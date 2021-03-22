В "Ливерпуле" удивлены информацией о сделке Вейналдума с "Барселоной"

В "Ливерпуле" удивлены информацией о том, что полузащитник Джорджиньо Вейналдум договорился о переходе в "Барселону".

Напомним, накануне издание The Times сообщило, что Вейналдум согласовал предварительный контракт с "Барселоной" и по окончании этого сезона присоединится к каталонскому клубу в качестве свободного агента.



По информации Liverpool Echo, на "Энфилде" ничего не знают о какой-либо сделке. Даже если Вейналдум действительно договорился с "Барселоной", своего тренера Юргена Клоппа он об этом не уведомлял.



Формально Вейналдум и не обязан ставить "Ливерпуль" в известность и волен вести переговоры с зарубежными клубами ввиду истекающего контракта.



Добавим, что Джорджиньо принял участие в 40 из 42 матчей "красных" в этом сезоне с учетом всех соревнований. Клопп продолжает доверять 30-летнему голландцу, несмотря на все более вероятный отъезд того из клуба.