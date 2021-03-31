Агенты заработали на "Челси" больше всего денег среди клубов Премьер-Лиги

Челси За последний год "Челси" заплатил футбольным агентам больше всех в Премьер-Лиге — свыше 35 миллионов фунтов.

Отчет, ежегодно публикуемый FA, охватывает период с 1 февраля 2020 по 1 февраля 2021 и оценивает, сколько клубы Премьер-Лиги потратили на услуги посредников за два последних трансферных окна.

За этот период клубы Премьер-Лиги суммарно заплатили агентам 272.2 млн. фунтов, причем львиная доля приходится на "Челси" (35.2 млн. фунтов), который за это время осуществил ряд крупных приобретений вроде Бена Чилуэлла, Тимо Вернера, Хакима Зийеша, Кая Хаверца и Эдуара Менди.

Следом за "синими" в этом своеобразном рейтинге идут "Манчестер Сити" (30.2 млн. фунтов), "Манчестер Юнайтед" (29.8 млн. фунтов), "Ливерпуль" (21.7 млн. фунтов), "Тоттенхэм" (16.5 млн. фунтов) и "Арсенал" (16.5 млн. фунтов).

Самыми скупыми по отношению к агентам оказались "Вест Бромвич" (4.2 млн. фунтов), "Бернли" (4.5 млн. фунтов) и "Кристал Пэлас" (6.8 млн. фунтов).

Агентские


Метки FA, агенты, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.03.2021 17:00

Количество просмотров Просмотров: 756

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mixmaster 31.03.2021 17:51 # mixmaster
    кто еще не окроплял гпенсов?

    (ответить)

  2. lexa-arsenal 31.03.2021 17:43 # lexa-arsenal
    "Ливерпуль" (21.7 млн. фунтов)

    Источник: http://fapl.ru/posts/84996/

    а покупки на уровне вест бромвича, орууу

    (ответить)

  3. jack-4poker 31.03.2021 17:38 # jack-4poker
    по мнению местных глиномесов Челси - это бизнескар.
    А по факту, дойный мешок, хахахаюля!

    (ответить)

  4. felix-the-cat 31.03.2021 17:36 # felix-the-cat
    Эти долбаебы агенту Вернера заплатили 12 млн фунтов.

    Настоящие лохозавры.

    (ответить)

  5. lfcynwa 31.03.2021 17:23 # lfcynwa
    овервью статьи: кто платит больше 21,652,589 паундов тот лох

    кто больше всех - тот пенс

    (ответить)

  6. yamateh 31.03.2021 17:18 # yamateh
    Эту стату Райоле покажите, пусть тащит сюда Холланда

    (ответить)

  7. true-manc 31.03.2021 17:17 # true-manc
    фк ливерпул потратил в два раза больше, чем Вест Хэм, а идёт ниже их в турнирной таблице. Вот где хохма.

    (ответить)

  8. van-dijk 31.03.2021 17:04 # van-dijk
    Лохопенсы.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: