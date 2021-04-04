"Юнайтед" одержал волевую победу над "Брайтоном"

Проявив характер, "Манчестер Юнайтед" вырвал победу в домашнем противостоянии с "Брайтоном" — 2:1.

Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер произвел две перестановки в стартовом составе относительно победы 1:0 над "Вест Хэмом" 14 марта, выпустив Поля Погба и Эдинсона Кавани вместо Скотта Мактоминея и Даниэля Джеймса.



Стартовый состав "чаек" не изменился по сравнению с победой 3:0 над "Ньюкаслом".



Хозяева "Олд Траффорд" в доминирующей манере начали матч, а Мейсон Гринвуд даже попал в штангу ударом из пределов штрафной площади на восьмой минуте.



Затем "Брайтон" совершил одну вылазку, а вторая на 13-й минуте увенчалась голом. Нил Мопе навесил с правого фланга к воротам, где Данни Уэлбек опередил Аарона Ван-Биссаку с Виктором Линделефом и нанес удар головой. Дин Хендерсон отразил мяч перед собой, но бывший нападающий МЮ сам же сыграл на добивании — 1:0.



Игра у "Юнайтед" резко разладилась, и вскоре гости едва не удвоили счет — Льюис Данк бил головой после навеса Паскаля Гросса со штрафного, но мяч лишь чиркнул по перекладине сверху.



В остатке тайма "чайки" чувствовали себя весьма комфортно и смотрелись острее, проведя еще несколько неплохих атак.



В перерыве Сульшер привел свою команду в чувство. "Дьяволы" наладил контроль над мячом и принялись нагнетать давление — соперник был вынужден обороняться всей командой.



И хотя явных голевых моментов у хозяев не возникало, на 62-й минуте счет стал равным. Бруну Фернандеш добрался до подступов к штрафной, после чего отдал на левый край площадки, а Рэшфорд в касание нанес обводящий удар в дальний угол ворот — 1:1.



"Брайтон" впервые огрызнулся во втором тайме только на 70-й минуте, когда Харри Магуайр не позволил Уэлбеку с линии вратарской замкнуть прострел партнера, однако система VAR не обнаружила повода для пенальти.



Отделавшись испугом, "Юнайтед" принялся искать второй гол и на 83-й минуте достиг цели. Погба неудачно пробил с отскоком от газона по летящему мячу после подачи от Фернандеша, но Гринвуд головой подправил снаряд в цель — 2:1.



"Брайтон" был очень хорош в первом тайме, просто переигрывая "Юнайтед". Однако после перерыва "чайки" выглядели совершенно другой командой, и это не осталось безнаказанным.



"Манчестер Юнайтед" — "Брайтон". Отчет о матче