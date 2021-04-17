Кейн принес "Тоттенхэму" очко против "Эвертона"

Харри Кейн Дубль Харри Кейна позволил "Тоттенхэму" добыть ничью 2:2 в гостях у "Эвертона" при весьма невыразительной игре.

В ворота "ирисок" после нескольких недель отсутствия с травмой вернулся Джордан Хендерсон. Также свой шанс получили Аллан и Алекс Ивоби.

В стартовый состав "шпор" вернулись ветераны Тоби Алдервейрелд и Мусса Сиссоко, заменив Джовани Ло Чельсо и Лукаса Моуру.

В начале матча команды достаточно бодро перемещали мяч, но, приближаясь к штрафной, впадали в ступор. Первый опасный момент возник только на 22-й минуте, когда Ришарлисон наносил крученый удар, но Уго Льорис выручил "Тоттенхэм".

Ответ гостей последовал спустя пять минут, когда Танги Ндомбеле выполнил заброс с левого фланга в центр штрафной. Мяч прошел через двух защитников "Эвертона" и достался Харри Кейну, который без промедления пробил по воротам Пикфорда — 0:1.

Однако вели в счете "шпоры" недолго. На 30-й минуте Серхио Регилон атаковал Хамеса Родригеса с тыла в свой штрафной, а Гульфи Сигурдссон уверенно реализовал назначенный пенальти — 1:1.

В остатке тайма преимуществом владели "ириски". Однажды Льорис еще раз спас свою команду после удара Хамеса, а в другом случае "Тоттенхэму" очень повезло не получить пенальти в свои ворота.

Второй тайм тайм гости начали обнадеживающим образом, принявшись оказывать серьезное давление. А затем пропустили. Вышедший на замену Шеймус Коулмен сыграл в стенку с Ришарлисоном и навесил с правого фланга на Сигурдссона, который пробил ногой в касание — 2:1.

Однако спустя шесть минут в игре вновь установилось равновесие. Эрик Ламела навесил с фланга, а два защитника "Эвертона" не разобрались между собой, позволив Кейну пробить с лету по отскочившему мячу — 2:2.

Почти сразу же Кейн едва не оформил хет-трик, но мяч после его удара затылком слегка разминулся с крестовиной ворот Пикфорда.

"Тоттенхэм" был активен в концовке матча, но моментов не создавал. Если кто и мог вырвать победу, то это "Эвертон", однако удар Джошуа Кинга был отражен Льорисом, а добивание Ришарлисона вышло неточным.

"Тоттенхэм" забил два во многом случайных гола, которые бы не случились, если бы не грубые ошибки центральных защитников "Эвертона". "Шпорам" повезло, что у них оказался такой игрок, как Харри Кейн, потому что иначе избежать поражения было бы сложно — по игре "ириски" смотрелись предпочтительнее.

"Эвертон" — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 17.04.2021 00:00

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  1. bezviz 17.04.2021 00:09 # bezviz
    5 Челси 31 54
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    6 Ливерпуль 31 52

    колбаса, как там нюхается?

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  2. brown-ale 17.04.2021 00:07 # brown-ale
    Кейн идет к своему трофею - Золотой Бутсе.

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  3. dallaslp 17.04.2021 00:07 # dallaslp
    Кейн топ за свои деньги

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  4. zagzag 17.04.2021 00:05 # zagzag
    «Тоттенхэм» объявил о сотрудничестве с лакокрасочным брендом Dulux, однако начало совместного пути сторон началось не лучшим образом. На страничке Dulux в Twitter люди начали писать о том, где клуб должен хранить банки с краской. Компания в ответ опубликовала якобы фото пустого шкафа «Тоттенхэма» для трофеев и подписью: «Продаётся неиспользованный шкаф для трофеев».

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  5. anabanana94 17.04.2021 00:02 # anabanana94
    Кейн гений, Моуриньо шарлотан.

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  6. bes-ter 17.04.2021 00:01 # bes-ter
    Странно что заголовок не "Кейн спас очко Моуриньо"

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  7. hunter022 17.04.2021 00:00 # hunter022
    А где будет Тоттенхэм если Кейн уйдет

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