Каррагер не думает, что Моуриньо вернется в Премьер-Лигу

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер не ожидает, что Жозе Моуриньо вернется в Премьер-Лигу.

Проведя 17 месяцев в качестве главного тренера "Тоттенхэма", накануне Моуриньо был уволен. Этот период стал для Жозе уже четвертым в Премьер-Лиге — после двух в "Челси" и одного в "Манчестер Юнайтед".



Каррагер видит два направления, куда Моуриньо теперь может податься, но думает, что карьера 58-летнего португальца в Премьер-Лиге окончена.



"Я не думаю, что Моуриньо вернется в Премьер-Лигу. Я не представляю его в каком-либо другом клубе — он поработал с "Тоттенхэмом", поэтому его не будет в "Арсенале", он поработал с "Юнайтед", поэтому не пойдет в "Сити", а "Ливерпуль" его не возьмет".



"Согласится ли он на работу с клубом из середины таблицы? Я просто не могу себе этого представить, не могу. Его ждет либо какая-нибудь сборная, либо Италия. В этом году итальянским чемпионом станет "Интер" Антонио Конте, который исповедует его стиль футбола, поэтому Италия может быть вариантом".



"Болельщики "Тоттенхэма" отвернулись от него. Я не видел света в конце туннеля для него в "Тоттенхэме". Как я уже говорил, разве завоевание Кубка Лиги убедило бы болельщиков "Тоттенхэма", что Жозе должен сохранить работу?"



"Я всегда думал, что им стоит сохранить его до финала, потому что он великолепен, когда нужно выиграть отдельно взятый матч. Думаю, теперь шансы "Тоттенхэма" на победу стали меньше, и Пеп Гвардиола будет доволен".



"Либо атмосфера в клубе была настолько плохой, что игроки пошли жаловаться Даниэлю Леви. Либо Даниэль Леви почувствовал, что в случае победы ему будет сложнее убрать Жозе", — сообщил Каррагер в эфире.