Сульшер: "У меня два первых номера"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер объяснил выбор голкипера на воскресный матч Премьер-Лиги против "Брайтона".

В преддверии матча с "чайками" появились слухи, что Сульшер остановил свой выбор на Дине Хендерсоне как на первом номере команды в долгосрочной перспективе, а Де Хеа "красные дьяволы" готовы заплатить, лишь бы Давид ушел из клуба.



Решение Сульшера выпустить Хендерсона против "Брайтона", казалось бы, подтвердило эти слухи, однако после победы со счетом 2:1 Оле Гуннар дал понять, что на Давиде рано ставить крест.



"Я обладаю двумя отличными голкиперами, двумя первыми номерами. Давид Де Хеа некоторое время провел на родине, затем была международная пауза, так что он не играл около месяца. Но он определенно еще сыграет за нас", — сообщил Сульшер BBC.