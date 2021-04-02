Сульшер будет чередовать Де Хеа и Хендерсона в остатке сезона
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что пока не определил лучшего голкипера команды и в остатке сезона будет чередовать Давида Де Хеа и Дина Хендерсона.
На днях в английской прессе появилась информация, что Сульшер выберет какого-то одного голкипера на остаток сезона после того, как Хендерсон сыграл все шесть матчей "Юнайтед" в марте.
Однако на пресс-конференции в пятницу Оле Гуннар опроверг эти домыслы, пообещав устроить ротацию на последнем рубеже.
"У меня замечательный выбор из двух голкиперов топ-уровня, и мне приятно обладать ими здесь".
"Нам остается девять матчей в Премьер-Лиге и, надеюсь, еще пять в Лиге Европы, и я уверен, вы еще увидите их обоих, защищающих наши ворота".
"Я понимаю ваш вопрос и намек медиа, которые всегда ищут спорную и дискуссионную тему. Я понимаю, что каждый хочет услышать мой комментарий".
"Но у меня отличный выбор из них двоих. Это зависит от того, кто больше заслуживает и с кем наши шансы на победу в конкретный день будут выше".
"Мы будем нуждаться в Дине и Давиде в этих девяти заключительных матчах, и они знают, что мы очень высоко их ценим".
"Сложно оставлять одного из них вне игры, но мне легко сказать, что они оба будут играть", — цитирует Сульшера ESPN.
02.04.2021 18:00
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Последние комментарии:
"Сульшер будет чередовать Де Хеа и Хендерсона в остатке сезона"
звучит по-гейски (манковски)😂
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зачем выводить из равновесия Де Хеа?
Либо сажать его и окончательно делать первым номером Хендерсона, либо же доверить ему место в остатке сезона.
У него очень большая зарплата, которую себе никто не сможет позволить. В текущем состоянии его не кто не захочет выкупать.
если уж и начинать процесс выведения из состава, то делать это уже здесь и сейчас, чтобы до лета у него в голове была мысль о необходимости искать клуб со стабильным местом в основе.
МЮ сейчас стал заложником этого контракта. в худшем сценарии эта ситуация может превратиться в проблему Арсенала и Озила.
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ДХ или ДДХ вот в чём вопрос)
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