Анонс матча Англия — Польша

Сборная Англии завершает этот международный перерыв домашним матчем против Польши в рамках отбора к Чемпионату Мира 2022 года.

Благодаря победам 5:0 над Сан-Марино дома и 0:2 над Албанией на выезде англичане стали единоличными лидерами Группы I с шестью очками. Однако всего в двух баллах позади находится Польша, которая в свою очередь разошлась миром с Венгрией (3:3) и разгромила Андорру (3:0).



Главное событие в стане польской сборной — это отсутствие нападающего Роберта Левандовски, который вернулся в "Баварию" с травмой. Однако наставник англичан Гарет Саутгейт не думает, что от этого его команде будет сильно легче.



"Как нам кажется, другие игроки увидят в этом возможность проявить себя. Их сборная и их игроки хотят гордиться собой. Нам нельзя давать слабину", — говорил Саутгейт на пресс-конференции.



"Премьер-Лига — лучшая лига в мире, а у Гарета Саутгейта одна из лучших сборных в мире. Нам нужно контролировать пространство между линий и не давать им врываться за спину наших защитников", — сообщил главный тренер поляков Паулу Соуза, поработавший в Англии с КПР, "Суонси" и "Лестером".



- Англия проиграла только один из 19 последних встреч с Польшей (11 побед, 7 ничьих) — 2:0 в июне 1973.



- Англия выиграла все семь последних домашних матчей против Польши. Эта серия длится с 1989 года.



- Это будет седьмая встреча Англии и Польши в рамках отбора к Чемпионатам Мира. Никакие другие сборные не играли друг с другом чаще здесь.



- Англия трижды не попадала на Чемпионат Мира, и в двух кампаниях из трех (ЧМ-1974, ЧМ-1994) ее соперником была Польша.



- Англия проиграла только один из 49 последних отборочных матчей к Чемпионатам Мира или Европы — 2:1 против Чехии в октябре 2019.



- Польша проиграла только три из 32 последних квалификационных матчей к большим турнирам, хотя до этого было три поражения подряд в отборе к ЧМ-2014.



- Харри Кейн еще никогда не забивал за сборную Англии по средам. В остальные дни недели он отличался.



Полузащитник "Челси" Мейсон Маунт готов сыграть, несмотря на то, что пропустил тренировку команды накануне. Ник Поуп продолжит защищать ворота англичан. Саутгейт может обратиться к ротации, учтя нагрузку на игроков в двух предыдущих матчах.



Отборочный турнир к ЧМ-2022. Группа I. 3-й тур

Сборная Англии — сборная Польши

Лондон. Стадион "Уэмбли". 21:45 Онлайн-трансляция