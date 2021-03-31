Бент не видит Агуэро в топ-5 лучших нападающих Премьер-Лиги всех времен

Серхио Агуэро Экс-игрок сборной Англии Даррен Бент заявил, что не может включить легенду "Манчестер Сити" Серхио Агуэро даже в пятерку лучших нападающих Премьер-Лиги всех времен.

Грядущим летом Агуэро покинет "Сити" как самый результативный иностранный игрок в истории Премьер-Лиги. Серхио наколотил 181 мяч за свои 10 сезонов на "Этихад".

Однако Бент все равно находит немало других нападающих, которых он ставит выше 32-летнего аргентинца.

"Должен признать, он один из лучших. У него невероятное соотношение голов к сыгранным минутам. Он сыграл огромную роль в становлении "Манчестер Сити", он выдающийся игрок, и фанаты "Манчестер Сити" будут по нему скучать".

"Но я ставлю Тьерри Анри выше него. На мой взгляд, Тьерри был самым лучшим, и я не думаю, что Агуэро с ним сравнится, если оценивать их игру в целом".

"Тьерри мог многое, чего не может Агуэро. Но есть очень мало вещей, которые может Агуэро и не мог Тьерри".

"Есть много претендентов на звание самого лучшего нападающего Премьер-Лиги всех времен. Алан Ширер забил невероятные 260 голов. Руни где-то поблизости".

"Если вы попросите меня назвать пятерку лучших, то моя пятерка будет такой: Тьерри Анри, Дидье Дрогба, Ян Райт, Уэйн Руни и Алан Ширер. Поэтому Агуэро бы не попал в мою личную топ-5", — сообщил Бент talkSPORT.


Метки Агуэро, Бент, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 31.03.2021 20:00

Количество просмотров Просмотров: 1091

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  1. alexomck 31.03.2021 20:57 # alexomck
    всо так, только в пятерке Бента, кроме Руни, тож шлак один.

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  2. redman31 31.03.2021 20:44 # redman31
    Дрогба... Бента пенс укусил

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  3. kler 31.03.2021 20:33 # kler
    так он чуть ли не половину из этих 10 лет с травмами был, так бы спокойно 20+ голов каждый сезон забивал

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  4. ganinilyha 31.03.2021 20:29 # ganinilyha
    Подумаешь, ну в топ 6

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  5. mixmaster 31.03.2021 20:20 # mixmaster
    Расписал всё чётко.

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  6. lfcynwa 31.03.2021 20:15 # lfcynwa
    Бент не видит

    Источник: http://fapl.ru/posts/84999/#reply

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  7. bangladesh 31.03.2021 20:11 # bangladesh
    полтора фоната бензоколонки негодуют

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