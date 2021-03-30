Фирмино будет готов сыграть с "Арсеналом"

Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино возобновил тренировки и должен быть готов к матчу Премьер-Лиги против "Арсенала" 3 апреля.

Как и свои партнеры по "Ливерпулю" Алиссон и Фабиньо, Фирмино не поехал в сборную Бразилии в нынешний международный перерыв. Правда, в его случае причиной этому стали не коронавирусные ограничения, а травма колена.



Из-за проблем с коленом Фирмино находится вне игры с поражения 0:1 от "Челси" 4 марта, пропустив три матча "красных" с учетом всех соревнованиях.



Однако в понедельник, сообщает Sky Sports, Фирмино смог приступить к тренировкам в общей группе на базе "Ливерпуля" в Керби.



В запасе у 31-летнего бразильца, забившего лишь один гол в Премьер-Лиге за три последних месяца, еще есть несколько дней, чтобы набрать форму до субботнего выезда на "Эмирейтс".