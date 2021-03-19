Каррагер: "Салах и Кейн упустили свой шанс уйти"
Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что нападающие Мохамед Салах и Харри Кейн упустили свои шансы уйти в топ-клубы.
Салаха достаточно давно связывают с переездом в Ла Лигу, тогда как Кейна время от времени сватают в большие клубы Премьер-Лиги, где бы он смог удовлетворить свою жажду трофеев.
Однако грядущим летом Мохамеду исполнится 29, а Хари — 28. По мнению Каррагера, в эпоху пандемии коронавируса никто не будет тратить состояние на таких уже немолодых игроков.
"Думаю, следующие несколько лет Салах проведет в "Ливерпуле". То же самое с Харри Кейном в "Тоттенхэме".
"Думаю, они оба, наверное, упустили свой шанс, если когда-либо думали уйти — уйти в "Реал" или "Барселону", "Манчестер Юнайтед" или "Манчестер Сити".
"Каждый из этих двух игроков стоит 120 миллионов фунтов. Возможно, больше. Просто я не думаю, что кто-либо потратит на них так много, учитывая их возраст", — сообщил Каррагер в подкасте Робби Фаулера.
19.03.2021 10:00
Просмотров: 873
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Даже Каррагер не считает Ливер топ колбасой.
(ответить)
Камоне Челси на остальных похуй.
(ответить)
Кейна и Челси забрать может! Даже из Лондона не надо выежать :)
(ответить)
Нормально так Кррагер вычеркнул Ливерпуль из числа топ клубов.
(ответить)
Салах выиграл и премьер лигу и ЛЧ, разве что-то может быть лучше?
Кейн, возможно, уже и не выиграет ни то ни другое, но перейти в условный МЮ или МС вполне может в будущем
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий