14 клубов Премьер-Лиги осудили идею Европейской Суперлиги
14 клубов Премьер-Лиги осудили инициативу "большой шестерки" по созданию Европейской Суперлиги и пригрозили санкциями своим коллегам по дивизиону.
В четверг клубы Премьер-Лиги, за исключением "Арсенала", "Челси", "Ливерпуля", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма", провели внеплановую видеоконференцию, чтобы обсудить главное событие в футболе последних дней.
Как и ожидалось, остальные участники Премьер-Лиги недовольны намерением больших клубов променять Лигу Чемпионов на закрытое элитное соревнование.
"Во время состоявшейся встречи 14 клубов единодушно и решительно отвергли планы насчет Суперлиги. Премьер-Лига рассматривает все возможные меры, чтобы препятствовать ее созданию, включая привлечение к ответственности задействованных клубов в соответствии с правилами".
"Лига продолжит работать сообща с ключевыми контролирующими организациями, включая объединения фанатов, правительство, УЕФА, FA, Футбольную Лигу, Ассоциацию профессиональных игроков и Ассоциацию тренеров в лучших интересах игры, а также призовет задействованные в создании Суперлиги клубы немедленно завершить свою активность".
"Премьер-Лига хотела бы поблагодарить фанатов и все контролирующие организации за поддержку, которую они проявили на этой неделе по столь важному вопросу. Эта реакция лишь показывает, насколько важны для людей наша открытая пирамида и футбольное сообщество", — гласит заявление.
20.04.2021 17:00
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Последние комментарии:
вот далбичи, они радоваться должны, теперь у них есть реальный шанс в ЛЧ попасть и их по радио послушают))
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Вообще не поиму в чем проблема этих 14клубов? Топ6 остается в АПЛ! ЭТО ТОЛЬКО ЛЧ пролетает вместо СУПЕРЛИГА. А в третьих надо им радоватся так как больше смогут нагнуть команды из топ 6 которые раслабятся....если раслабятся! Всегда на победу все играют и за титул.
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Как же бичовские клубы горят от того, что больше им доить некого будет ухехехехеххееххе сосать обоссаные
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собрались, полили воду и разошлись. пора бы уже этим командам понять всю серьезность ситуации. зачем идти по примеру уефа, переводя все в шутку и не обращая внимания на перемены? это губительный путь, как минимум должен состояться адекватный диалог между топ6 и остальными, и после этого должно быть выпущено совместное заявление. а такие однобокие популистские выкрики только накаляют ситуацию.
зажрались мелкие английские клубы, как делить деньги богачей так первые, а как идти на ответные уступки, так каждый сам за себя. даже блять простейшую просьбу в 5 замен продинамили эти крысы
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Пусть играют. Все зассали потому, что потеряют бабки. А пацаны вкалывают и зарабатывают деньги для лиг, которые потом делятся между всеми
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Доноры осудили отсеивание своего основного источника доходов, какая неожиданность)
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Как и ожидалось, остальные участники Премьер-Лиги недовольны намерением больших клубов променять Лигу Чемпионов на закрытое элитное соревнование.
Источник: http://fapl.ru/posts/85401/
недовольство клубов, которые в ЛЧ никогда не играли и вряд ли в ней играть будут.... что предлагаем, братья меньшие, кроме недовольства... позиция типа, я Солженицена не читал, но осуждаю...
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Иждивенцы
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Всё что нужно знать о рабском менталитете большинства, так называемом "народном" мнении общественности. Дешевки и завистники, надеюсь все они потеряют профессиональный статус в ближайшее время.
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Правильно!
Только аморальные бессовестные психопаты за суперлигу! От лица адекватных людей могу сказать, что я всецело за скорейшее прекращение запущенного Шломо Пересом и прочими евреями цирка!
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"Мы не выходим из АПЛ и будем играть в Суперлиге, вместо ЛЧ", "Тогда мы вас исключим!"
:))
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