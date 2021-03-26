Англичане забили пять безответных голов Сан-Марино

Англичане стартовали в отборе к Чемпионату Мира 2022 года с домашней победы 5:0 над худшей сборной планеты в лице Сан-Марино.

Главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт определил сугубо экспериментальный состав — только Мейсон Маунт уцелел относительно матча Лиги Наций против Исландии в ноябре.



Англичане сразу же принялись нагнетать давление и, загубив парочку неплохих моментов, на 14-й минуте открыли счет. Маунт сделал передачу на левый край штрафной Бену Чилуэллу, а тот прострелил в центр площадки под удар Джеймса Уорд-Проуза в касание — 1:0.



Открыв счет, хозяева чуть остепенились. Санмаринцы перевели дух, а на 21-й минуте пропустили во второй раз. Это Доминик Калверт-Левин пробил головой с отскоком от газона после навеса Риса Джеймса с правого фланга к дальней штанге — 2:0.



Прошло еще 10 минут, и счет стал разгромным. Гости ошиблись при попытке выйти из обороны через пас и сразу же получили контратаку на свои ворота. Оказавшись на левом краю штрафной, Рахим Стерлинг сместился мимо одного защитника и пробил с рикошетом от другого — 3:0.



В остатке тайма англичане играли расслабленно — это не мешало им продолжать создавать моменты, но вот с реализацией что-то перестало ладиться.



В перерыве Саутгейт провел аж четверную замену, но четвертый гол соорудили старые лица. На 53-й минуте Чилуэлл сделал классную передачу по левому флангу на Лингарда, а тот как на блюдечке выложил мяч для Калверт-Левина во вратарской — 4:0.



Следующие полчаса мяч вновь упорно отказывался идти в ворота сборной Сан-Марино, хотя на 71-й минуте гостей спасла только штанга после удара Уорд-Проуза со штрафного.



Точка в матче была поставлена на 83-й минуте, когда вышедший на замену Олли Уоткинс принял мяч на линии штрафной, чуть сместился и пробил низом в дальний угол ворот — 5:0.



Сборная Англии неплохо размялась в преддверии более сложных матчей, а также попробовала в деле свежую кровь.



Сборная Англии — сборная Сан-Марино — 5:0 (3:0)



Голы: Уорд-Проуз 14, Калверт-Левин 21, 53, Стерлинг 31, Уоткинс 83.



Англия: Поуп, Джеймс (Триппьер 45), Коуди, Стоунс (Мингс 45), Чилуэлл, Филлипс, Уорд-Проуз, Лингард, Маунт (Беллингем 45), Стерлинг (Фоден 45), Калверт-Левин (Уоткинс 63).