Бент не видит Агуэро в топ-5 лучших нападающих Премьер-Лиги всех времен
Экс-игрок сборной Англии Даррен Бент заявил, что не может включить легенду "Манчестер Сити" Серхио Агуэро даже в пятерку лучших нападающих Премьер-Лиги всех времен.
Грядущим летом Агуэро покинет "Сити" как самый результативный иностранный игрок в истории Премьер-Лиги. Серхио наколотил 181 мяч за свои 10 сезонов на "Этихад".
Однако Бент все равно находит немало других нападающих, которых он ставит выше 32-летнего аргентинца.
"Должен признать, он один из лучших. У него невероятное соотношение голов к сыгранным минутам. Он сыграл огромную роль в становлении "Манчестер Сити", он выдающийся игрок, и фанаты "Манчестер Сити" будут по нему скучать".
"Но я ставлю Тьерри Анри выше него. На мой взгляд, Тьерри был самым лучшим, и я не думаю, что Агуэро с ним сравнится, если оценивать их игру в целом".
"Тьерри мог многое, чего не может Агуэро. Но есть очень мало вещей, которые может Агуэро и не мог Тьерри".
"Есть много претендентов на звание самого лучшего нападающего Премьер-Лиги всех времен. Алан Ширер забил невероятные 260 голов. Руни где-то поблизости".
"Если вы попросите меня назвать пятерку лучших, то моя пятерка будет такой: Тьерри Анри, Дидье Дрогба, Ян Райт, Уэйн Руни и Алан Ширер. Поэтому Агуэро бы не попал в мою личную топ-5", — сообщил Бент talkSPORT.
31.03.2021 20:00
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Последние комментарии:
всо так, только в пятерке Бента, кроме Руни, тож шлак один.
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Дрогба... Бента пенс укусил
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так он чуть ли не половину из этих 10 лет с травмами был, так бы спокойно 20+ голов каждый сезон забивал
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Подумаешь, ну в топ 6
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Расписал всё чётко.
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Бент не видит
Источник: http://fapl.ru/posts/84999/#reply
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полтора фоната бензоколонки негодуют
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