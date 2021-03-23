Джака пожаловался, что его "умышленно" делают козлом отпущения
Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака пожаловался, что его "умышленно" делают козлом отпущения за неудачи команды.
Джака выступает за "Арсенал" после своего перехода из менхенгладбахской "Боруссии" в 2016 году, и к Граниту регулярно возникают вопросы по поводу его дисциплины на футбольном поле.
28-летний Джака получает глупые красные карточки, теряет контроль на собой, подводит команду, но все равно считает, что проблема не в нем.
"В футболе от критики никуда не деться, но всему должен быть предел".
"Есть другие игроки, которые получают красные карточки, но которых не критикуют так сильно, как меня".
"Порой у меня есть ощущение, что люди умышленно раздувают случившееся, нежели оно есть на самом деле. Но это не сломит меня. Я преодолеваю это и возвращаюсь, становясь сильнее — к бесспорному удивлению многих людей", — сообщил Джака Blick.
23.03.2021 15:00
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Последние комментарии:
гранит в этом сезоне бетон) но ему не стоит читать все говно)
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это все происки дьявола, определенно
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и к Граниту регулярно возникают вопросф по поводу
Источник: http://fapl.ru/posts/84840/
У меня в последнее время тоже регулярно возникают вопросф к тому, кто новости набирает для сайта
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В этом году играет намного лучше. За партнерами частенько подчищал, и красные реже стал получать. Ляпы остались, конечно, но всяко меньше косячит и больше пользы приносит, это факт.
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