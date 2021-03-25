Инс советует "Юнайтед" подумать о приглашении Агуэро

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Инс посоветовал "красным дьяволам" подумать о приглашении нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агуэро.

Как известно, контракт Агуэро с "Сити" истекает в конце сезона, и пока Серхио сделал явно недостаточно, чтобы заслужить новую сделку.



Согласно слухам, Серхио не хочет уезжать из Англии, и ранее в марте издание Sky Sports называло "Челси" в качестве возможного направления для 32-летнего аргентинца.



Однако Инс считает, что его бывший клуб не должен оставаться в стороне, раз такой проверенный бомбардир становится доступен для трансфера.



"Это не так, что Харри Кейн и Эрлинг Холанд — два единственно возможных ответов для "Манчестер Юнайтед".



"Серхио Агуэро может уйти из "Манчестер Сити", так почему бы "Юнайтед" не подписать его? Если он хочет остаться в Премьер-Лиге и живет в Манчестере, тогда я не вижу совершенно ничего плохого в том, чтобы подписать его", — цитирует Инса Manchester Evening News.