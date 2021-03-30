Фирмино будет готов сыграть с "Арсеналом"

Роберто Фирмино Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино возобновил тренировки и должен быть готов к матчу Премьер-Лиги против "Арсенала" 3 апреля.

Как и свои партнеры по "Ливерпулю" Алиссон и Фабиньо, Фирмино не поехал в сборную Бразилии в нынешний международный перерыв. Правда, в его случае причиной этому стали не коронавирусные ограничения, а травма колена.

Из-за проблем с коленом Фирмино находится вне игры с поражения 0:1 от "Челси" 4 марта, пропустив три матча "красных" с учетом всех соревнованиях.

Однако в понедельник, сообщает Sky Sports, Фирмино смог приступить к тренировкам в общей группе на базе "Ливерпуля" в Керби.

В запасе у 31-летнего бразильца, забившего лишь один гол в Премьер-Лиге за три последних месяца, еще есть несколько дней, чтобы набрать форму до субботнего выезда на "Эмирейтс".


Метки Ливерпуль, травмы, Фирмино

Автор mihajlo   

Дата 30.03.2021 06:00

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Последние комментарии:




  1. liverpool-inchas 30.03.2021 06:47 # liverpool-inchas
    ДР Фирмино 02.10.1991. Ему 29 а не 31. Фапл косячники&#9745;

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  2. abse 30.03.2021 06:36 # abse
    С его нынешней формой, даже плюс для Арсенала. Жопа будет в запасе и это даже лучше.

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  3. alexander-arnold 30.03.2021 06:27 # alexander-arnold
    Каратель Арсенала, жаль Сократиса и Мустафи отпустили, они его в ковровой дорожке встретили бы

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