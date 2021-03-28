Анонс матча Албания — Англия

В своем втором матче в отборе к Чемпионату Мира 2022 года сборная Англии сыграет на выезде с Албанией.

После первого тура только две команды в Группе I имеют по три очка. Это англичане, разгромившие Сан-Марино со счетом 5:0, и как раз албанцы, одержавшие победу 0:1 в гостях у Андорры.



В данный момент Албания занимает 66-е место в рейтинге сборных ФИФА, тогда как Англия находится на четвертой строчке, что делает команду Гарета Саутгейта явным фаворитом матча, который пройдет без зрителей.



- Сборная Англии выиграла все четыре предыдущие встречи с албанцами. Те матчи состоялась в рамках отбора к ЧМ-1990 и ЧМ-2002.



- В воскресенье исполняется ровно 20 лет с победы англичан в Тиране со счетом 1:3, когда албанцев огорчили Майкл Оуэн, Пол Скоулз и Энди Коул.



- Албанцы выиграли все четыре своих последних матча, и это их лучшая серия с августа 2010, но одержать пять побед подряд им еще никогда не удавалось.



- Англичане проиграли только два из 29 последних выездных матчей в рамках отбора к Чемпионатам Мира (19 побед, 8 ничьих) — против Северной Ирландии в сентябре 2005 и против Украины в октябре 2009.



- В девяти последних отборочных матчах к большим турнирам сборная Англии забила 42 гола (8 побед, 1 поражение).



- Прежде албанцам лишь однажды удавалось стартовать в отборе к Чемпионату Мира с двух побед — это случилось в квалификации к ЧМ-2018.



- Капитан англичан Харри Кейн забивал в каждом из своих семи последних выездных матчей в отборе к какому-либо большому турниру.



- В качестве игрока сборной Англии Кейн забивал на 16 различных стадионах — только у Тома Финни (17), Майкла Оуэна (25) и Уэйна Руни (27) этот показатель выше.



Голкиперу "Бернли" Нику Поупу было заранее обещано место в воротах сборной Англии. Также ожидается появление с первых минут Харри Магуайра, Деклана Райса и Кейна. А вот Букайо Сака и Маркус Рэшфорд покинули расположение национальной команды с травмами.



Отборочный турнир к ЧМ-2022. Группа I. 2-й тур

Сборная Албании — сборная Англии

Тирана. Стадион "Эир Албания". 19:00 Онлайн-трансляция