Клопп: "Мы просто должны финишировать в топ-4"

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп призвал своих игроков приложить все усилия, чтобы финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.

На текущей неделе "Ливерпуль" вылетел из Лиги Чемпионов, а значит только местом в топ-4 может скрасить впечатление от этого бестрофейного сезона.

Прежде Клопп неоднократно говорил, насколько важно для "Ливерпуля" участие в Лиге Чемпионов в финансовом плане, поэтому Юрген ощущает давление.

"Мы просто должны сделать это, должны постараться играть в свой лучший футбол".

"Конечно, мы под давлением, ведь мы хотим финишировать в топ-4, но в данный момент мы не знаем, удастся ли нам это. У нас есть семь матчей, чтобы сделать это, и мы постараемся".

"Нам нельзя забывать, что за команды нам противостоят. Мы одержали три победы подряд, и поэтому мы все еще в борьбе за попадание в зону Лиги Чемпионов".

"Ясно лишь то, что нам нужно выигрывать свои матчи. Лучше всего было бы выиграть каждый из них, однако это тяжелые соперники, и мы должны отнестись с уважением к каждому из них".

"Мы должны выигрывать матчи, подвергая этим давлению другие команды. Это все, что нам известно, и мы постараемся", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 17.04.2021 18:00

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  1. beautiful-lie 17.04.2021 19:01 # beautiful-lie
    Я желаю чмошной кончите из Таллина наполниться миром и счастьем внутри себя) Пусть выигрывает сильнейший и проебыает слабейший!

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  2. true-manc 17.04.2021 18:04 # true-manc
    1 Великий Гвардиола 32 74
    ...
    6 Переоцененный клоп 31 52

    Источник: http://fapl.ru/
    _______________________________________________________________________________________

    Пеп с утра звонил, был грустным
    У Юргена совсем не узко
    Но кое-чему был сильно рад
    Клопповский рот - один на миллиард

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  3. scauzer11 17.04.2021 18:01 # scauzer11
    вы плять обязаны это сделать с такими то подарками от конкурентов!

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