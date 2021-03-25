Инс советует "Юнайтед" подумать о приглашении Агуэро
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Инс посоветовал "красным дьяволам" подумать о приглашении нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агуэро.
Как известно, контракт Агуэро с "Сити" истекает в конце сезона, и пока Серхио сделал явно недостаточно, чтобы заслужить новую сделку.
Согласно слухам, Серхио не хочет уезжать из Англии, и ранее в марте издание Sky Sports называло "Челси" в качестве возможного направления для 32-летнего аргентинца.
Однако Инс считает, что его бывший клуб не должен оставаться в стороне, раз такой проверенный бомбардир становится доступен для трансфера.
"Это не так, что Харри Кейн и Эрлинг Холанд — два единственно возможных ответов для "Манчестер Юнайтед".
"Серхио Агуэро может уйти из "Манчестер Сити", так почему бы "Юнайтед" не подписать его? Если он хочет остаться в Премьер-Лиге и живет в Манчестере, тогда я не вижу совершенно ничего плохого в том, чтобы подписать его", — цитирует Инса Manchester Evening News.
25.03.2021 14:00
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Последние комментарии:
Месяц играет, месяц лечится. В Барсу на пенсию его
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Кавани предпочтительней варик.
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Инс хорош, дэбилы бл, нашёл чё советовать.
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о тупости этого персонажа можно было догадаться по началу статьи:
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Инс
Источник: http://fapl.ru/posts/84877/
Комментарий же развеял все сомнения
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А то в МЮ мало инвалидов.. Огурец свое отпахал, пора в МЛС
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