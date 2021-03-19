Каррагер: "Салах и Кейн упустили свой шанс уйти"

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что нападающие Мохамед Салах и Харри Кейн упустили свои шансы уйти в топ-клубы.

Салаха достаточно давно связывают с переездом в Ла Лигу, тогда как Кейна время от времени сватают в большие клубы Премьер-Лиги, где бы он смог удовлетворить свою жажду трофеев.



Однако грядущим летом Мохамеду исполнится 29, а Хари — 28. По мнению Каррагера, в эпоху пандемии коронавируса никто не будет тратить состояние на таких уже немолодых игроков.



"Думаю, следующие несколько лет Салах проведет в "Ливерпуле". То же самое с Харри Кейном в "Тоттенхэме".



"Думаю, они оба, наверное, упустили свой шанс, если когда-либо думали уйти — уйти в "Реал" или "Барселону", "Манчестер Юнайтед" или "Манчестер Сити".



"Каждый из этих двух игроков стоит 120 миллионов фунтов. Возможно, больше. Просто я не думаю, что кто-либо потратит на них так много, учитывая их возраст", — сообщил Каррагер в подкасте Робби Фаулера.