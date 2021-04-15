Обамеянг госпитализирован с малярией
Капитан "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг был госпитализирован с малярией.
Обамеянг не играл против "Шеффилд Юнайтед" в минувшее воскресенье и не поехал с командой в Прагу на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы против "Спарты".
Официально "канониры" объясняли отсутствие Пьер-Эмерика "болезнью", однако сейчас сам габонец раскрыл детали.
"К сожалению, я заразился малярией, когда ездил в сборную Габона несколько недель назад. На этой неделе я провел несколько дней в госпитале, но сейчас я чувствую себя гораздо лучше с каждым днем благодаря замечательным докторам, которые так быстро обнаружили вирус и начали меня лечить".
"В последнюю пару недель я не был собой, но скоро я вернусь сильнее, чем когда-либо прежде!" — написал Обамеянг в инстаграме.
15.04.2021 23:00
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Последние комментарии:
это не вирус
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То-то у него из головы херня какая-то полезла. Теперь понятно.
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которые так быстро обнаружили вирус и начали меня лечить
Источник: http://fapl.ru/posts/85302/
какой епт вирус?? малярийный плазмодий - это одноклеточный паразит.
ну и вообще моно сделать выводы, что нужно делать кучу прививок, преде чем лететь в Африку.
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