"Манчестер Сити" охладел к Месси

Лионель Месси "Манчестер Сити" готов отказаться от своих притязаний на Лионеля Месси из "Барселоны", если сможет заполучить нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

На своей пресс-конференции в пятницу главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола успокоил слухи насчет Холанда и заявил, что его клуб может вообще не купить нападающего грядущим летом.

Однако Daily Mirror утверждает, что "горожане" видят в Эрлинге прямую замену Серхио Агуэро, который покидает "Этихад" свободным агентом в конце сезона.

Высказывание Гвардиолы нужно понимать таким образом, что "Сити" не будет платить 130 миллионов фунтов за Холанда, а агент Мино Райола не выбьет для своего клиента контракт с зарплатой в 600 тыс. фунтов в неделю.

Однако потянуть еще и Месси, за которым они охотились прошлым летом, "горожане" уже не смогут. Близкий к лидерам Премьер-Лиги источник сообщает, что клуб "не предпринимает активных действий" в отношении Лионеля.

И хотя в конце сезона 33-летний Месси, как и Агуэро, станет свободным агентом, "Сити" не готов нарушать свою структуру зарплат ради приглашения ветерана.

Также по финансовым соображениям "Сити" вынужден отказаться от покупки плеймейкера "Астон Виллы" Джека Грилиша, который оценивается в 100 млн. фунтов.


Метки Барселона, Манчестер Сити, Месси

Автор mihajlo   

Дата 04.04.2021 12:00

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  1. apl-nash 04.04.2021 13:25 # apl-nash
    Угадайте клуб: 1,5ф0ф ?

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  2. superperez101 04.04.2021 13:02 # superperez101
    всеми силами пытаются показать всему миру что они не мешки

    ага, конечно
    и все такие поверили

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  3. arhangel777 04.04.2021 13:01 # arhangel777
    Грамотное финансовое управление, деньги у клуба есть, но руководство молодцы, тратят с умом, усиляясь точечно и там где это реально нужно. Клуб имея кучу денег больше не тратит миллиарды, все приобретения разумны и в большинстве случаев полность оправданы. Ну что за топари!
    C’mon City!!!

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  4. superglor 04.04.2021 12:09 # superglor
    Правильно, переоцененка, который выезжал на пасах Хави и Иньесты. Все величие Месси мы увидели в сборной - 0 трофеев. Даже Роналду смог за португалов выиграть Евро, а этот тюфяк.

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  5. true-manc 04.04.2021 12:09 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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  6. vyrentz 04.04.2021 12:06 # vyrentz
    Ни фанатов, ни истории, голубиная херня

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