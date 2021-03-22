В "Ливерпуле" удивлены информацией о сделке Вейналдума с "Барселоной"

Джорджиньо Вейналдум В "Ливерпуле" удивлены информацией о том, что полузащитник Джорджиньо Вейналдум договорился о переходе в "Барселону".

Напомним, накануне издание The Times сообщило, что Вейналдум согласовал предварительный контракт с "Барселоной" и по окончании этого сезона присоединится к каталонскому клубу в качестве свободного агента.

По информации Liverpool Echo, на "Энфилде" ничего не знают о какой-либо сделке. Даже если Вейналдум действительно договорился с "Барселоной", своего тренера Юргена Клоппа он об этом не уведомлял.

Формально Вейналдум и не обязан ставить "Ливерпуль" в известность и волен вести переговоры с зарубежными клубами ввиду истекающего контракта.

Добавим, что Джорджиньо принял участие в 40 из 42 матчей "красных" в этом сезоне с учетом всех соревнований. Клопп продолжает доверять 30-летнему голландцу, несмотря на все более вероятный отъезд того из клуба.


Метки Барселона, Вейналдум, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 22.03.2021 13:00

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  1. jokerz 22.03.2021 13:04 # jokerz
    Конечно удивлены, это же тупые пеликаны.
    У них постоянно игроки на повышение уходят используя клюп как трамплин, а они все удивляются.

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  2. true-manc 22.03.2021 13:03 # true-manc
    Даже игроки Ливерпуля и кумиры колбасных болельщиков ни во что не ставят портовый клубишко, за спиной договариваясь о переходе в более приличные команды.

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