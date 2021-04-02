Тухель признан лучшим тренером в Премьер-Лиге в марте

Томас Тухель Награда лучшему тренеру в Премьер-Лиге по итогам марта досталась Томасу Тухелю из "Челси".

Тухель становится всего лишь вторым после Юргена Клоппа из "Ливерпуля" немцем, признанным Тренером Месяца в Премьер-Лиге, и сделал это Томас уже в своем втором полном месяце работы в Англии.

Подопечные Тухеля начали март с выездной победы 0:1 над действующем чемпионом Премьер-Лиги "Ливерпулем". Затем "синие" обыграли "Эвертон" (2:0) и поделили очки с "Лидсом" (0:0).

"Я очень рад получить эту награду, которую я считаю замечательным достижением для каждого, кто трудится внутри клуба над выставлением состава на матч каждую неделю. Эта награда не была бы возможна без упорной работы всего моего тренерского штаба и поддержки персонала, что помогает подстегивать команду в направлении успеха", — сообщил Тухель.

Добавим, другими претендентами на звание Тренера Месяца в марте были Грэм Поттер из "Брайтона", Брендан Роджерс из "Лестера" и Оле Гуннар Сульшер из "Манчестер Юнайтед".


Метки награды, Премьер-Лига, тренеры, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.04.2021 15:00

Количество просмотров Просмотров: 606

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  1. krakovyak 02.04.2021 15:35 # krakovyak
    Щас бы не знать, что гений был Бувач... Оххх...

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  2. animadora 02.04.2021 15:30 # animadora
    Мои поздравления.

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  3. true-manc 02.04.2021 15:05 # true-manc
    Тухель достойно себя показывает, молодец!

    А вот Клоппке менеджерского "гения" хватает только на то, чтобы прыгать у бровки и лыбиться своими лошадиными зубами. Филателист Юрген - это исключительно продукт пиара, а все его "выдающиеся" тренерские умения не более, чем наглая пропаганда.

    Вот всё, что сделал за 4 года Клопп:
    1. Заменил своего протеже Кариуса на более-менее нормального голкипера (финал ЛЧ дал обухом по очкастой голове)
    2. Пытался сохранить Коутиньо, у которого нет ничего, кроме иногда работающих дальних ударов. (Благо Филипе сам попросился на трансфер и Ливерпул неплохо поднял на продаже этого бездаря)
    3. Продал Ловрена (без которого сейчас вынуждены покупать Кабаков, Дэвисов и центральных полузащитников в центр обороны ставить).
    4. Купил посредственного и жутко нестабильного Алькантару, которого из всех топ клубов сливали.
    5. Играл три года одними и теми же игроками, даже скамейку не усилия (Жота, Минамино и т.п. - это курам на смех)

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  4. krakovyak 02.04.2021 15:05 # krakovyak
    Получается настоящий фоннад Великий Ливерпуль здесь только я. Чтож...

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  5. jack-4poker 02.04.2021 15:04 # jack-4poker
    Ватно

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