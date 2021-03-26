Холанд будет стоить 154 миллиона фунтов

Клубам, которые заинтересованы в нападающем дортмундской "Боруссии" Эрлинге Холанде, нужно готовить сумму в 180 миллионов евро (154 млн. фунтов).

Прошлым летом, в разгар пандемии коронавируса, "Боруссия" потребовала от "Манчестер Юнайтед" 108 млн. фунтов за Джейдона Санчо, отказавшись идти на уступки.



Столь же жесткую тактику, утверждает ESPN, "Боруссия" заняла в отношении 20-летнего Холанда, который забил 49 голов в 49 матчах после своего перехода из "Ред Булл" в январе 2020.



Такая высокая цена, несмотря на глобальный экономический кризис, обусловлена важностью Эрлинга для "Боруссии". В Дортмунде совершенно не расстроятся, если "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси", "Реал", "Барселона" и "Бавария" не смогут выложить требуемую сумму.



По информации источника, "Боруссия" не собирается снижать цену за Холанда, даже если не попадет в Лигу Чемпионов на будущий сезон.