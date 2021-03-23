Рэшфорд — самый дорогой игрок в Премьер-Лиге

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд был назван самым дорогим игроком в Премьер-Лиге.

В своем свежем исследовании CIES Football Observatory пытается определить стоимость игроков в топ-5 европейских лиг, используя специальную математическую модель.



В соответствии с этим алгоритмом 23-летний Рэшфорд был оценен в 150-200 миллионов евро (129-172 млн. фунтов), как и нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд.



Если оценивать суммарную стоимость состава "Юнайтед", то около 15 процентов приходится на одного Рэшфорда.



В десятку самых дорогих игроков Европы также вошли полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден, вингер "Арсенала" Букайо Сака, нападающий "Челси" Тимо Вернер и защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд.







