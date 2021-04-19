Клопп: "Мы все еще можем сделать этот сезон успешным"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команда все еще может сделать этот сезон успешным, финишировав в топ-4 Премьер-Лиги.

После вылета "Ливерпуля" из Лиги Чемпионов со стадии 1/4 финала на прошлой неделе стало ясно, что этот сезон "красные" завершат без трофеев.



Тем не менее, Клопп считает, третье или четвертое место стало бы успехом для "Ливерпуля", даже несмотря на то, что в прошлом сезоне "красные" стали чемпионом.



"Не знаю, как на это смотрят люди со стороны, но мы все еще можем сделать этот сезон успешным, квалифицировавшись в Лигу Чемпионов".



"Только то, что мы выиграли лигу в прошлом году, не означает, что единственным успехом для нас будет повторная победа в лиге".



"Было бы безумием так думать. Из-за этого у многих команд возникают проблемы после того, как они выиграли что-нибудь. Мы не в настроении для этого. Мы не гоняемся за своей тенью. Мы не говорим: "О, нет, как нам снова стать такими?" Нет, мы знаем все необходимые шаги, которые нам нужно сделать".



"Мы в ситуации, в которой уже были прежде, когд нам приходится догонять остальных", — цитирует Клоппа Daily Mail.