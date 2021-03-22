В "Ливерпуле" удивлены информацией о сделке Вейналдума с "Барселоной"
В "Ливерпуле" удивлены информацией о том, что полузащитник Джорджиньо Вейналдум договорился о переходе в "Барселону".
Напомним, накануне издание The Times сообщило, что Вейналдум согласовал предварительный контракт с "Барселоной" и по окончании этого сезона присоединится к каталонскому клубу в качестве свободного агента.
По информации Liverpool Echo, на "Энфилде" ничего не знают о какой-либо сделке. Даже если Вейналдум действительно договорился с "Барселоной", своего тренера Юргена Клоппа он об этом не уведомлял.
Формально Вейналдум и не обязан ставить "Ливерпуль" в известность и волен вести переговоры с зарубежными клубами ввиду истекающего контракта.
Добавим, что Джорджиньо принял участие в 40 из 42 матчей "красных" в этом сезоне с учетом всех соревнований. Клопп продолжает доверять 30-летнему голландцу, несмотря на все более вероятный отъезд того из клуба.
22.03.2021 13:00
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Конечно удивлены, это же тупые пеликаны.
У них постоянно игроки на повышение уходят используя клюп как трамплин, а они все удивляются.
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Даже игроки Ливерпуля и кумиры колбасных болельщиков ни во что не ставят портовый клубишко, за спиной договариваясь о переходе в более приличные команды.
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