Холанд будет стоить 154 миллиона фунтов

Эрлинг Холанд Клубам, которые заинтересованы в нападающем дортмундской "Боруссии" Эрлинге Холанде, нужно готовить сумму в 180 миллионов евро (154 млн. фунтов).

Прошлым летом, в разгар пандемии коронавируса, "Боруссия" потребовала от "Манчестер Юнайтед" 108 млн. фунтов за Джейдона Санчо, отказавшись идти на уступки.

Столь же жесткую тактику, утверждает ESPN, "Боруссия" заняла в отношении 20-летнего Холанда, который забил 49 голов в 49 матчах после своего перехода из "Ред Булл" в январе 2020.

Такая высокая цена, несмотря на глобальный экономический кризис, обусловлена важностью Эрлинга для "Боруссии". В Дортмунде совершенно не расстроятся, если "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси", "Реал", "Барселона" и "Бавария" не смогут выложить требуемую сумму.

По информации источника, "Боруссия" не собирается снижать цену за Холанда, даже если не попадет в Лигу Чемпионов на будущий сезон.


Метки Боруссия, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 26.03.2021 13:00

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Последние комментарии:




  1. mancityman 26.03.2021 13:55 # mancityman
    лузерxyйская обсосня может только xyй в своей жопе купить, а КОРОЛЯМ пиxyй, хоть 200, хоть 300 все равно заберем Топаря!!!

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  2. gucman 26.03.2021 13:48 # gucman
    фк лyзерхyй и фк варчестер пенальдет, чье время осталось в каменном веке, надеются, что нападающий такого уровня согласиться перейти в эту парaшу, ну что за клоуны)

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  3. scouser2005 26.03.2021 13:32 # scouser2005
    У абрамыча нынче нет таких денег, разве что безмозг добавит ему свой рваный евро... Или самого безмозга продаст пока окончательно пенсов не опозорил.
    А Холанду надо к фамилии третьей буквой добавить еще одно Х и тогда его с радостью купят.

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  4. warham 26.03.2021 13:29 # warham
    Продать Обамезьянга и купить Холланда.
    В Арсенале будет рвать голубые задницы пенсам и скамам.

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  5. narcot 26.03.2021 13:27 # narcot
    В Госдуме оценили реальный уровень бедности в 31к рублей

    Примерно 50% населения России

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  6. jokerz 26.03.2021 13:24 # jokerz
    Тут только залупа гейпенсам и портовым обрыганам

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  7. bezviz 26.03.2021 13:19 # bezviz
    по сути, продать Пулишича за 50, еще шлак всяких в сумме даст тоже лямов 40, немного своих денег и Ромка докинет из бюджета пид0рахии, ну вот вам и Холланд, позиция защитника не очень горит, все идеально

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  8. bezviz 26.03.2021 13:17 # bezviz
    Футбольная Элита:
    В Дортмунде совершенно не расстроятся, если "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси", "Реал", "Барселона" и "Бавария" не смогут выложить требуемую сумму.

    Лузеры:
    "Ливерпуль" проявляет интерес к нападающему ПСВ и сборной Голландии Дониэллу Малену.

    сосидж, ну в каком там направлении двигались лузерка и Челси?

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  9. muaxaxaxa 26.03.2021 13:17 # muaxaxaxa
    Раз за погба бабло нашли, то и на Холланда найдут. Не спи, вудврот.

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  10. werner 26.03.2021 13:09 # werner
    Тут только Челси.

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  11. quavo 26.03.2021 13:09 # quavo
    Боруссия те еще пидарасы

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  12. true-manc 26.03.2021 13:08 # true-manc
    Не проблема, берём. Холланд обязан играть за КОРОЛЕЙ!!! Только у нас в Манчестер Сити он может полностью состояться как футболист, выиграв все трофеи и поиграв под руководством лучшего тренера в мире.

    В МЮ идти - предавать отца и зарывать свой талант. В Челси - буксовать, как Вернер. А нищая скузня вообще пусть себе в чемпионшипе нападающих подыскивает.

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  13. van-dijk 26.03.2021 13:07 # van-dijk
    Тут только Ливерпуль.

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  14. sausage 26.03.2021 13:05 # sausage
    Ну тут только Сити.

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