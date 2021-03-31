Бент не видит Агуэро в топ-5 лучших нападающих Премьер-Лиги всех времен

Экс-игрок сборной Англии Даррен Бент заявил, что не может включить легенду "Манчестер Сити" Серхио Агуэро даже в пятерку лучших нападающих Премьер-Лиги всех времен.

Грядущим летом Агуэро покинет "Сити" как самый результативный иностранный игрок в истории Премьер-Лиги. Серхио наколотил 181 мяч за свои 10 сезонов на "Этихад".



Однако Бент все равно находит немало других нападающих, которых он ставит выше 32-летнего аргентинца.



"Должен признать, он один из лучших. У него невероятное соотношение голов к сыгранным минутам. Он сыграл огромную роль в становлении "Манчестер Сити", он выдающийся игрок, и фанаты "Манчестер Сити" будут по нему скучать".



"Но я ставлю Тьерри Анри выше него. На мой взгляд, Тьерри был самым лучшим, и я не думаю, что Агуэро с ним сравнится, если оценивать их игру в целом".



"Тьерри мог многое, чего не может Агуэро. Но есть очень мало вещей, которые может Агуэро и не мог Тьерри".



"Есть много претендентов на звание самого лучшего нападающего Премьер-Лиги всех времен. Алан Ширер забил невероятные 260 голов. Руни где-то поблизости".



"Если вы попросите меня назвать пятерку лучших, то моя пятерка будет такой: Тьерри Анри, Дидье Дрогба, Ян Райт, Уэйн Руни и Алан Ширер. Поэтому Агуэро бы не попал в мою личную топ-5", — сообщил Бент talkSPORT.