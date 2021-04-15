"Юнайтед" повторно обыграл "Гранаду" и вышел на "Рому"

Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" вышел на "Рому", повторно победив "Гранаду" в 1/4 финала Лиги Европы со счетом 2:0.

Относительно воскресной победы 1:3 над "Тоттенхэмом" в стартовый состав "красных дьяволов" влились Давид Де Хеа, Аксель Туанзебе, Алекс Теллес, Неманья Матич и Мейсон Гринвуд.

Если у кого-то и оставались сомнения насчет исхода этого противостояния, то на шестой минуте они были окончательно развеяны. Поль Погба головой переправил мяч дальше по штрафной площади на Эдинсона Кавани, а тот пробил левой ногой с лету — 1:0.

Быстро открыв счет, дальше "Юнайтед" играл на круиз-контроле. "Дьяволы" смотрелись уверенно и расслабленно — но в меру, не позволяя "Гранаде" лишнего.

Тем не менее, нужно отдать должное испанской команде, которая старалась играть в футбол и время от времени создавала кое-какую опасность — впрочем, недостаточную для гола.

Надежды "Гранады" уйти от поражения в отдельно взятом матче были перечеркнуты на последней минуте, когда Хесус Вальехо совершил автогол после того, как Хуану Мате не удалось замкнуть головой подачу с фланга — 2:0.

"Юнайтед" повторно подтвердил свое превосходство над "Гранадой" и сделал это без лишних нервов, на классе, а теперь поспорит за путевку в финал соревнования с "Ромой".

"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Гранада" (Испания) — 2:0 (1:0) по сумме двух матчей — 4:0

Голы: Кавани 6, Вальехо 90 (авт).

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака (Уильямс 82), Туанзебе, Линделеф, Теллес, Фред, Матич, Фернандеш (Мата 73), Погба (Ван де Бек 45), Гринвуд (Диалло 82), Кавани (Джеймс 60).


Метки Гранада, Лига Европы, Манчестер Юнайтед, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 15.04.2021 23:55

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Последние комментарии:




  1. jakov 16.04.2021 00:06 # jakov
    Шо это получается?
    МЮ - Арс и Челси - Ман Сити

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  2. denkik 15.04.2021 23:59 # denkik
    Разве на Рому?! По сетке показывали, что на Рому вышел Арсенал.

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