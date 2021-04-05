В "Ливерпуле" чувствуют, что Салах хочет уйти

Внутри "Ливерпуля" крепнет ощущение, что нападающий Мохамед Салах может покинуть клуб в обозримом будущем.

В данный момент от контракта Салаха остается два полных года, и прежде Мохамед публично не высказывал желания завершить свою карьеру в "Ливерпуле" — напротив, по ходу этого сезона игрок сборной Египта дважды намекал на переезд в Ла Лигу.



Как сообщает ESPN, на "Энфилде" складывается мнение, что Салах ощущает потребность в новом вызове, а посредники, работающие с мерсисайдским клубом, называют продажу Мохамеда возможной.



Многое в этой ситуации будет зависеть от того, как "Ливерпуль" завершит этот сезон. Если "красные" не попадут в топ-4 Премьер-Лиги и не выиграют Лигу Чемпионов, желание Салаха попробовать что-нибудь новое может только окрепнуть, а сами "красные" усложнят свое финансовое положение и могут задуматься о продаже кого-либо из своих основных игроков вроде Мохамеда.



Если же "Ливерпуль" отложит решение по Салаху на год, то тогда от контракта Мохамеда будет оставаться только 12 месяцев, а самому египтянину стукнет уже 30 лет — выгодно его продать вряд ли удастся.