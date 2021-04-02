"Сульшер будет чередовать Де Хеа и Хендерсона в остатке сезона"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что пока не определил лучшего голкипера команды и в остатке сезона будет чередовать Давида Де Хеа и Дина Хендерсона.

На днях в английской прессе появилась информация, что Сульшер выберет какого-то одного голкипера на остаток сезона после того, как Хендерсон сыграл все шесть матчей "Юнайтед" в марте.



Однако на пресс-конференции в пятницу Оле Гуннар опроверг эти домыслы, пообещав устроить ротацию на последнем рубеже.



"У меня замечательный выбор из двух голкиперов топ-уровня, и мне приятно обладать ими здесь".



"Нам остается девять матчей в Премьер-Лиге и, надеюсь, еще пять в Лиге Европы, и я уверен, вы еще увидите их обоих, защищающих наши ворота".



"Я понимаю ваш вопрос и намек медиа, которые всегда ищут спорную и дискуссионную тему. Я понимаю, что каждый хочет услышать мой комментарий".



"Но у меня отличный выбор из них двоих. Это зависит от того, кто больше заслуживает и с кем наши шансы на победу в конкретный день будут выше".



"Мы будем нуждаться в Дине и Давиде в этих девяти заключительных матчах, и они знают, что мы очень высоко их ценим".



"Сложно оставлять одного из них вне игры, но мне легко сказать, что они оба будут играть", — цитирует Сульшера ESPN.