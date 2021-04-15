Обамеянг госпитализирован с малярией

Пьер-Эмерик Обамеянг Капитан "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг был госпитализирован с малярией.

Обамеянг не играл против "Шеффилд Юнайтед" в минувшее воскресенье и не поехал с командой в Прагу на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы против "Спарты".

Официально "канониры" объясняли отсутствие Пьер-Эмерика "болезнью", однако сейчас сам габонец раскрыл детали.

"К сожалению, я заразился малярией, когда ездил в сборную Габона несколько недель назад. На этой неделе я провел несколько дней в госпитале, но сейчас я чувствую себя гораздо лучше с каждым днем благодаря замечательным докторам, которые так быстро обнаружили вирус и начали меня лечить".

"В последнюю пару недель я не был собой, но скоро я вернусь сильнее, чем когда-либо прежде!" — написал Обамеянг в инстаграме.


Метки Арсенал, Обамеянг

Автор mihajlo   

Дата 15.04.2021 23:00

Количество просмотров Просмотров: 1075

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. charmk 16.04.2021 00:02 # charmk
    это не вирус

    (ответить)

  2. ensiferum 16.04.2021 00:01 # ensiferum
    То-то у него из головы херня какая-то полезла. Теперь понятно.

    (ответить)

  3. danilych89 15.04.2021 23:12 # danilych89
    которые так быстро обнаружили вирус и начали меня лечить

    Источник: http://fapl.ru/posts/85302/

    какой епт вирус?? малярийный плазмодий - это одноклеточный паразит.
    ну и вообще моно сделать выводы, что нужно делать кучу прививок, преде чем лететь в Африку.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: