Сульшер будет чередовать Де Хеа и Хендерсона в остатке сезона

Давид Де Хеа и Дин Хендерсон Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что пока не определил лучшего голкипера команды и в остатке сезона будет чередовать Давида Де Хеа и Дина Хендерсона.

На днях в английской прессе появилась информация, что Сульшер выберет какого-то одного голкипера на остаток сезона после того, как Хендерсон сыграл все шесть матчей "Юнайтед" в марте.

Однако на пресс-конференции в пятницу Оле Гуннар опроверг эти домыслы, пообещав устроить ротацию на последнем рубеже.

"У меня замечательный выбор из двух голкиперов топ-уровня, и мне приятно обладать ими здесь".

"Нам остается девять матчей в Премьер-Лиге и, надеюсь, еще пять в Лиге Европы, и я уверен, вы еще увидите их обоих, защищающих наши ворота".

"Я понимаю ваш вопрос и намек медиа, которые всегда ищут спорную и дискуссионную тему. Я понимаю, что каждый хочет услышать мой комментарий".

"Но у меня отличный выбор из них двоих. Это зависит от того, кто больше заслуживает и с кем наши шансы на победу в конкретный день будут выше".

"Мы будем нуждаться в Дине и Давиде в этих девяти заключительных матчах, и они знают, что мы очень высоко их ценим".

"Сложно оставлять одного из них вне игры, но мне легко сказать, что они оба будут играть", — цитирует Сульшера ESPN.


Метки Де Хеа, Манчестер Юнайтед, Сульшер, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 02.04.2021 18:00

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Последние комментарии:




  1. jack-willsher 02.04.2021 19:00 # jack-willsher
    "Сульшер будет чередовать Де Хеа и Хендерсона в остатке сезона"
    звучит по-гейски (манковски)&#128514;

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  2. liverpool888 02.04.2021 18:20 # liverpool888
    зачем выводить из равновесия Де Хеа?
    Либо сажать его и окончательно делать первым номером Хендерсона, либо же доверить ему место в остатке сезона.
    У него очень большая зарплата, которую себе никто не сможет позволить. В текущем состоянии его не кто не захочет выкупать.
    если уж и начинать процесс выведения из состава, то делать это уже здесь и сейчас, чтобы до лета у него в голове была мысль о необходимости искать клуб со стабильным местом в основе.
    МЮ сейчас стал заложником этого контракта. в худшем сценарии эта ситуация может превратиться в проблему Арсенала и Озила.

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  3. mancunia-planet 02.04.2021 18:05 # mancunia-planet
    ДХ или ДДХ вот в чём вопрос)

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