Клопп испытал облечение от того, что "Ливерпуль" не попал на "Сити" или "Челси"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп испытал облечение из-за того, что его команда избежала встречи с "Манчестер Сити" или "Челси" в четвертьфинале Лиги Чемпионов.

Жеребьевка, проведенная УЕФА в пятницу, столкнула "Ливерпуль" лицом к лицу с "Реалом", что станет повторением финала 2018 года.



Однако такой исход устроил Клоппа, для которого противостояние с кем-либо из конкурентов по Премьер-Лиге было бы неприятнее.



"Думаю, это для всех нас одинаково: "Бавария", например, не хочет играть с дортмундской "Боруссией", потому что они из одной страны, а для нас нежеланными соперниками были "Сити" и "Челси".



"До тех пор, пока мы можем избегать их, так будет лучше. В остальном мы знали, что нам в любом случае попадется сложный соперник", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".