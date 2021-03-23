Мерфи: "Сульшер будет уволен, если не выиграет Лигу Европы"

Оле Гуннар Сульшер Бывший полузащитник "Ливерпуля" Данни Мерфи ожидает, что "Манчестер Юнайтед" уволит своего главного тренера Оле Гуннара Сульшера, если тот не выиграет Лигу Европы в этом сезоне.

Поражение 3:1 от "Лестера" в Кубке Англии в воскресенье означает, что Лига Европы остается единственной возможностью для "Юнайтед" завершить этот сезон не с пустыми руками.

И хотя недавно в прессе появились слухи, что "красные дьяволы" собираются предложить Сульшеру новый контракт, Мерфи допускает, что норвежца ждет другая судьба.

"Они не могут оправдывать поражение от "Лестера" в Кубке Англии усталостью и тем, что их состав был недостаточно силен".

"Прежде всего участие в Лиге Европы — это недостаточно хорошо для "Юнайтед". Это знают фанаты, это знает клуб, это знает Оле".

"Невыход из группы Лиги Чемпионов стал огромным, огромным разочарованием для них. Да, они финиширую в топ-4... Но это должно быть по умолчанию!"

"На мой взгляд, Оле находится в положении, когда Лига Европы приобретает монументальное значение для него и для клуба".

"Мне он нравится, и я не тот, кто хочет видеть, как тренеров увольняют. Думаю, они кое в чем прибавили, но "Манчестер Юнайтед" должен быть лучше".

"Думаю, если они не выиграют Лигу Европы и лишь финишируют в топ-4, тогда они сменят главного тренера", — сообщил Мерфи talkSPORT.


Метки Лига Европы, Манчестер Юнайтед, Мерфи, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 23.03.2021 09:00

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  1. alexomck 23.03.2021 09:50 # alexomck
    Мерфи собрался купить МЮ, вестимо, раз так легко там коуча заочно отправляет на мороз:)

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  2. danny949494 23.03.2021 09:21 # danny949494
    Та не, не уволят.

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  3. makeewadim 23.03.2021 09:21 # makeewadim
    Бывшие игроки остаются игроками.., только уже на ставках)

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