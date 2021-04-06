"Вест Хэм" вытеснил "Челси" из топ-4 Премьер-Лиги
"Вест Хэм" поднялся в топ-4 Премьер-Лиги благодаря победе 2:3 в гостях у "Вулверхэмптона".
Матч на "Молинью" начался с двух быстрых голов в исполнении гостей, а на 38-й минуте едва вышедший на замену Джаррод Боуэн сделал счет 0:3.
Однако еще до перерыва "волки" отыграли один гол, а в середине второго тайма сократили разницу в счете до минимума.
Концовка матча вышла очень напряженной для "Вест Хэма", однако команда Дэвида Мойеса, впервые в сезоне игравшая без травмированного Деклана Райса, удержала победу и подвинула "Челси" с четвертого места в таблице.
06.04.2021 00:35
Просмотров: 253
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Сасай псины ёбаные
(ответить)
Даже какой-то жалкий Вест Хэм на старом багаже нашего великого Пеллегрини умудряется пинком под зад отправлять беспомощную скузню обратно на 7 место. Скаузеры в панике, ведь они уже начали на радостях теребить свой геморрой, мечтая о месте в зоне ЛЧ. Жалко этих наивных болванов, поскольку в ближайшее время Эвертон еще постарается и опустит колбасу на их законное 8-е место.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий