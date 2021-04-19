"Челси" активизировал свой интерес к Зюле

"Челси" активизировал свой интерес к центральному защитнику "Баварии" и сборной Бразилии Никласу Зюле.

В 19 матчах при Томасе Тухеле "Челси" сохранил свои ворота на замке 14 раз, однако главный тренер "синих" все равно хочет укрепить центр обороны.



Как сообщает The Athletic, Тухель видит в своем соотечественнике Зюле идеального преемника для 36-летнего Тиаго Силвы, который в этом сезоне сыграл 25 матчей за "Челси" во всех соревнованиях.



Тухель не только является большим и давним поклонником таланта Зюле, но и состоит в хороших отношениях с Никласом, чей трансфер оценивается примерно в 30 миллионов фунтов.



Утверждается, что в последние недели интерес "Челси" к 25-летнему немцу заметно возрос. "Синие" надеются воспользоваться тем, что в Мюнхене у защитника остается только один год по контракту.