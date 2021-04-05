В "Ливерпуле" чувствуют, что Салах хочет уйти
Внутри "Ливерпуля" крепнет ощущение, что нападающий Мохамед Салах может покинуть клуб в обозримом будущем.
В данный момент от контракта Салаха остается два полных года, и прежде Мохамед публично не высказывал желания завершить свою карьеру в "Ливерпуле" — напротив, по ходу этого сезона игрок сборной Египта дважды намекал на переезд в Ла Лигу.
Как сообщает ESPN, на "Энфилде" складывается мнение, что Салах ощущает потребность в новом вызове, а посредники, работающие с мерсисайдским клубом, называют продажу Мохамеда возможной.
Многое в этой ситуации будет зависеть от того, как "Ливерпуль" завершит этот сезон. Если "красные" не попадут в топ-4 Премьер-Лиги и не выиграют Лигу Чемпионов, желание Салаха попробовать что-нибудь новое может только окрепнуть, а сами "красные" усложнят свое финансовое положение и могут задуматься о продаже кого-либо из своих основных игроков вроде Мохамеда.
Если же "Ливерпуль" отложит решение по Салаху на год, то тогда от контракта Мохамеда будет оставаться только 12 месяцев, а самому египтянину стукнет уже 30 лет — выгодно его продать вряд ли удастся.
05.04.2021 12:00
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Последние комментарии:
> самому египтянину стукнет уже 30 лет — выгодно его продать вряд ли удастся
Щазбы думать о выгодной продаже, будучи лучшим клубом в мире.
(ответить)
1 Манчестер Сити 31 74
КОРОЛИ на Троне!!!
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Пока Ливерпуль и Сити решают вопрос с будущими топ-форвардов Салаха и Агуеро, ЧупаЧулси пытаются научить "топ-форварда" Мимо Вернера попадать по воротам!
Орууууууу!
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апутить салаха за баблишко и купить прессингующего топарика
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ухихи
Официально: «Ливерпуль» потерял титул чемпиона Англии
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лямов за 100 его смело можно пихнуть испанским балеринам, пока он столько стоит, если хочет уходить пускай уходит держать уже не будут силой думаю, Коута хватит!
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рано или поздно ушел бы
пока не хочется, мне кажется рано
но размен на мбаппе/санчо можно мутить
обидно ток, что главная звезда апл может покинуть лигу...
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Фирмино в Атлетико
Салаха в Реал
Новая тройка на ближайшие 5 лет:
Мбаппе-Жота-Мане
Ориги на замене
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1 КОРОЛИ 31 74
6 Портовые проститутки 30 49
Источник: http://fapl.ru/
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Колбасааааа, ау! Пора возвращать долги, коллекторы пришли!
Перед сезоном гавкали всей стаей о первом месте ливерпула в АПЛ? Было? - Было. Анусы свои ставили? - Ставили.
Теперь расплачивайтесь, убогая "династия" пид*растов и портовые "гегемоны" интим услуг. Не скулите только от боли, профурсетки пустозвонские.
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