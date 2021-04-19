Чеферин раскритиковал боссов "Юнайтед" и "Ювентуса"
Президент УЕФА Александер Чеферин обрушился с критикой на вице-президента "Манчестер Юнайтед" Эда Вудворда и главу "Ювентуса" Андреа Аньелли.
В ночь с воскресенья на понедельник 12 клубов Европы, включая всю "большую шестерку" Премьер-Лиги, объявили о создании Европейской Суперлиги.
Для Чеферина это стало сюрпризом, ведь он едва заручился опровержением Аньелли насчет создания нового турнира и поддержкой Вудворда насчет реформы Лиги Чемпионов.
"Возможно, мы были наивны, не осознавая, что близко к нам есть предатели. Теперь мы это осознаем. Скоро будут юридические последствия".
"Мы примем санкции, которые можем, и мы уведомим вас об этом, когда у нас будет четкий ответ. Мое мнение таково, что игроков нужно как можно скорее дисквалифицировать во всех наших соревнованиях".
"Я подчеркиваю, что УЕФА и весь футбольный мир едины против этих позорных и корыстных предложений, которые продиктованы исключительно жадностью".
"Это нелепый проект. Эта идея является плевком в лицо всех любителей футбола и нашего общества. Мы не позволим им обокрасть нас".
"Я не так много контактировал с Вудвордом, но в прошлый четверг он позвонил мне и сказал, что очень доволен реформами, что полностью их поддерживает и лишь хочет поговорить о финансовом фейр-плей. Очевидно, тогда он уже согласился на что-то другое".
"Что касается Аньелли, то это было одно из главных разочарований для меня или даже самое главное".
"Я не хочу, чтобы это выглядело слишком личным. Но факт в том, что я еще никогда не видел человека, который бы врал так много. Это невероятно, насколько регулярно он врет".
"Я разговаривал с ним в субботу днем. Он сказал: "Все это — лишь слухи. Не переживай, ничего не происходит". А затем он добавил: "Я перезвоню тебе через час". И выключил свой телефон", — цитирует Чеферина Evening Standard.
19.04.2021 20:00
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Последние комментарии:
Евреи и мафиози, чего он от них ожидал?
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Аксиома Эскобара идеально подходит сюда. Шо одни шо другие. Одни крысы
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"Это нелепый проект. Эта идея является плевком в лицо всех любителей футбола и нашего общества. Мы не позволим им обокрасть нас".
Источник: http://fapl.ru/posts/85384/
Всё что нужно понимать когда люди противятся новому.
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ВПЕРЁД УЕФА!
Необходимо остановить этот футбольный переворот! Никакой пощады поганому картелю из 11 клубов (за вычетом разведчиков из Ман Сити, которые не при делах)! Давите гадов!
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Чеферин похож на орыса
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