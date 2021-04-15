Обамеянг госпитализирован с малярией

Капитан "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг был госпитализирован с малярией.

Обамеянг не играл против "Шеффилд Юнайтед" в минувшее воскресенье и не поехал с командой в Прагу на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы против "Спарты".



Официально "канониры" объясняли отсутствие Пьер-Эмерика "болезнью", однако сейчас сам габонец раскрыл детали.



"К сожалению, я заразился малярией, когда ездил в сборную Габона несколько недель назад. На этой неделе я провел несколько дней в госпитале, но сейчас я чувствую себя гораздо лучше с каждым днем благодаря замечательным докторам, которые так быстро обнаружили вирус и начали меня лечить".



"В последнюю пару недель я не был собой, но скоро я вернусь сильнее, чем когда-либо прежде!" — написал Обамеянг в инстаграме.



