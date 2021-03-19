Клопп испытал облечение от того, что "Ливерпуль" не попал на "Сити" или "Челси"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп испытал облечение из-за того, что его команда избежала встречи с "Манчестер Сити" или "Челси" в четвертьфинале Лиги Чемпионов.
Жеребьевка, проведенная УЕФА в пятницу, столкнула "Ливерпуль" лицом к лицу с "Реалом", что станет повторением финала 2018 года.
Однако такой исход устроил Клоппа, для которого противостояние с кем-либо из конкурентов по Премьер-Лиге было бы неприятнее.
"Думаю, это для всех нас одинаково: "Бавария", например, не хочет играть с дортмундской "Боруссией", потому что они из одной страны, а для нас нежеланными соперниками были "Сити" и "Челси".
"До тех пор, пока мы можем избегать их, так будет лучше. В остальном мы знали, что нам в любом случае попадется сложный соперник", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".
19.03.2021 22:00
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Главный тренер "Челси" Юрген Клопп испытал облечение из-за того, что его команда избежала встречи с "Манчестер Сити" или "Челси" в четвертьфинале Лиги Чемпионов.
Источник: http://fapl.ru/posts/84766/
испытал облегчение, это как... полные штаны хенкалий наложил...
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Испугались?
Нет, обосрался
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Главный тренер "Челси" Юрген Клопп испытал облечение...
Источник: http://fapl.ru/posts/84766/?c=1
Клопп тренер Челси?? Облечение??
Админ, ну ёпты
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Прошлогодний Ливерпуль уничтожил бы этот Реал. Но в этом сезоне.. Абсолютно непредсказуемо
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Опущенный на 6-е место бездарный Филателист Юрген опять рассказывает колбасникам сказки о гегемонской революции, а те уши развесили?
Пеп, сделай телевизор погромче. А-тя-тя-тя-тя-тя-тя!
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