Каррагер: "Салах и Кейн упустили свой шанс уйти"

Мохамед Салах и Харри Кейн Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что нападающие Мохамед Салах и Харри Кейн упустили свои шансы уйти в топ-клубы.

Салаха достаточно давно связывают с переездом в Ла Лигу, тогда как Кейна время от времени сватают в большие клубы Премьер-Лиги, где бы он смог удовлетворить свою жажду трофеев.

Однако грядущим летом Мохамеду исполнится 29, а Хари — 28. По мнению Каррагера, в эпоху пандемии коронавируса никто не будет тратить состояние на таких уже немолодых игроков.

"Думаю, следующие несколько лет Салах проведет в "Ливерпуле". То же самое с Харри Кейном в "Тоттенхэме".

"Думаю, они оба, наверное, упустили свой шанс, если когда-либо думали уйти — уйти в "Реал" или "Барселону", "Манчестер Юнайтед" или "Манчестер Сити".

"Каждый из этих двух игроков стоит 120 миллионов фунтов. Возможно, больше. Просто я не думаю, что кто-либо потратит на них так много, учитывая их возраст", — сообщил Каррагер в подкасте Робби Фаулера.


Метки Каррагер, Кейн, Ливерпуль, Салах, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 19.03.2021 10:00

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Последние комментарии:




  1. pro 19.03.2021 10:47 # pro
    Даже Каррагер не считает Ливер топ колбасой.

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  2. bluehonorcfc9 19.03.2021 10:22 # bluehonorcfc9
    Камоне Челси на остальных похуй.

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  3. chelsiukpro 19.03.2021 10:15 # chelsiukpro
    Кейна и Челси забрать может! Даже из Лондона не надо выежать :)

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  4. suddenly 19.03.2021 10:15 # suddenly
    Нормально так Кррагер вычеркнул Ливерпуль из числа топ клубов.

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  5. abse 19.03.2021 10:04 # abse
    Салах выиграл и премьер лигу и ЛЧ, разве что-то может быть лучше?
    Кейн, возможно, уже и не выиграет ни то ни другое, но перейти в условный МЮ или МС вполне может в будущем

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