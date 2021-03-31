Агенты заработали на "Челси" больше всего денег среди клубов Премьер-Лиги

За последний год "Челси" заплатил футбольным агентам больше всех в Премьер-Лиге — свыше 35 миллионов фунтов.

Отчет, ежегодно публикуемый FA, охватывает период с 1 февраля 2020 по 1 февраля 2021 и оценивает, сколько клубы Премьер-Лиги потратили на услуги посредников за два последних трансферных окна.



За этот период клубы Премьер-Лиги суммарно заплатили агентам 272.2 млн. фунтов, причем львиная доля приходится на "Челси" (35.2 млн. фунтов), который за это время осуществил ряд крупных приобретений вроде Бена Чилуэлла, Тимо Вернера, Хакима Зийеша, Кая Хаверца и Эдуара Менди.



Следом за "синими" в этом своеобразном рейтинге идут "Манчестер Сити" (30.2 млн. фунтов), "Манчестер Юнайтед" (29.8 млн. фунтов), "Ливерпуль" (21.7 млн. фунтов), "Тоттенхэм" (16.5 млн. фунтов) и "Арсенал" (16.5 млн. фунтов).



Самыми скупыми по отношению к агентам оказались "Вест Бромвич" (4.2 млн. фунтов), "Бернли" (4.5 млн. фунтов) и "Кристал Пэлас" (6.8 млн. фунтов).



