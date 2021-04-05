В "Ливерпуле" чувствуют, что Салах хочет уйти

Мохамед Салах Внутри "Ливерпуля" крепнет ощущение, что нападающий Мохамед Салах может покинуть клуб в обозримом будущем.

В данный момент от контракта Салаха остается два полных года, и прежде Мохамед публично не высказывал желания завершить свою карьеру в "Ливерпуле" — напротив, по ходу этого сезона игрок сборной Египта дважды намекал на переезд в Ла Лигу.

Как сообщает ESPN, на "Энфилде" складывается мнение, что Салах ощущает потребность в новом вызове, а посредники, работающие с мерсисайдским клубом, называют продажу Мохамеда возможной.

Многое в этой ситуации будет зависеть от того, как "Ливерпуль" завершит этот сезон. Если "красные" не попадут в топ-4 Премьер-Лиги и не выиграют Лигу Чемпионов, желание Салаха попробовать что-нибудь новое может только окрепнуть, а сами "красные" усложнят свое финансовое положение и могут задуматься о продаже кого-либо из своих основных игроков вроде Мохамеда.

Если же "Ливерпуль" отложит решение по Салаху на год, то тогда от контракта Мохамеда будет оставаться только 12 месяцев, а самому египтянину стукнет уже 30 лет — выгодно его продать вряд ли удастся.


Метки Ливерпуль, Салах

Автор mihajlo   

Дата 05.04.2021 12:00

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Последние комментарии:




  1. mcart 05.04.2021 13:14 # mcart
    > самому египтянину стукнет уже 30 лет — выгодно его продать вряд ли удастся

    Щазбы думать о выгодной продаже, будучи лучшим клубом в мире.

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  2. mancityman 05.04.2021 12:59 # mancityman
    1 Манчестер Сити 31 74

    КОРОЛИ на Троне!!!

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  3. alexander-arnold 05.04.2021 12:54 # alexander-arnold
    Пока Ливерпуль и Сити решают вопрос с будущими топ-форвардов Салаха и Агуеро, ЧупаЧулси пытаются научить "топ-форварда" Мимо Вернера попадать по воротам!

    Орууууууу!

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  4. lfcynwa 05.04.2021 12:51 # lfcynwa
    апутить салаха за баблишко и купить прессингующего топарика

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  5. narcot 05.04.2021 12:31 # narcot
    ухихи

    Официально: «Ливерпуль» потерял титул чемпиона Англии

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  6. scauzer11 05.04.2021 12:29 # scauzer11
    лямов за 100 его смело можно пихнуть испанским балеринам, пока он столько стоит, если хочет уходить пускай уходит держать уже не будут силой думаю, Коута хватит!

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  7. melwood-lfc 05.04.2021 12:20 # melwood-lfc
    рано или поздно ушел бы
    пока не хочется, мне кажется рано
    но размен на мбаппе/санчо можно мутить
    обидно ток, что главная звезда апл может покинуть лигу...

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  8. alexander-arnold 05.04.2021 12:13 # alexander-arnold
    Фирмино в Атлетико
    Салаха в Реал

    Новая тройка на ближайшие 5 лет:
    Мбаппе-Жота-Мане
    Ориги на замене

    (ответить)

  9. true-manc 05.04.2021 12:02 # true-manc
    1 КОРОЛИ 31 74

    6 Портовые проститутки 30 49

    Источник: http://fapl.ru/
    _________________________________________________________
    Колбасааааа, ау! Пора возвращать долги, коллекторы пришли!
    Перед сезоном гавкали всей стаей о первом месте ливерпула в АПЛ? Было? - Было. Анусы свои ставили? - Ставили.
    Теперь расплачивайтесь, убогая "династия" пид*растов и портовые "гегемоны" интим услуг. Не скулите только от боли, профурсетки пустозвонские.

    (ответить)

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