Клопп испытал облечение от того, что "Ливерпуль" не попал на "Сити" или "Челси"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп испытал облечение из-за того, что его команда избежала встречи с "Манчестер Сити" или "Челси" в четвертьфинале Лиги Чемпионов.

Жеребьевка, проведенная УЕФА в пятницу, столкнула "Ливерпуль" лицом к лицу с "Реалом", что станет повторением финала 2018 года.

Однако такой исход устроил Клоппа, для которого противостояние с кем-либо из конкурентов по Премьер-Лиге было бы неприятнее.

"Думаю, это для всех нас одинаково: "Бавария", например, не хочет играть с дортмундской "Боруссией", потому что они из одной страны, а для нас нежеланными соперниками были "Сити" и "Челси".

"До тех пор, пока мы можем избегать их, так будет лучше. В остальном мы знали, что нам в любом случае попадется сложный соперник", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".


Метки Клопп, Ливерпуль, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 19.03.2021 22:00

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  1. kojan 19.03.2021 22:29 # kojan
    Главный тренер "Челси" Юрген Клопп испытал облечение из-за того, что его команда избежала встречи с "Манчестер Сити" или "Челси" в четвертьфинале Лиги Чемпионов.

    Источник: http://fapl.ru/posts/84766/
    испытал облегчение, это как... полные штаны хенкалий наложил...

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  2. gameboy 19.03.2021 22:12 # gameboy
    Испугались?
    Нет, обосрался

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  3. andrew10 19.03.2021 22:11 # andrew10
    Главный тренер "Челси" Юрген Клопп испытал облечение...

    Источник: http://fapl.ru/posts/84766/?c=1

    Клопп тренер Челси?? Облечение??

    Админ, ну ёпты

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  4. shadow-- 19.03.2021 22:08 # shadow--
    Прошлогодний Ливерпуль уничтожил бы этот Реал. Но в этом сезоне.. Абсолютно непредсказуемо

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  5. true-manc 19.03.2021 22:03 # true-manc
    Опущенный на 6-е место бездарный Филателист Юрген опять рассказывает колбасникам сказки о гегемонской революции, а те уши развесили?

    Пеп, сделай телевизор погромче. А-тя-тя-тя-тя-тя-тя!

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