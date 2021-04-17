Клопп: "Мы просто должны финишировать в топ-4"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп призвал своих игроков приложить все усилия, чтобы финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.
На текущей неделе "Ливерпуль" вылетел из Лиги Чемпионов, а значит только местом в топ-4 может скрасить впечатление от этого бестрофейного сезона.
Прежде Клопп неоднократно говорил, насколько важно для "Ливерпуля" участие в Лиге Чемпионов в финансовом плане, поэтому Юрген ощущает давление.
"Мы просто должны сделать это, должны постараться играть в свой лучший футбол".
"Конечно, мы под давлением, ведь мы хотим финишировать в топ-4, но в данный момент мы не знаем, удастся ли нам это. У нас есть семь матчей, чтобы сделать это, и мы постараемся".
"Нам нельзя забывать, что за команды нам противостоят. Мы одержали три победы подряд, и поэтому мы все еще в борьбе за попадание в зону Лиги Чемпионов".
"Ясно лишь то, что нам нужно выигрывать свои матчи. Лучше всего было бы выиграть каждый из них, однако это тяжелые соперники, и мы должны отнестись с уважением к каждому из них".
"Мы должны выигрывать матчи, подвергая этим давлению другие команды. Это все, что нам известно, и мы постараемся", — цитирует Клоппа Sky Sports.
17.04.2021 18:00
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Последние комментарии:
Я желаю чмошной кончите из Таллина наполниться миром и счастьем внутри себя) Пусть выигрывает сильнейший и проебыает слабейший!
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1 Великий Гвардиола 32 74
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6 Переоцененный клоп 31 52
Источник: http://fapl.ru/
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Пеп с утра звонил, был грустным
У Юргена совсем не узко
Но кое-чему был сильно рад
Клопповский рот - один на миллиард
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вы плять обязаны это сделать с такими то подарками от конкурентов!
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