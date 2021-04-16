32-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча пятницы

В понедельник, 16 апреля, поединком "Эвертона" и "Тоттенхэма" стартует 32-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ЭВЕРТОН — ТОТТЕНХЭМ 22:00 Онлайн-трансляция



Еще недавно обе эти команды имели реальные шансы побороться за попадание в топ-4, но теперь эти шансы — призрачные, учитывая текущую форму "Эвертона" и "Тоттенхэма". "Ириски" набрали лишь два очка из 12 последних, а в 2021 году взяли пять баллов дома (только "Фулхэм" и "Ливерпуль" меньше). "Шпоры" забили 26 голов на выезде в этом сезоне Премьер-Лиги, но 11 из них пришлись на два первых матча — в 14 последующих поединках за пределами своего стадиона лондонцы отличились лишь 15 раз. "Тоттенхэм" не потерпел ни одного поражения в семи последних выездах к "Эвертону" — со времени трех проигрышей подряд с января 2011 по декабрь 2012.



"Эвертон" будет лишен в этом матче травмированных Йерри Мины, Фабиана Дельфа, Бернарда и Доминика Калверт-Левина, но Джордан Пикфорд, Аллан, Андре Гомеш и Джошуа Кинг уже в строю.



Потери "Тоттенхэма" ограничиваются крайними защитниками Беном Дэвисом и Мэттом Дохерти.