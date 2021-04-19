"Челси" активизировал свой интерес к Зюле
"Челси" активизировал свой интерес к центральному защитнику "Баварии" и сборной Бразилии Никласу Зюле.
В 19 матчах при Томасе Тухеле "Челси" сохранил свои ворота на замке 14 раз, однако главный тренер "синих" все равно хочет укрепить центр обороны.
Как сообщает The Athletic, Тухель видит в своем соотечественнике Зюле идеального преемника для 36-летнего Тиаго Силвы, который в этом сезоне сыграл 25 матчей за "Челси" во всех соревнованиях.
Тухель не только является большим и давним поклонником таланта Зюле, но и состоит в хороших отношениях с Никласом, чей трансфер оценивается примерно в 30 миллионов фунтов.
Утверждается, что в последние недели интерес "Челси" к 25-летнему немцу заметно возрос. "Синие" надеются воспользоваться тем, что в Мюнхене у защитника остается только один год по контракту.
19.04.2021 18:00
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Последние комментарии:
Хотят Зюле, получат козюли.
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а кто тогда будет ЦЗ вместе с упомекано в баварии играть?
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Никлас Зюле. типичное бразильское имя))
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Челси" активизировал свой интерес к центральному защитнику "Баварии" и сборной Бразилии Никласу Зюле.
Источник: http://fapl.ru/posts/85382/
Какой накуй Бразилии?
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Изи перейдет в клуб из элитной суперлиги.
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Зюлдиньо прям напиши , афтар
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Не перейдет к пенсам в их картонную Суперлигу, т.к. не захочет получать пожизненную дисквалификацию от уважаемых футбольных организаций вроде УЕФА и ФИФА.
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