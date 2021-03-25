Инс советует "Юнайтед" подумать о приглашении Агуэро

Серхио Агуэро Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Инс посоветовал "красным дьяволам" подумать о приглашении нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агуэро.

Как известно, контракт Агуэро с "Сити" истекает в конце сезона, и пока Серхио сделал явно недостаточно, чтобы заслужить новую сделку.

Согласно слухам, Серхио не хочет уезжать из Англии, и ранее в марте издание Sky Sports называло "Челси" в качестве возможного направления для 32-летнего аргентинца.

Однако Инс считает, что его бывший клуб не должен оставаться в стороне, раз такой проверенный бомбардир становится доступен для трансфера.

"Это не так, что Харри Кейн и Эрлинг Холанд — два единственно возможных ответов для "Манчестер Юнайтед".

"Серхио Агуэро может уйти из "Манчестер Сити", так почему бы "Юнайтед" не подписать его? Если он хочет остаться в Премьер-Лиге и живет в Манчестере, тогда я не вижу совершенно ничего плохого в том, чтобы подписать его", — цитирует Инса Manchester Evening News.


Метки Агуэро, Инс, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 25.03.2021 14:00

Количество просмотров Просмотров: 795

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Последние комментарии:




  1. cfclamps8 25.03.2021 15:46 # cfclamps8
    Месяц играет, месяц лечится. В Барсу на пенсию его

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  2. manutd-20champ 25.03.2021 15:28 # manutd-20champ
    Кавани предпочтительней варик.

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  3. mancunia-planet 25.03.2021 14:34 # mancunia-planet
    Инс хорош, дэбилы бл, нашёл чё советовать.

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  4. lfcynwa 25.03.2021 14:11 # lfcynwa
    о тупости этого персонажа можно было догадаться по началу статьи:

    Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Инс

    Источник: http://fapl.ru/posts/84877/

    Комментарий же развеял все сомнения

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  5. lemass 25.03.2021 14:05 # lemass
    А то в МЮ мало инвалидов.. Огурец свое отпахал, пора в МЛС

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