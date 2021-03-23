Рэшфорд — самый дорогой игрок в Премьер-Лиге

Маркус Рэшфорд Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд был назван самым дорогим игроком в Премьер-Лиге.

В своем свежем исследовании CIES Football Observatory пытается определить стоимость игроков в топ-5 европейских лиг, используя специальную математическую модель.

В соответствии с этим алгоритмом 23-летний Рэшфорд был оценен в 150-200 миллионов евро (129-172 млн. фунтов), как и нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд.

Если оценивать суммарную стоимость состава "Юнайтед", то около 15 процентов приходится на одного Рэшфорда.

В десятку самых дорогих игроков Европы также вошли полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден, вингер "Арсенала" Букайо Сака, нападающий "Челси" Тимо Вернер и защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд.

Самые дорогие игроки в Европе

Самые дорогие игроки в Премьер-Лиге


Метки Манчестер Юнайтед, рейтинги, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 23.03.2021 06:00

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  1. alexomck 23.03.2021 07:56 # alexomck
    только, в отличии от мбапп с холондами, за него никогда эти 150 не предложат. ну понятно, что возраст, паспорт, лицо большого клуба. хотя тот же Гринвуд все ещё больше надежд подает, а рашфорд туповат сам по себе и слишком много эгоизма проявляет на поле, относительно своего уровня реализации.

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  2. bmw-e34 23.03.2021 07:31 # bmw-e34
    Тут молодые игроки до 24-25 лет, как я понимаю

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  3. liverpo0ol 23.03.2021 06:51 # liverpo0ol
    1: Эрлинг
    2: Феликс
    3: Килиан
    4: Маркус(может быть, нет)
    5: Трент
    6: Фоден
    7: Тимо(что он здесь делает)

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  4. xah 23.03.2021 06:34 # xah
    Фернандеш клал на всех

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  5. meshuggah 23.03.2021 06:09 # meshuggah
    В топе по одному игроку из каждого клуба

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