Фирмино будет готов сыграть с "Арсеналом"
Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино возобновил тренировки и должен быть готов к матчу Премьер-Лиги против "Арсенала" 3 апреля.
Как и свои партнеры по "Ливерпулю" Алиссон и Фабиньо, Фирмино не поехал в сборную Бразилии в нынешний международный перерыв. Правда, в его случае причиной этому стали не коронавирусные ограничения, а травма колена.
Из-за проблем с коленом Фирмино находится вне игры с поражения 0:1 от "Челси" 4 марта, пропустив три матча "красных" с учетом всех соревнованиях.
Однако в понедельник, сообщает Sky Sports, Фирмино смог приступить к тренировкам в общей группе на базе "Ливерпуля" в Керби.
В запасе у 31-летнего бразильца, забившего лишь один гол в Премьер-Лиге за три последних месяца, еще есть несколько дней, чтобы набрать форму до субботнего выезда на "Эмирейтс".
30.03.2021 06:00
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Последние комментарии:
ДР Фирмино 02.10.1991. Ему 29 а не 31. Фапл косячники☑
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С его нынешней формой, даже плюс для Арсенала. Жопа будет в запасе и это даже лучше.
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Каратель Арсенала, жаль Сократиса и Мустафи отпустили, они его в ковровой дорожке встретили бы
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