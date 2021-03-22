Байи чувствует, что МЮ пытается его обмануть с новым контрактом

Эрик Байи У защитника Эрика Байи появились подозрения, что "Мачестер Юнайтед" предлагает ему новый контракт, только чтобы предотвратить его уход из клуба свободным агентом.

Действующий контракт Байи истекает в июне 2022, а в прошлом месяце стало известно, что "Юнайтед" открыл переговоры с Эриком о новой сделке.

Это событие было воспринято многими как сигнал о том, что клуб отбросил сомнения насчет склонного к травмам игрока и что Оле Гуннар Сульшер действительно рассчитывает на Байи.

Однако Эрик не принимал участия в трех последних матчах "Юнайтед", включая поражение 3:1 от "Лестера" в четвертьфинале Кубка Англии накануне, что навело 26-летнего ивуарийца на определенные мысли.

Как утверждает Sky Sports, Байи заподозрил, что "Юнайтед" лишь преследует свои шкурные интересы, пытаясь с помощью нового контракта сохранить его трансферную стоимость.

"Эрик любит клуб и фанатов, его семье хорошо в Манчестере, и он не хотел бы ничего сильнее, чем провести остаток своей карьеры на "Олд Траффорд".

"Однако он чувствует, что клуб повел себя очень неуважительно по отношению к нему и недостаточно честно".

"Он чувствует, что в любом случае не будет основным игроком для Оле. Теперь он осознал, что слишком хорош и слишком молод, чтобы сидеть на лавке", — цитирует близкого друга Байи издание.


Метки Байи, контракты, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 22.03.2021 17:00

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  1. felix-the-cat 22.03.2021 18:21 # felix-the-cat
    Шкуры преследуют шкурные интересы.

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  2. chr1s8rown 22.03.2021 17:56 # chr1s8rown
    Скамы такие пидоры

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  3. quavo 22.03.2021 17:50 # quavo
    Не устану повторять что байи лучший цзащитник мю

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  4. nehta 22.03.2021 17:44 # nehta
    Ну, не топ конечно, но уж точно попизже Линделоха и Магваера-тормоза.

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  5. van-dijk 22.03.2021 17:42 # van-dijk
    Сейчас подпишешь контракт с норм зп, а потом за еду паши, прикованным цепью, знаем мы этих белых.

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  6. mancunia-planet 22.03.2021 17:35 # mancunia-planet
    Близкий друг пусть нпхер идёт

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  7. lfcynwa 22.03.2021 17:22 # lfcynwa
    "Юнайтед" лишь преследует свои шкурные интересы

    Источник: http://fapl.ru/posts/84823/

    не скам, а шкам

    фуфуфу

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