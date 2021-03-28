Дешам: "Погба нужны игровые минуты"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что "Манчестер Юнайтед" должен обеспечить Поля Погба регулярной игровой практикой, чтобы полузащитник набрал свою лучшую форму после травмы.

Погба лишь на прошлой неделе вернулся в строй после 10 пропущенных матчей из-за травмы задней поверхности бедра, полученной в феврале.



При этом Поль был вызван в свою сборную и появился против Украины на замену в отборочном матче к ЧМ-2022 в минувшую среду, с помощью чего Дешам надеется помочь игроку.



"Очевидно, он не в своей лучшей форме. Когда он вышел на замену против Украины, то был не лучший отрезок матча для нас. Но эти 30 минут пойдут ему на пользу".



"Как и любому игроку, который возвращается после травмы, ему нужно время. Он уже был в похожей ситуации в ноябре, когда много пропустил, но он сыграл один час против Финляндии, пускай и неважно, а затем отлично провел матч против Португалии".



"Он может как начинать матч в стартовом составе, так и выходить на замену. Но ему нужны игровые минуты, чтобы восстановить свою форму", — цитирует Дешама Sky Sports.