Холанд будет стоить 154 миллиона фунтов
Клубам, которые заинтересованы в нападающем дортмундской "Боруссии" Эрлинге Холанде, нужно готовить сумму в 180 миллионов евро (154 млн. фунтов).
Прошлым летом, в разгар пандемии коронавируса, "Боруссия" потребовала от "Манчестер Юнайтед" 108 млн. фунтов за Джейдона Санчо, отказавшись идти на уступки.
Столь же жесткую тактику, утверждает ESPN, "Боруссия" заняла в отношении 20-летнего Холанда, который забил 49 голов в 49 матчах после своего перехода из "Ред Булл" в январе 2020.
Такая высокая цена, несмотря на глобальный экономический кризис, обусловлена важностью Эрлинга для "Боруссии". В Дортмунде совершенно не расстроятся, если "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси", "Реал", "Барселона" и "Бавария" не смогут выложить требуемую сумму.
По информации источника, "Боруссия" не собирается снижать цену за Холанда, даже если не попадет в Лигу Чемпионов на будущий сезон.
26.03.2021 13:00
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Последние комментарии:
лузерxyйская обсосня может только xyй в своей жопе купить, а КОРОЛЯМ пиxyй, хоть 200, хоть 300 все равно заберем Топаря!!!
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фк лyзерхyй и фк варчестер пенальдет, чье время осталось в каменном веке, надеются, что нападающий такого уровня согласиться перейти в эту парaшу, ну что за клоуны)
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У абрамыча нынче нет таких денег, разве что безмозг добавит ему свой рваный евро... Или самого безмозга продаст пока окончательно пенсов не опозорил.
А Холанду надо к фамилии третьей буквой добавить еще одно Х и тогда его с радостью купят.
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Продать Обамезьянга и купить Холланда.
В Арсенале будет рвать голубые задницы пенсам и скамам.
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В Госдуме оценили реальный уровень бедности в 31к рублей
Примерно 50% населения России
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Тут только залупа гейпенсам и портовым обрыганам
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по сути, продать Пулишича за 50, еще шлак всяких в сумме даст тоже лямов 40, немного своих денег и Ромка докинет из бюджета пид0рахии, ну вот вам и Холланд, позиция защитника не очень горит, все идеально
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Футбольная Элита:
В Дортмунде совершенно не расстроятся, если "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси", "Реал", "Барселона" и "Бавария" не смогут выложить требуемую сумму.
Лузеры:
"Ливерпуль" проявляет интерес к нападающему ПСВ и сборной Голландии Дониэллу Малену.
сосидж, ну в каком там направлении двигались лузерка и Челси?
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Раз за погба бабло нашли, то и на Холланда найдут. Не спи, вудврот.
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Тут только Челси.
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Боруссия те еще пидарасы
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Не проблема, берём. Холланд обязан играть за КОРОЛЕЙ!!! Только у нас в Манчестер Сити он может полностью состояться как футболист, выиграв все трофеи и поиграв под руководством лучшего тренера в мире.
В МЮ идти - предавать отца и зарывать свой талант. В Челси - буксовать, как Вернер. А нищая скузня вообще пусть себе в чемпионшипе нападающих подыскивает.
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Тут только Ливерпуль.
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Ну тут только Сити.
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