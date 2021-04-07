Дайер: "Развейте мой прах над над "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум"
Защитник "Тоттенхэма" Эрик Дайер попросил развеять свой прах над стадионом "шпор", когда он умрет.
Дайер выступает за "Тоттенхэм" после своего перехода из лиссабонского "Спортинга", сыграв за это время 271 матч.
С недавних пор Эрик находится в опале у главного тренера "шпор" Жозе Моуриньо, пропустив шесть последних матчей в Премьер-Лиге.
Тем не менее, 27-летний англичанин чувствует такую привязанность к "Тоттенхэму", что хочет, чтобы лондонский клуб стал его могилой — в прямом смысле.
"Где я хочу, чтобы меня похоронили? Я бы хотел, чтобы мой прах развеяли над "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум", — сообщил Дайер журналу ES Magazine.
07.04.2021 22:00
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