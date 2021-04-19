Чеферин раскритиковал боссов "Юнайтед" и "Ювентуса"

Президент УЕФА Александер Чеферин обрушился с критикой на вице-президента "Манчестер Юнайтед" Эда Вудворда и главу "Ювентуса" Андреа Аньелли.

В ночь с воскресенья на понедельник 12 клубов Европы, включая всю "большую шестерку" Премьер-Лиги, объявили о создании Европейской Суперлиги.



Для Чеферина это стало сюрпризом, ведь он едва заручился опровержением Аньелли насчет создания нового турнира и поддержкой Вудворда насчет реформы Лиги Чемпионов.



"Возможно, мы были наивны, не осознавая, что близко к нам есть предатели. Теперь мы это осознаем. Скоро будут юридические последствия".



"Мы примем санкции, которые можем, и мы уведомим вас об этом, когда у нас будет четкий ответ. Мое мнение таково, что игроков нужно как можно скорее дисквалифицировать во всех наших соревнованиях".



"Я подчеркиваю, что УЕФА и весь футбольный мир едины против этих позорных и корыстных предложений, которые продиктованы исключительно жадностью".



"Это нелепый проект. Эта идея является плевком в лицо всех любителей футбола и нашего общества. Мы не позволим им обокрасть нас".



"Я не так много контактировал с Вудвордом, но в прошлый четверг он позвонил мне и сказал, что очень доволен реформами, что полностью их поддерживает и лишь хочет поговорить о финансовом фейр-плей. Очевидно, тогда он уже согласился на что-то другое".



"Что касается Аньелли, то это было одно из главных разочарований для меня или даже самое главное".



"Я не хочу, чтобы это выглядело слишком личным. Но факт в том, что я еще никогда не видел человека, который бы врал так много. Это невероятно, насколько регулярно он врет".



"Я разговаривал с ним в субботу днем. Он сказал: "Все это — лишь слухи. Не переживай, ничего не происходит". А затем он добавил: "Я перезвоню тебе через час". И выключил свой телефон", — цитирует Чеферина Evening Standard.