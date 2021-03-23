Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака пожаловался, что его "умышленно" делают козлом отпущения за неудачи команды.

Джака выступает за "Арсенал" после своего перехода из менхенгладбахской "Боруссии" в 2016 году, и к Граниту регулярно возникают вопросы по поводу его дисциплины на футбольном поле.



28-летний Джака получает глупые красные карточки, теряет контроль на собой, подводит команду, но все равно считает, что проблема не в нем.



"В футболе от критики никуда не деться, но всему должен быть предел".



"Есть другие игроки, которые получают красные карточки, но которых не критикуют так сильно, как меня".



"Порой у меня есть ощущение, что люди умышленно раздувают случившееся, нежели оно есть на самом деле. Но это не сломит меня. Я преодолеваю это и возвращаюсь, становясь сильнее — к бесспорному удивлению многих людей", — сообщил Джака Blick.