"Юнайтед" повторно обыграл "Гранаду" и вышел на "Рому"

"Манчестер Юнайтед" вышел на "Рому", повторно победив "Гранаду" в 1/4 финала Лиги Европы со счетом 2:0.

Относительно воскресной победы 1:3 над "Тоттенхэмом" в стартовый состав "красных дьяволов" влились Давид Де Хеа, Аксель Туанзебе, Алекс Теллес, Неманья Матич и Мейсон Гринвуд.



Если у кого-то и оставались сомнения насчет исхода этого противостояния, то на шестой минуте они были окончательно развеяны. Поль Погба головой переправил мяч дальше по штрафной площади на Эдинсона Кавани, а тот пробил левой ногой с лету — 1:0.



Быстро открыв счет, дальше "Юнайтед" играл на круиз-контроле. "Дьяволы" смотрелись уверенно и расслабленно — но в меру, не позволяя "Гранаде" лишнего.



Тем не менее, нужно отдать должное испанской команде, которая старалась играть в футбол и время от времени создавала кое-какую опасность — впрочем, недостаточную для гола.



Надежды "Гранады" уйти от поражения в отдельно взятом матче были перечеркнуты на последней минуте, когда Хесус Вальехо совершил автогол после того, как Хуану Мате не удалось замкнуть головой подачу с фланга — 2:0.



"Юнайтед" повторно подтвердил свое превосходство над "Гранадой" и сделал это без лишних нервов, на классе, а теперь поспорит за путевку в финал соревнования с "Ромой".



"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Гранада" (Испания) — 2:0 (1:0) по сумме двух матчей — 4:0



Голы: Кавани 6, Вальехо 90 (авт).



"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака (Уильямс 82), Туанзебе, Линделеф, Теллес, Фред, Матич, Фернандеш (Мата 73), Погба (Ван де Бек 45), Гринвуд (Диалло 82), Кавани (Джеймс 60).