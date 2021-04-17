Клопп: "Мы просто должны финишировать в топ-4"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп призвал своих игроков приложить все усилия, чтобы финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.

На текущей неделе "Ливерпуль" вылетел из Лиги Чемпионов, а значит только местом в топ-4 может скрасить впечатление от этого бестрофейного сезона.



Прежде Клопп неоднократно говорил, насколько важно для "Ливерпуля" участие в Лиге Чемпионов в финансовом плане, поэтому Юрген ощущает давление.



"Мы просто должны сделать это, должны постараться играть в свой лучший футбол".



"Конечно, мы под давлением, ведь мы хотим финишировать в топ-4, но в данный момент мы не знаем, удастся ли нам это. У нас есть семь матчей, чтобы сделать это, и мы постараемся".



"Нам нельзя забывать, что за команды нам противостоят. Мы одержали три победы подряд, и поэтому мы все еще в борьбе за попадание в зону Лиги Чемпионов".



"Ясно лишь то, что нам нужно выигрывать свои матчи. Лучше всего было бы выиграть каждый из них, однако это тяжелые соперники, и мы должны отнестись с уважением к каждому из них".



"Мы должны выигрывать матчи, подвергая этим давлению другие команды. Это все, что нам известно, и мы постараемся", — цитирует Клоппа Sky Sports.