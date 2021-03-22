Байи чувствует, что МЮ пытается его обмануть с новым контрактом

У защитника Эрика Байи появились подозрения, что "Мачестер Юнайтед" предлагает ему новый контракт, только чтобы предотвратить его уход из клуба свободным агентом.

Действующий контракт Байи истекает в июне 2022, а в прошлом месяце стало известно, что "Юнайтед" открыл переговоры с Эриком о новой сделке.



Это событие было воспринято многими как сигнал о том, что клуб отбросил сомнения насчет склонного к травмам игрока и что Оле Гуннар Сульшер действительно рассчитывает на Байи.



Однако Эрик не принимал участия в трех последних матчах "Юнайтед", включая поражение 3:1 от "Лестера" в четвертьфинале Кубка Англии накануне, что навело 26-летнего ивуарийца на определенные мысли.



Как утверждает Sky Sports, Байи заподозрил, что "Юнайтед" лишь преследует свои шкурные интересы, пытаясь с помощью нового контракта сохранить его трансферную стоимость.



"Эрик любит клуб и фанатов, его семье хорошо в Манчестере, и он не хотел бы ничего сильнее, чем провести остаток своей карьеры на "Олд Траффорд".



"Однако он чувствует, что клуб повел себя очень неуважительно по отношению к нему и недостаточно честно".



"Он чувствует, что в любом случае не будет основным игроком для Оле. Теперь он осознал, что слишком хорош и слишком молод, чтобы сидеть на лавке", — цитирует близкого друга Байи издание.