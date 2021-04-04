"Манчестер Сити" охладел к Месси

"Манчестер Сити" готов отказаться от своих притязаний на Лионеля Месси из "Барселоны", если сможет заполучить нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

На своей пресс-конференции в пятницу главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола успокоил слухи насчет Холанда и заявил, что его клуб может вообще не купить нападающего грядущим летом.



Однако Daily Mirror утверждает, что "горожане" видят в Эрлинге прямую замену Серхио Агуэро, который покидает "Этихад" свободным агентом в конце сезона.



Высказывание Гвардиолы нужно понимать таким образом, что "Сити" не будет платить 130 миллионов фунтов за Холанда, а агент Мино Райола не выбьет для своего клиента контракт с зарплатой в 600 тыс. фунтов в неделю.



Однако потянуть еще и Месси, за которым они охотились прошлым летом, "горожане" уже не смогут. Близкий к лидерам Премьер-Лиги источник сообщает, что клуб "не предпринимает активных действий" в отношении Лионеля.



И хотя в конце сезона 33-летний Месси, как и Агуэро, станет свободным агентом, "Сити" не готов нарушать свою структуру зарплат ради приглашения ветерана.



Также по финансовым соображениям "Сити" вынужден отказаться от покупки плеймейкера "Астон Виллы" Джека Грилиша, который оценивается в 100 млн. фунтов.