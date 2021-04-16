Сульшер рассказал правду о ситуации с Байи

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер рассказал, как на самом деле обстоят дела в ситуации с защитником Эриком Байи.

Ранее в апреле появились слухи, что Байи откажется от продления своего истекающего в следующем году контракта и постарается уйти из "Юнайтед" летом.



Однако в реальности 27-летний защитник, едва переболевший коронавирусом, все еще ведет переговоры с клубом, и Сульшер не видит здесь никаких проблем.



"Эрик находился на самоизоляции дома в Кот-д'Ивуаре. Сейчас он уже вернулся в Англию, и мы надеемся, он будет доступен на выходных".



"Надеюсь, завтра он сможет тренироваться, если позволит самочувствие. Сегодня он сдал тест, поэтому нам все еще нужно получить подтверждение того, что он не заразен".



"Когда Эрик играл, он играл хорошо. Я осведомлен о спекуляциях. Мы разговариваем с ним насчет его контракта, поэтому я не вижу никаких проблем", — цитирует Сульшера The Independent.