Кейн принес "Тоттенхэму" очко против "Эвертона"

Дубль Харри Кейна позволил "Тоттенхэму" добыть ничью 2:2 в гостях у "Эвертона" при весьма невыразительной игре.

В ворота "ирисок" после нескольких недель отсутствия с травмой вернулся Джордан Хендерсон. Также свой шанс получили Аллан и Алекс Ивоби.



В стартовый состав "шпор" вернулись ветераны Тоби Алдервейрелд и Мусса Сиссоко, заменив Джовани Ло Чельсо и Лукаса Моуру.



В начале матча команды достаточно бодро перемещали мяч, но, приближаясь к штрафной, впадали в ступор. Первый опасный момент возник только на 22-й минуте, когда Ришарлисон наносил крученый удар, но Уго Льорис выручил "Тоттенхэм".



Ответ гостей последовал спустя пять минут, когда Танги Ндомбеле выполнил заброс с левого фланга в центр штрафной. Мяч прошел через двух защитников "Эвертона" и достался Харри Кейну, который без промедления пробил по воротам Пикфорда — 0:1.



Однако вели в счете "шпоры" недолго. На 30-й минуте Серхио Регилон атаковал Хамеса Родригеса с тыла в свой штрафной, а Гульфи Сигурдссон уверенно реализовал назначенный пенальти — 1:1.



В остатке тайма преимуществом владели "ириски". Однажды Льорис еще раз спас свою команду после удара Хамеса, а в другом случае "Тоттенхэму" очень повезло не получить пенальти в свои ворота.



Второй тайм тайм гости начали обнадеживающим образом, принявшись оказывать серьезное давление. А затем пропустили. Вышедший на замену Шеймус Коулмен сыграл в стенку с Ришарлисоном и навесил с правого фланга на Сигурдссона, который пробил ногой в касание — 2:1.



Однако спустя шесть минут в игре вновь установилось равновесие. Эрик Ламела навесил с фланга, а два защитника "Эвертона" не разобрались между собой, позволив Кейну пробить с лету по отскочившему мячу — 2:2.



Почти сразу же Кейн едва не оформил хет-трик, но мяч после его удара затылком слегка разминулся с крестовиной ворот Пикфорда.



"Тоттенхэм" был активен в концовке матча, но моментов не создавал. Если кто и мог вырвать победу, то это "Эвертон", однако удар Джошуа Кинга был отражен Льорисом, а добивание Ришарлисона вышло неточным.



"Тоттенхэм" забил два во многом случайных гола, которые бы не случились, если бы не грубые ошибки центральных защитников "Эвертона". "Шпорам" повезло, что у них оказался такой игрок, как Харри Кейн, потому что иначе избежать поражения было бы сложно — по игре "ириски" смотрелись предпочтительнее.



"Эвертон" — "Тоттенхэм". Отчет о матче