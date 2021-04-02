Тухель признан лучшим тренером в Премьер-Лиге в марте

Награда лучшему тренеру в Премьер-Лиге по итогам марта досталась Томасу Тухелю из "Челси".

Тухель становится всего лишь вторым после Юргена Клоппа из "Ливерпуля" немцем, признанным Тренером Месяца в Премьер-Лиге, и сделал это Томас уже в своем втором полном месяце работы в Англии.



Подопечные Тухеля начали март с выездной победы 0:1 над действующем чемпионом Премьер-Лиги "Ливерпулем". Затем "синие" обыграли "Эвертон" (2:0) и поделили очки с "Лидсом" (0:0).



"Я очень рад получить эту награду, которую я считаю замечательным достижением для каждого, кто трудится внутри клуба над выставлением состава на матч каждую неделю. Эта награда не была бы возможна без упорной работы всего моего тренерского штаба и поддержки персонала, что помогает подстегивать команду в направлении успеха", — сообщил Тухель.



Добавим, другими претендентами на звание Тренера Месяца в марте были Грэм Поттер из "Брайтона", Брендан Роджерс из "Лестера" и Оле Гуннар Сульшер из "Манчестер Юнайтед".