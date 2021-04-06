"Вест Хэм" вытеснил "Челси" из топ-4 Премьер-Лиги

"Вест Хэм" поднялся в топ-4 Премьер-Лиги благодаря победе 2:3 в гостях у "Вулверхэмптона".

Матч на "Молинью" начался с двух быстрых голов в исполнении гостей, а на 38-й минуте едва вышедший на замену Джаррод Боуэн сделал счет 0:3.



Однако еще до перерыва "волки" отыграли один гол, а в середине второго тайма сократили разницу в счете до минимума.



Концовка матча вышла очень напряженной для "Вест Хэма", однако команда Дэвида Мойеса, впервые в сезоне игравшая без травмированного Деклана Райса, удержала победу и подвинула "Челси" с четвертого места в таблице.