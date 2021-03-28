Эшли Коул: "В данный момент Шоу лучше Чилуэлла"

Экс-игрок "Челси" и "Арсенала" Эшли Коул чувствует, что Люк Шоу выигрывает конкуренцию у Бена Чилуэлла за право отправиться на Евро-2020 основным левым защитником сборной Англии.

В воскресенье Шоу сыграл свой первый с 2018 года матч за сборную Англии. Представитель "Манчестер Юнайтед" провел все 90 минут против Албании и отметился результативной передачей на Харри Кейна.



После победы англичан со счетом 0:2 Коул выразил мнение, что набравший великолепную форму Люк смотрится предпочтительнее Чилуэлла, который даже не всегда попадает в стартовый состав "Челси".



"Думаю, в данный момент Шоу впереди. Это тяжелый выбор, но мне кажется, что в эту минуту Шоу слегка лучше. Он играет более стабильно за "Манчестер Юнайтед", тогда как Чилуэлл... Иногда он играет, а иногда — нет".



"Но кто знает? Давайте посмотрим, у кого будут крепче нервы и кто будет стабильнее в оставшихся матчах Премьер-Лиги, до объявления заявки", — сообщил Коул в эфире ITV.