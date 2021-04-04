"Манчестер Сити" охладел к Месси
"Манчестер Сити" готов отказаться от своих притязаний на Лионеля Месси из "Барселоны", если сможет заполучить нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.
На своей пресс-конференции в пятницу главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола успокоил слухи насчет Холанда и заявил, что его клуб может вообще не купить нападающего грядущим летом.
Однако Daily Mirror утверждает, что "горожане" видят в Эрлинге прямую замену Серхио Агуэро, который покидает "Этихад" свободным агентом в конце сезона.
Высказывание Гвардиолы нужно понимать таким образом, что "Сити" не будет платить 130 миллионов фунтов за Холанда, а агент Мино Райола не выбьет для своего клиента контракт с зарплатой в 600 тыс. фунтов в неделю.
Однако потянуть еще и Месси, за которым они охотились прошлым летом, "горожане" уже не смогут. Близкий к лидерам Премьер-Лиги источник сообщает, что клуб "не предпринимает активных действий" в отношении Лионеля.
И хотя в конце сезона 33-летний Месси, как и Агуэро, станет свободным агентом, "Сити" не готов нарушать свою структуру зарплат ради приглашения ветерана.
Также по финансовым соображениям "Сити" вынужден отказаться от покупки плеймейкера "Астон Виллы" Джека Грилиша, который оценивается в 100 млн. фунтов.
04.04.2021 12:00
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Угадайте клуб: 1,5ф0ф ?
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всеми силами пытаются показать всему миру что они не мешки
ага, конечно
и все такие поверили
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Грамотное финансовое управление, деньги у клуба есть, но руководство молодцы, тратят с умом, усиляясь точечно и там где это реально нужно. Клуб имея кучу денег больше не тратит миллиарды, все приобретения разумны и в большинстве случаев полность оправданы. Ну что за топари!
C’mon City!!!
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Правильно, переоцененка, который выезжал на пасах Хави и Иньесты. Все величие Месси мы увидели в сборной - 0 трофеев. Даже Роналду смог за португалов выиграть Евро, а этот тюфяк.
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КОРОЛИ!!!
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Ни фанатов, ни истории, голубиная херня
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