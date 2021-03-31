Райс: "Лингард — один из лучших игроков в Премьер-Лиге прямо сейчас"

Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс заявил, что его партнер по команде Джесси Лингард является одним из лучших игроков в Премьер-Лиге прямо сейчас.

Присоединившись к "молотобойцам" на правах аренды из "Манчестер Юнайтед" в январе, Лингард сразу же принялся демонстрировать отличный футбол и после двухлетнего перерыва вернулся в сборную Англии.



Райс очень рад выступать рядом с Лингардом, потому что видит в Джесси не только классного игрока, но и хорошего человека.



"У Джесси отличный характер, и он столь многое добавил "Вест Хэму". Нет никаких сомнений в том, что он является одним из лучших игроков в лиге, если судить по форме прямо сейчас".



"Я знаю его со времен, когда меня впервые вызвали в сборную Англии два года назад. Тогда он тоже был в команде".



"Думаю, у людей сложилось ложное впечатление о нем из-за социальных сетей, его инстаграма и всего такого. Сейчас, когда он оказался в "Вест Хэме", он просто покорил парней, и все мы его любим".



"Он отличный парень. Это видно и здесь, в сборной. Он не вызывался два года, но все парни были рады его возвращению. Он заставляет каждого смеяться", — цитирует Райса Daily Mirror.