"Челси" активизировал свой интерес к Зюле

Никлас Зюле "Челси" активизировал свой интерес к центральному защитнику "Баварии" и сборной Бразилии Никласу Зюле.

В 19 матчах при Томасе Тухеле "Челси" сохранил свои ворота на замке 14 раз, однако главный тренер "синих" все равно хочет укрепить центр обороны.

Как сообщает The Athletic, Тухель видит в своем соотечественнике Зюле идеального преемника для 36-летнего Тиаго Силвы, который в этом сезоне сыграл 25 матчей за "Челси" во всех соревнованиях.

Тухель не только является большим и давним поклонником таланта Зюле, но и состоит в хороших отношениях с Никласом, чей трансфер оценивается примерно в 30 миллионов фунтов.

Утверждается, что в последние недели интерес "Челси" к 25-летнему немцу заметно возрос. "Синие" надеются воспользоваться тем, что в Мюнхене у защитника остается только один год по контракту.


Метки Бавария, Зюле, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.04.2021 18:00

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  1. van-dijk 19.04.2021 19:06 # van-dijk
    Хотят Зюле, получат козюли.

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  2. mixmaster 19.04.2021 18:51 # mixmaster
    а кто тогда будет ЦЗ вместе с упомекано в баварии играть?

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  3. danilych89 19.04.2021 18:50 # danilych89
    Никлас Зюле. типичное бразильское имя))

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  4. anabanana94 19.04.2021 18:40 # anabanana94
    Челси" активизировал свой интерес к центральному защитнику "Баварии" и сборной Бразилии Никласу Зюле.

    Источник: http://fapl.ru/posts/85382/

    Какой накуй Бразилии?

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  5. m-ballack 19.04.2021 18:37 # m-ballack
    Изи перейдет в клуб из элитной суперлиги.

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  6. kazakh12 19.04.2021 18:14 # kazakh12
    Зюлдиньо прям напиши , афтар

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  7. true-manc 19.04.2021 18:05 # true-manc
    Не перейдет к пенсам в их картонную Суперлигу, т.к. не захочет получать пожизненную дисквалификацию от уважаемых футбольных организаций вроде УЕФА и ФИФА.

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