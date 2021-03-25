Анонс матча Англия — Сан-Марино

Сборная Англии возьмет старт в отборе к Чемпионату Мира 2022 года с домашнего матча против Сан-Марино.

Сборная Сан-Марино занимает последнее 210-е место в рейтинге ФИФА, поэтому вопрос лишь в том, сколько англичане, находящиеся в этом же рейтинге на четвертой строчке, забьют голов.



Англичане выиграли все шесть последних встреч с Сан-Марино, забив 37 голов и пропустив только один.



Последний раз эти команды встречались в сентябре 2015, когда команда "трех львов" одержала победу 0:6 в отборе к Чемпионату Европы, а довершил разгром нынешний капитан англичан Харри Кейн.



"Мы должны наслаждаться игрой с мячом, но нам нужно быть беспощадными, владея им. Нам нужен позитивный настрой и желание получать удовольствие от игры, чтобы забивать голы", — цитирует главного тренера англичан Гарета Саутгейта BBC.



Отдельно Саутгейт высказался по упомянутому Кейну, который не забивает за сборную с ноября 2019. В течение шести следующих дней англичане также сыграют с Албанией и Польшей, поэтому Гарету нужно дозировать игровое время своего капитана.



"Это великолепно, когда твой капитан хочет играть каждую минуту каждого матча. Но мы должны помнить, что в прошлый четверг у него был лишний матч (в Лиге Европы), а затем еще одна тяжелая игра в воскресенье".



"То же самое касается многих других игроков, поэтому нам нужно правильно распределить нагрузку в тренировках и матчах", — пояснил Саутгейт.



Из 26 вызванных Саутгейтом игроков в этом матче не будут доступны вингер "Арсенала" Букайо Сака и нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд. Оба пока не приступили к тренировкам с командой после травм задней поверхности бедра и стопы, соответственно.



Отборочный турнир к ЧМ-2022. Группа I

Сборная Англии — сборная Сан-Марино

Лондон. Стадион "Уэмбли". 22:45 Онлайн-трансляция