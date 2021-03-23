Мерфи: "Сульшер будет уволен, если не выиграет Лигу Европы"

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Данни Мерфи ожидает, что "Манчестер Юнайтед" уволит своего главного тренера Оле Гуннара Сульшера, если тот не выиграет Лигу Европы в этом сезоне.

Поражение 3:1 от "Лестера" в Кубке Англии в воскресенье означает, что Лига Европы остается единственной возможностью для "Юнайтед" завершить этот сезон не с пустыми руками.



И хотя недавно в прессе появились слухи, что "красные дьяволы" собираются предложить Сульшеру новый контракт, Мерфи допускает, что норвежца ждет другая судьба.



"Они не могут оправдывать поражение от "Лестера" в Кубке Англии усталостью и тем, что их состав был недостаточно силен".



"Прежде всего участие в Лиге Европы — это недостаточно хорошо для "Юнайтед". Это знают фанаты, это знает клуб, это знает Оле".



"Невыход из группы Лиги Чемпионов стал огромным, огромным разочарованием для них. Да, они финиширую в топ-4... Но это должно быть по умолчанию!"



"На мой взгляд, Оле находится в положении, когда Лига Европы приобретает монументальное значение для него и для клуба".



"Мне он нравится, и я не тот, кто хочет видеть, как тренеров увольняют. Думаю, они кое в чем прибавили, но "Манчестер Юнайтед" должен быть лучше".



"Думаю, если они не выиграют Лигу Европы и лишь финишируют в топ-4, тогда они сменят главного тренера", — сообщил Мерфи talkSPORT.