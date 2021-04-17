Барнс советует "Ливерпулю" взять Биссума на место Вейналдума
Легенда "Ливерпуля" Джон Барнс считает, что полузащитник "Брайтона" Ив Биссума стал бы отличной заменой для Джорджиньо Вейналдума.
Контракт Вейналдума с "Ливерпулем" истекает в конце сезона и, как ожидается, продлен не будет. Это подталкивает "красных" к выходу на трансферный рынок для покупки игрока в центр поля, и Барнс видит отличный вариант.
"Ив Биссума способен играть за команду вроде "Ливерпуля". Он смог бы делать то, что Юрген Клопп требует от тройки своих полузащитников".
"Он силен при оборонительной игре, он упорно трудится, он быстро работает с мячом, а также он может пойти в дриблинг, когда это необходимо".
"Из всех игроков, выступающих в Англии, он находится в числе тех, кто лучше всего подходит для шаблона игры "Ливерпуля".
"Он даже внешне похож на Джорджиньо Вейналдума, хотя он атакует не так много, потому что "Брайтон" играет в другом стиле, но когда Биссума хочет, он может это делать".
"Ему 24, он молод и замечательно бы подошел "Ливерпулю", — цитирует Барнса Daily Mail.
17.04.2021 19:00
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кто лучше всего подходит для шаблона игры "Ливерпуля".
Источник: http://fapl.ru/posts/85339/
команды Клоппа в футбол не играют, а занимаются беготнёй кто кого перегонит... очередная никому не известная легенда лузерпуля высмотрела и рекомендует очередного бегунка...
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Как-то не следил за его игрой, надо будет глянуть.
Хотелось бы, что в шорт листе фигурировали Уорд Проуз, Берге и Уссем Ауар. Лучшим вариантом было бы купить сразу двух полузащитников.
Скорее всего Груич не получит шанса в следующем сезоне, Вейналдум уходит, Милнер не молодеет. И что-то мне подсказывает, что дни АОЧ в клубе сочтены. Если действовать максимально прагматично, то продать нужно его сейчас, пока ему 27 лет и у него остаётся 2 года по контракту. Я уже не верю, что он поборет проблемы со здоровьем и заиграет в основе. Ещё лучшим вариантом было бы выменять его на нужного игрока.
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там, у Юнайтед, есть один парень из Голландии, можно поменять его на Ориги
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лучше Ндиди из "Лестера"
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