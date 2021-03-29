Лаллана назвал главную причину спада у "Ливерпуля"

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана считает, что травмы являются главной причиной неважной игры "красных" в этом сезоне.

Проводив Лаллану в "Брайтон" прошлым летом, "Ливерпуль" довольно неплохо начал этот сезон и Рождество встречал на вершине Премьер-Лиге.



Затем результаты "красных" резко пошли на спад. Команда Юргена Клоппа лишилась шансов защитить титул, и даже финишировать в топ-4 ей будет крайне затруднительно.



Прямо сейчас "Ливерпуль" находится в 25 очках позади лидирующего "Манчестер Сити", однако Лаллана ожидает, что в следующем сезоне "красные" вернутся в борьбу за титул.



"Думаю, причина их спада для каждого на виду".



"Это еще один сезон с COVID и без фанатов, хотя каждый знает какое значение имеет заполненный фанатами "Энфилд".



"Главная причина — это травмы, с которыми они столкнулись. От этого никуда не деться".



"Это не оправдание. Я знаю многих их игроков и до сих пор с ними общаюсь, и они не будут использовать это как оправдание, но я думаю, именно в этом причина, почему у них возникли некоторые сложности в этом сезоне".



"Я более чем уверен, что они реабилитируются в следующем сезоне, когда больше игроков выздоровеет, а фанаты вернутся на трибуны".



"Для них все еще многое на кону в этом сезоне. Я практически уверен, что они финишируют в топ-4", — цитирует Лаллану Liverpool Echo.