc 20.04.2021 17:05 # true-manc
    Правильно!

    Только аморальные бессовестные психопаты за суперлигу! От лица адекватных людей могу сказать, что я всецело за скорейшее прекращение запущенного Шломо Пересом и прочими евреями цирка!

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  11. alexomck 20.04.2021 17:05 # alexomck
    "Мы не выходим из АПЛ и будем играть в Суперлиге, вместо ЛЧ", "Тогда мы вас исключим!"

    :))

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