Рэшфорд — самый дорогой игрок в Премьер-Лиге
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд был назван самым дорогим игроком в Премьер-Лиге.
В своем свежем исследовании CIES Football Observatory пытается определить стоимость игроков в топ-5 европейских лиг, используя специальную математическую модель.
В соответствии с этим алгоритмом 23-летний Рэшфорд был оценен в 150-200 миллионов евро (129-172 млн. фунтов), как и нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд.
Если оценивать суммарную стоимость состава "Юнайтед", то около 15 процентов приходится на одного Рэшфорда.
В десятку самых дорогих игроков Европы также вошли полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден, вингер "Арсенала" Букайо Сака, нападающий "Челси" Тимо Вернер и защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд.
23.03.2021 06:00
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только, в отличии от мбапп с холондами, за него никогда эти 150 не предложат. ну понятно, что возраст, паспорт, лицо большого клуба. хотя тот же Гринвуд все ещё больше надежд подает, а рашфорд туповат сам по себе и слишком много эгоизма проявляет на поле, относительно своего уровня реализации.
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Тут молодые игроки до 24-25 лет, как я понимаю
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1: Эрлинг
2: Феликс
3: Килиан
4: Маркус(может быть, нет)
5: Трент
6: Фоден
7: Тимо(что он здесь делает)
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Фернандеш клал на всех
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В топе по одному игроку из каждого клуба
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